A Promenád24 közölte, a tragédiát követően a hódmezővásárhelyi rendőrkapitányról szóló korábbi cikküket kizárólag kegyeleti okból törölték

rendőrkapitány;Hódmezővásárhely;Promenád24;

2025-09-20 11:39:00 CEST

A lap kiemelte, megrendülten értesült Szabó Zsolt rendőr alezredes, a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság vezetőjének tragikus haláláról.

Miután Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester összefüggésbe hozta a helyi rendőrkapitány, Szabó Zsolt öngyilkosságát egy róla megjelent, szakmai és magánéleti dolgokat egyaránt feszegető, lejárató hangvételű cikkel, a 444 kérdéseket küldött a cikket megjelentető, majd később azt törlő Promenád24.hu oldalnak.

A Lázár János-közelinek tartott lapot a portál arról kérdezte, hogy miért vált elérhetetlenné a cikk, a törlésnek köze volt-e a halálesethez, illetve miért tartották a közbiztonság szempontjából releváns információnak, hogy milyen pletykák terjednek a rendőrkapitány magánéletéről.

A válasz így szól:

A Promenad24 megrendülten értesült Szabó Zsolt rendőr alezredes, a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság vezetőjének tragikus haláláról. A kiadó és a szerkesztőség őszinte részvétét fejezi ki az elhunyt családjának, kollégáinak, barátainak. A tragédiát követően a rendőrkapitányról szóló korábbi cikkünket – kizárólag kegyeleti okból – töröltük. Kérjük tájékoztatásunk tudomásul vételét.

Márki-Zay Péter péntek délután Rendkívüli gyászjelentés címmel tett ki egy Facebook-bejegyzést, melyben azt írta: „Fájdalomtól és tehetetlen dühtől megrendülten értesültem arról, hogy Szabó Zsolt rendőr alezredes, Hódmezővásárhely rendőrkapitánya a mai napon önkezével vetett véget életének. Kiváló családapa, eredményes rendőr, és becsületes polgár volt – ezt senki nem vitathatja.” Márki-Zay Péter feltételezése szerint egy „álhírterjesztő oldal” hat nappal ezelőtt megjelent lejárató cikke állhat a tragédia hátterében. Az írta, hogy tudomása szerint a rendőrkapitány a cikk hatására felajánlotta lemondását feletteseinek, akik azonban kiváló szolgálati előmenetelére tekintettel továbbra is bizalmukról biztosították.

Péntek este rengetegen gyűltek össze a hódmezővásárhelyi rendőrség előtt, ahol gyertyákkal emlékeztek a rendőrkapitányra.