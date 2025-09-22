„A Tisza nem sárga lap, hanem öngól” – Orbán Viktor próbált nem agresszívnek tűnni a DPK-nagygyűlésén, de volt, ami a legrosszabb időket idézte

Fidesz;elemzés;Orbán Viktor;Digitális Polgári Körök;

2025-09-22 15:24:00 CEST

A Fidesznek ez már nem oldja meg a problémáit. Elemzés.

A Fidesz sokféle hangszeren játszik. Felvonultatták a „szakértőket”, a párt ökleit, celebeket, de ez inkább „csapatösszerázó dzsembori” volt, nem szavazatszerző rendezvény – mondta a Népszavának Pék Szabolcs. Az Iránytű Intézet vezető elemzője úgy látja: a Digitális Polgári Körök (DPK) szombati találkozóján „söréttel” lőttek különböző szavazórétegek felé, ám a panelek a régiek maradtak, így ez kevésbé hatásos. Novák Zoltán, a Méltányosság politikaelemző központ projektigazgatója szerint viszont a DPK-találkozó esetében minden apró részletet alaposan finomhangoltak, és nagyrészt sikerült azt az érzetet, képzetet, összképet sugározni, amit elterveztek.

Nagyszabású, 12 ezer résztvevővel megtartott DPK-találkozóval rúgta be a kampánymotort szombaton a Fidesz. A Papp László Sportcsarnokot elárasztották a különböző „tematikus körök” standjai, a műsort Rákay Philip és Szabó Zsófia vezették. Felvonultak a különböző kormányközeli celebek, Orbán Viktor előtt pedig beszédet mondott Kocsis Máté, és Lázár János is. A Fidesz frakcióvezetője „slim-fit torreádornak” nevezte Magyar Pétert a Tisza Párt elnökét, aki szerinte hergel, nyilvánosan lincsel az országjárásán; az „álhírgyártó propagandistákkal” pedig – mint mondta - nem szabad szóba állnia a Fidesznek.

Lázár János ismét kritikusabban fogalmazott a kormánnyal szemben: az építésügyi és közlekedési miniszter szerint sokan figyelmeztetni akarják a kabinetet, de a Tisza nem sárga lap, hanem öngól.

A miniszterelnök már alig említette meg a Tisza Pártot, ellenben hangsúlyozta, hogy „nyíltan el kell utasítani a Brüsszeli utat”. Szokatlan hangnemben jelentette ki, hogy csodálja Párizst, Münchent, és Bécset, de az Európai Uniót „csődtömegként” jellemezte. „Mindenkit várunk, aki szereti a hazáját, aki nem akar Brüsszel szolgája lenni, aki bízik magában és készen áll, hogy lelkéből és szívéből szolgálja Magyarországot – mondta Orbán Viktor, aki október 23-ára békemenetet hirdetett, mert szerinte annyian voltak a csarnokban, hogy lassan csak a „Jóisten ege alatt” férnek el.

Pék Szabolcs hangsúlyozta: a Fidesznek most is rengeteg támogatója van, tehát a 12 ezer „aktivistából” összehozott szombati közönség ujjgyakorlat. „A békemenet viszont látványosabban megmutathatja, hogy továbbra is van utcai mobilizációs képességük. Amikor tömegrendezvényt tömegrendezvény követ, sűrű golyózápornak nézünk elé a kampányban” – mondta az Iránytű elemzője. Pék szerint a találkozó tematizálta a hétvégét, viszont olyan látványos ellentmondások szegélyezték, amik nem oldják meg a kormánypárt fundamentális problémáit.

Érdekes, hogy a Fideszt hirtelen áthatotta a szeretet, nagyon sokat beszéltek erről, de a legrosszabb időket idézi, amikor komolyan vehető újságírókat állítanak ki célpontként névvel és fényképpel.

És persze lehet higgadtabb Orbán Viktort mutogatni, miközben Kocsis Máté válogatott dehumanizáló jelzőkkel illeti a politikai ellenfeleit” – szögezte le.

