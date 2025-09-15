Az Egyesült Királyság bekérette az orosz nagykövetet a légtérsértések miatt

Oroszország;Nagy-Britannia;Románia;Lengyelország;NATO;Egyesült Királyság;légtérsértés;behívás;orosz nagykövet;orosz-ukrán háború;

A brit külügyminisztérium „teljességgel elfogadhatatlannak” nevezte a NATO-országok légterébe történő behatolást Lengyelországban és Romániában is.

Az Egyesült Királyság behívatta az orosz nagykövetét, miután Oroszország a múlt héten megsértette a NATO légterét – közölte hétfőn a brit külügyminisztérium.

A Reuters beszámolója szerint a tárca „teljességgel elfogadhatatlannak” nevezte a NATO légterébe történő behatolásokat, hozzátéve, hogy az Egyesült Királyság egységesen áll ki a szövetségesei mellett, és elítéli a „meggondolatlan cselekményeket”. A brit külügyi szóvivő leszögezte: „Oroszországnak meg kell értenie, hogy folyamatos agressziója csak erősíti a NATO-tagállamok közötti egységet és az Ukrajna melletti kiállásunkat. Minden további behatolásra erővel fogunk válaszolni.”

Az ügy előzménye, hogy múlt kedd éjjel és szerda hajnalban több drón repült be Lengyelország légterébe Oroszország Ukrajna elleni légitámadása közben. A felszálló lengyel és NATO vadászgépek a drónok egy részét lelőtték, erre még nem volt példa az ukrajnai háború kezdete óta. A lengyel légteret részlegesen lezárták, négy repülőtér sem indított vagy fogadott járatokat. A történtek miatt Donald Tusk lengyel miniszterelnök nagyszabású provokációval vádolta meg Oroszországot, majd bejelentette azt is, hogy Lengyelország kérte a NATO-szerződés 4. cikkelye szerinti eljárás elindítását. Oroszország korábban azt közölte, hogy nem állt szándékában lengyel célpontokat támadni, és hogy csapataik az incidens idején Ukrajnát támadták.

Napokkal később, szombaton Romániában is riasztották a légierőt, és F-16-os vadászgépek szálltak fel, miután egy orosz drón megsértette az ország légterét. A román külügyminisztérium vasárnap bekérette Oroszország bukaresti nagykövetét, a védelmi tárca pedig a „járulékos kockázatokkal” magyarázta, hogy nem lőtték le a NATO-tagállam légterébe behatoló orosz drónt, bár a jóváhagyás megvolt hozzá.