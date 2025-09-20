Közpénzköltemény az Orbán-kormánytól öt tételben

Orbán-kormány;MVM;rezsivédelmi alap;

2025-09-20 19:23:00 CEST

Újabb, ezúttal 154,9 milliárd forintos összeget utalt át az Orbán-kormány az MVM-nek „rezsivédelmi szolgáltatás ellentételezése” címén.

Ez az állami energiaszolgáltató 2014-ben beállított, „rezsicsökkentett” gázdíjbevételei és a fűtőanyagért az év harmadik negyedében a Oroszországnak ténylegesen fizetendő összeg közötti különbség állami fedezete.

A jövőbe látást az teszi lehetővé, hogy az orosz Gazprom az MVM tarifáját mindig a TTF-nek nevezett holland gáztőzsde két hónappal korábbi szintje alapján húzza meg; így már októberi orosz díjunk is ismert. Bár a rezsivédelmi támogatás elvben az MVM áramvásárlását is segíti, a szint a gázhoz képest eltörpül.

A Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározatok összesítése alapján az Orbán-kormány idén eddig öt tételben összesen 650,1 milliárd forintot költött el a 2025-re összesen 880 milliárdos „lakossági rezsivédelmi alapból”. A tételt a kormány 2022-ben hozta létre az akkor valójában húsz-harmincszorosára ugró orosz gázárunk és a 2014-ben beállított, töredéknyi rezsicsökkentett lakossági tarifák közötti szolgáltatói hiány betömésére. Ezt a kormány 2025-ig külön költségvetési tételként tartotta számon, amely célzott bevételeinek zömét egyes ágazatok „extraprofitadójából” teremtették elő. Mindemellett a rezsialap évente akár több ezermilliárdosra is duzzadó költségvetésének jó részét eddig is a „normál” büdzsé – sejthetően államadósságból fedezett – hozzájárulása tette ki. Idéntől az extraadók és a rezsivédelmi alap zsugorodásával ezeket a sorokat elmosták, így fogódzóként már csak a lakossági rezsivédelemre szánt kormányzati összeg ismert. Ezzel együtt az MVM-en és a „rezsivédelmi készletezési szolgáltatáson” kívül az eddigi, összesen több ezermilliárdot kitevő kifizetési sorok – a távhőrendszertől kezdve több száz egyéb tételig – megszűntek. A „rezsivédelmi készletezési szolgáltatás” a kormány által a valaha volt legmagasabb, 2022 augusztusi piaci áron, összesen közel ezermilliárd forintért megvásároltatott, mintegy két téli hét igényét fedező „különleges gázkészlet” tárolási költsége, ami idén eddig 16 milliárdot tett ki.

Az Orbán-kormány számításaink szerint a rezsivédelmi alapra annak 2022 közepi indulása óta eddig mintegy 5124 milliárd forintot költött.