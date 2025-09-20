Hazug adóvita – Orbán Viktor szerint a magyarok az egykulcsos szja-t támogatják, a számok teljesen mást mutatnak

Orbán Viktor;szja;adózás;Závecz Tibor;közvéleménykutatás;Závecz Research;Magyar Péter;progresszív adó;

2025-09-20 11:41:00 CEST

Ezzel együtt mégis hálás téma lehet a Fidesznek egy adókampány - mondta Závecz Tibor, a Závecz Research ügyvezetője.

A magyarok többsége az egykulcsos személyi jövedelemadót támogatja – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a szokásos pénteki interjújában a Kossuth Rádióban.

Az Orbán-kormány a héten jelentette be, hogy októbertől nemzeti konzultációt kezd az adórendszerről, többek közt az szja-rendszer egy- vagy többkulcsos voltáról. A miniszterelnök szerint az egykulcsos rendszert azért kedvelik a magyarok, mert akkor kevesebb adót fizetnek, mint ha többkulcsos, illetve progresszív megoldás van életben. – Az egykulcsos adó gondolata rendkívül egyszerű. Tízszer többet keresel, tízszer többet fizetsz. Ez egyezik az ember elemi igazságérzetével” – fogalmazott. Orbán Viktor szerint minden progresszív adó szükségszerűen bürokratikus, nehézkes, tele van kiskapukkal, a Tisza szavazóinak több mint fele a progresszív adót akarja. A kormánypárti szavazók ezt nem akarják, és a középen állók többsége sem – állította a miniszterelnök, hozzáfűzve, ő megérti, hogy a Tisza nevű párt és annak elnöke nem nagyon tud mást képviselni, mint amit a saját szavazói többsége akar.

A számok némileg mást mutatnak – ez derül ki a Závecz Research (ZRI) felméréseiből. A cég több alkalommal is mérte a magyarok viszonyát a progresszív adórendszerhez, legutóbb 2025 márciusában készült felmérésben a válaszadók 41 százaléka egyértelműen, további 23 százalékuk pedig inkább a többkulcsos adórendszer mellett tette le a voksát – mondta a Népszavának Závecz Tibor, a közvélemény-kutató cég alapító-ügyvezetője.

E szerint a válaszadók túlnyomó többsége, 64 százaléka többkulcsos adórendszert támogatna, 10 százalék nem tudott dönteni, és csak 26 százalék „voksolt” a jelenlegi egykulcsos személyi jövedelemadó-rendszerre.

Még ennél is egyértelműbb eredmény született egy évvel ezelőtt, 2024 áprilisában: ekkor a ZRI felmérése szerint a magyar lakosság többsége, 71 százaléka a progresszív adózás pártján állt, azaz minél nagyobb valakinek a jövedelme, annál nagyobb százalékát fizesse be adó formájában. A progresszív adózás az életkor emelkedésével egyre népszerűbb volt – jegyezte meg a szociológus.

Ennek fényében látszólag értelmetlen a kormány kampánya az egykulcsos adó megvédése mellett, de Závecz Tibor szerint ez igenis hozhat előnyöket a Fidesznek. Érvelése szerint a magyar társadalom számára nincs jól elmagyarázva a progresszív adórendszer – utoljára 2010-ben volt ilyen –, emiatt az egykulcsos rendszerhez olyan vélekedés kapcsolódik, hogy ez egy egyenlősítő eszköz, holott nem az, hiszen az alacsony jövedelműek arányaiban többet fizetnek. A rendszerhez az a vélemény tapad, hogy ez hozza meg a kívánt egyenlőség elvét a közteherviselésben. Ez egy téves értelmezés, de létezik a néplélekben, amire Orbán Viktor úgy gondolja, hogy érdemes lehet rá építeni egy kampányt – mondta Závecz Tibor.

A helyzetet bonyolítja, hogy él a közbeszédben egy szinte mindenki által ismert – a kutató szerint fikciós – anyag az adórendszer átalakításáról, amelyre hivatkozva ki lehet plakátolni, szórólapozni, hogy a buszvezetők vagy az egészségügyben dolgozók egy másik adórendszerben rosszabbul járnának. (Závecz említette, hogy a Tisza pártnak tulajdonított, ám azóta cáfolt adótáblájára utalt.) A Fidesz úgy gondolhatja, elmagyarázhatja, hogy mennyit venne ki a zsebekből egy másik adórendszer, függetlenül a kiindulópont valóságtartalmától. Erre is lehet már kampányt építeni, hiszen csak annyit kell közölni, hogy melyik párt mennyi jövedelmet akar elvonni. Egy ilyen kommunikációt a Fidesz számára sokkal egyszerűbb megvívni, mint egy ukrán–orosz háborús kampányt, hiszen ez közelebbről érinti a választókat, és közérthetőbb is az üzenet. Závecz Tibor szerint valószínűleg Magyar Péter sem áll bele egy szakmai vitába, mert a nemzeti konzultációval, plakátokkal, szórólapokkal nincs lehetőség tárgyszerű eszmecserére, így a Tisza elnökének nincs más választása, mint ezt megúszni.