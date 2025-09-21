Brit vadászgépek járőröztek Lengyelország felett

légvédelem;Lengyelország;Egyesült Királyság;orosz drónok;

2025-09-21 10:16:00 CEST

Válaszul az orosz drónok légtérsértéseire.

Brit vadászgépek NATO-légtérvédelmi misszióban vettek részt Lengyelország felett, az orosz drónok lengyel légtérbe történő betöréseire adott szövetséges válasz részeként – idézi a BBC a brit védelmi minisztérium bejelentését.

A Brit Királyi Légierő (RAF) Typhoon vadászgépeit péntek este vetették be Lengyelország felett a katonai szövetség keleti szárnyának megerősítésére irányuló missziójának részeként. John Healey brit védelmi miniszter szerint az akció célja az volt, hogy egyértelmű jelzést küldjenek, miszerint meg fogják védeni a NATO légterét. „Büszke vagyok a kiemelkedő brit pilótákra és légi személyzetre, akik részt vettek ebben a sikeres műveletben, hogy megvédjék szövetségeseinket a felelőtlen orosz agressziótól” - fogalmazott.

A NATO szeptember 10-én jelentette be a Keleti Őrszemnek elnevezett védelmi misszióját, miután 19 orosz drón behatolt a lengyel légtérbe. Azóta Oroszország több másik NATO tagállamnak, Romániának és Észtországnak is megsértette a légterét.