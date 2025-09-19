Nem csak az észt, a lengyel légteret is megsértették orosz vadászgépek

Oroszország;Lengyelország;Észtország;légtérsértés;

2025-09-19 22:22:00 CEST

A lengyel határőrség szerint egy tengeri fúrótorony biztonsági övezetébe repülte be két gép. Az észt eset után a balti ország kormányfője kérte a NATO 4. cikkelyének az aktiválását.

Nem csak az észt, de a lengyel légteret is megsértették orosz vadászgépek – közölte pénteken a határőrség, hozzátéve, hogy az incidensről értesítették a fegyveres erőket és más szolgálatokat. – Két orosz harci repülőgép repült át alacsonyan a Petrobaltic fúrótorony fölött a Balti-tengeren, megsértve a fúrótorony biztonsági övezetét – tették hozzá. Az incidens azután történt, hogy orosz drónok szeptember 10-én behatoltak a lengyel légtérbe, közülük több a stratégiai fontosságú Rzeszów felé tartott. Varsó szándékos provokációnak nevezte az akciót, több drónt megsemmisítettek, majd aktiválták az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének (NATO) 4. cikkelyét, amely konzultációt ír elő a szövetség tagjai között.

A korábbi esetre reagálva Marija Zaharova külügyi szóvivő az orosz diplomáciai tárca honlapján pénteken megjelent kommentárjában, azt írta, hogy „alaptalanok és az ukrajnai konfliktus politikai rendezésének meghiúsítását célozzák azok az európai vádak, amelyek szerint orosz drónok sértették volna meg szeptember 10-én Lengyelország légterét”.

Amint arról a Népszava is beszámolt, a lengyel légtérsértést megelőzően szintén pénteken három orosz MiG-31-es vadászgép sértette meg Észtország légterét. A Kinzsal típusú hiperszonikus rakéták hordozására is képes gépek körülbelül 12 percig köröztek Tallinn közelében, mielőtt olasz F–35-ösök szálltak fel elfogásukra. Észtország diplomáciai tiltakozásként bekérette az orosz ügyvivőt, akinek tiltakozójegyzéket adtak át. Margus Tsahkna külügyminiszter közölte, hogy Moszkva idén már négyszer megsértette Észtország légterét, a mostani incidenst pedig példátlanul súlyosnak minősítette. Hozzátette: az orosz agresszióra fokozott politikai és gazdasági nyomással kell reagálni.

– Egy ilyen légtérsértés teljességgel elfogadhatatlan. Észtország kormánya úgy döntött, hogy konzultációkat kér a NATO 4. cikke alapján – írta az X-en Kristen Michal észt miniszterelnök. A NATO Alapszerződése 4. cikkelye konzultációt ír elő a szövetségeseket között az egyik tagállam fenyegetettsége esetére. Erről az észt hadsereg is közleményt adott ki, amely szerint az orosz MiG-31 vadászgépek Vaindloo szigeténél léptek be az észt légtérbe. – A gépeknek nem volt repülési terve leadva, és a transzponderük (radar-válaszjeladó) sem volt bekapcsolva, az észt légiirányító szolgálatokkal sem voltak kapcsolatban.