Novák Zoltán szerint a szombati rendezvény célja az volt, hogy reprezentálja azt az imázsváltást, amelyben a kormányfő már nem egy dühös, hatalma megtartásáért kapkodó, agresszív vezetőként tűnik fel, hanem egy könnyedebb, picit szelídebb de harcrakész politikusként, aki elemében van, és alig várja az újabb megmérettetést.

A Méltányosság elemzője szerint ugyanez a paradigmaváltás igaz a pártra is. A sportcsarnokban összegyűjtött 12 ezer fős nézősereg, a szónokok retorikai elemei - „lélekben 3 millióan vagyunk itt”, „a hazug kutatók 22-ben is 20 százalékkal mérték felül az ellenzéket, „áprilisra Magyar Péter lesz az új Márki-Zay”, - mind-mind azt igyekeztek sugallni, hogy nincs semmi gond, 2022-höz hasonlóan erős és nyugodt a Fidesz közössége. „Bár a közönség soraiból bevágott arcok kevesebb eltökéltséget és lelkesedést mutattak, mint a szónokok, ami kicsit árnyalta képet” – tette hozzá.

Novák Zoltán szerint jobban eltalálták az esemény motivációs zsánerét, mint a nyáron megtartott Harcosok Klubja-találkozóval; sőt,

az sem feltétlenül kontraproduktív, hogy Kudlik Júlia, Demjén Ferenc, és olimpikonok mellett olyan bulvárcelebek álltak színpadra, mint Kulcsár Edina, Rubint Réka, vagy Marsi Anikó.

– Az, hogy innen Pestről melyik celebet hova rangsoroljuk majdnem mindegy. Orbán Viktor láthatóan a vidéki közönségnél népszerű arcokat keresi, és mindenkire szüksége van, aki nagy követőtáborral rendelkezik. Ő maga is elmondta, senkit nem fognak szégyellni, aki csatlakozik hozzájuk a „harcban” – emlékeztetett a szakértő.

A Méltányosság elemzője kiemelte: A miniszterelnök beszédét vélhetően többször gyakorolták, lazább és inkluzívabb volt a mostanában megszokottnál.

Érdekességnek számított, hogy Orbán Viktor külön név szerint emelte ki Lázár Jánost, mint „a nemzeti oldal legbátrabb emberét”, akitől mindenkinek tanulni kell.

Ebbe sokan az utódlási kérdés esetleges megpendítését fogják belelátni, de Novák Zoltán szerint nem erről van szó. Orbán Viktor sokkal inkább egy „utcai harcost” tol ki a frontra maga elé. Olyan ez – folytatta a szakértő – mint amikor egy sakkjátszmában előre küldjük a huszárt, amely könnyebben mozog a terepen, és ha az ellenfél nem elég óvatos akkor megszerezheti a centrum feletti kontrollt, egy gyors támadás előtt. Azonban a huszár ilyen esetekben könnyen válik feláldozhatóvá a hatékony előretörés oltárán.

Novák Zoltán szerint Magyar Péter párhuzamos kórházi adománykörútja nyilván nem összemérhető a „Fidesz-show-val”, annak műfajából adódóan ezzel egyértelműen elvitte a hétvégét a kormánypárt. – De nem is kell minden napot megnyerni. Más a helyzet viszont a békemenettel. A Tiszának mindenképpen reagálnia kell majd erre, ha saját logikájukból indulunk ki, újra kell írniuk az október 23-ai rendezvényük terveit – mondta lapunknak az elemző. – A nyári gyakorlathoz – ellen-Kötcse és ellen-Tusványos – rendezhet Magyar Péter „ellen-Békemenetet” is, de mindenképpen hozzá kell majd adnia valami innovációt, mert ellenreakcióként kevés lesz a teljes másolás. Nagyon izgalmas kérdés, hogy a Tisza a békemenetre is megtalálja-e a megfelelő élmény-politikai választ – hangsúlyozta a Népszavának.