Orbán Viktor: A következő találkozás akár egy új Békemenet is lehetne, mondjuk október 23-án

Megvagyunk, itt vagyunk, készen állunk – üzente a miniszterelnök a Digitális Polgári Körök első nagygyűlésén. Lázár János arról beszélt, „ezt a Magyarországot Orbán Viktor tette fel a térképre”, Kocsis Máté pedig kifejtette, szerinte hogyan lett a zebrából „az álhírgyártás” ikonikus alakja.

Van még szufla? Akkor elmondom! – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Digitális Polgári Körök első nagygyűlésén, az esemény vége felé szombaton a Papp László Budapest Sportarénában. A kormányfő közölte, „napról napra százával és ezrével vagyunk többen”, lassan kinövik az összes sportcsarnokot, a következő találkozás pedig akár egy új Békemenet is lehetne, mondjuk október 23-án.

– Megvagyunk, itt vagyunk, készen állunk, úgy látom agyon ütni se lehet bennünket – üzente a miniszterelnök. A köszöntések során kiemelte, Budapestet soha nem adják fel, nem törődnek bele, hogy a liberálisok meg a tiszások „migráns-simogató, kábítószer-fészek, LMBTQ-paradicsomot csináljanak a nemzet fővárosából”.

Az ember azt gondolná – folytatta –, hogy az ember életében egy korszakos változás történik. De – ha tetszik, ha nem – évszázadok óta minden magyar nemzedék élete, életének minősége és boldogsága azon múlik, hogyan navigáljuk Magyarország hajóját a birodalmak keltette hullámverében. Felidézte, fiatalon azt gondolta, „majd mi naggyá tesszük Magyarországot”. De mit jelent a győzelem békeidőben? – tette fel a kérdést, megjegyezve, ez minden népnek mást jelent. A magyaroknak szerinte azt, ha képes vagy megváltoztatni a mások által neked szánt sorsot. – Most úgy lesz, ahogy mi akarjuk. És mi azt akarjuk, hogy Magyarország és mi magyarok nagyok legyünk és gazdagok. Egyszerűen naggyá tesszük Magyarországot – üzente a kormányfő. Kiemelte, ezért felbecsülhetetlen érték minden Nobel-díj, minden újabb magyar űrhajós és Oscar-díj, olimpiai arany, magasba kúszó magyar zászló, a nemzetközi szakmunkás-verseny érmei, a becsülettel elvégzett munka.

Negyven évvel ezelőtt – idézte fel a miniszterelnök – azt is gondolta, ehhez elegendő lesz egy nagy korszakváltás. – Álom, álom, édes álom – mondta Orbán Viktor, kiemelve, a valóság: pénzügyi válság, népvándorlás, covid, háború és a káosz, amit ezek együtt okoztak. Az EU hajójának bordázata szerinte beszakadt, adóssághegyek, utcai erőszak, kilövő rezsiárak és „riadt csirkeként futkározó brüsszeli bürokraták” jellemzik az európai valóságot.

– Itt áll előttünk egy kontinensnyi csődtömeg, amit Európai Uniónak hívnak, és aminek mi is a tagjai vagyunk – állapította meg. Úgy véli, ez épp most dől el, és szükség van intellektuális, politikai és személyes bátorságra is:

intellektuális bátorság annak kimondásához, hogy Európa világa – ahogy eddig ismertük és szerettük – véget ért. Mondjuk ki, a magyar migrációs politika jobb, mert migráns-mentes ország maradtunk, ahogy a családtámogatásunk és az adórendszerünk is jobb – jelentette ki.

szerinte politikai bátorságból jó nagy adag kell, ugyanis a brüsszeli út kiszolgáltat, háborúba visz, és előírná, hogyan éljünk. Ez „rosszabb, mint a tíz csapás”, és „Brüsszelben csikorgathatják a fogaikat”, bátornak kell maradni – mondta, hozzátéve, vannak saját fantasztikus terveink, van bennünk mérhetetlen tettvágy és ambíció, hogy nagy dolgokat vigyünk véghez.

személyes bátorságra is szükség lesz, ezért alapították meg a Digitális Polgári Köröket. Árad az agresszió, az erőszak, a durvaság, ezen csak akkor lehet változtatni, ha a hazaszerető magyarok kivívják méltó helyüket a digitális világban – szögezte le, kiemelve, „nem visszahúzódunk, hanem kiállunk a házunk elé”. Lázár Jánost a nemzeti oldal legbátrabb politikusának nevezte.

Orbán Viktor közölte, vége a jóérzésű és hazaszerető magyarok digitális kiszolgáltatottságának, a DPK védelmet nyújt az online térben tomboló „baloldali őrjöngéssel” szemben. A kormányfő azt mondta, mintegy 120 ezer főt számlál a Patrióták digitális hálózata „előretolt helyőrségünkkel”, a Harcosok Klubjával együtt.

– A következő hónapokban meg kell kétszereznünk az erőnket. A Digitális Polgári Körökkel beterítjük az egész országot, ott kell lenni mindenhol, el kell mondanunk mindenkinek, hogy Magyarország egy új korszak határán áll. Hogy hogyan kerüljük el a tévutat, és induljunk el a jó úton – üzente. Szavai szerint két csapatuk van,

a harcosok, őket küldik előre a csatába, ők állnak bele a reménytelen helyzetekbe is, „grabancon ragadják a hazugságokat”.

és a DPK, mert a másik kézben „mindig vakolókanálnak kell lennie”. Ti vagyok az országépítők – szögezte le.

Orbán Viktor leszögezte, mindenkit várnak, aki szereti a hazáját, aki nem akar Brüsszel szolgája lenni, aki bízik magában és készen áll, hogy „lelkéből és szívéből szolgálja Magyarországot”. A kormányfő azt kérte, senki ne felejtse el, hisznek a szeretet és az összefogás erejében, igaz ügyet szolgálnak, „nagyok vagyunk, sokan vagyunk, erősek vagyunk, győzni fogunk és naggyá fogjuk tenni Magyarországot, ha ti is úgy akarjátok” – zárta beszédét.

A műsorvezető Rákay Philip mellett Szabó Zsófi, aki korábban az egyik Digitális Polgári Körbe is belépett.

Kocsis Máté arról, kikkel nem érdemes szóba állni

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője arról beszélt, szerinte hogyan lett a zebrából „az álhírgyártás ikonikus alakja”, majd közölte, a történet tökéletesen bemutatja a gépezetet, melyet az ellenfeleik tökélyre fejlesztettek, hogy hergeljék az embereket. – Ezért alapítottuk meg a Zebra Digitális Polgári Kört, pontosabban nem ezért, hanem csak azért is – jegyezte meg. Szerinte azért lettek ők a legnagyobbak, mert „a legtöbb muníciót mégiscsak mi kapjuk”, talán „ilyen beteges hazudozó sem volt még a magyar politikában, de a verseny azért szoros”.

Majd azt fejtegette,

a 444-től megtudták, hogy Ruszin-Szendi Romulusz nem viselt lőfegyvert, ráncot vetett a dzsekije,

egy gazdasági szakértő szerint „Magyar Péter miatt erősödik a forint, és ez senkit nem zavar, ömlik bele a képünkbe”,

a Telex azt mondja, lőfegyverrel lakossági fórumot tartani pont olyan, mint tilosban parkolni,

„Pulai, Horn és egyebek tollából” vezet a Tisza, „valószínűleg elég lenne Magyar Pétert királlyá koronázni”.

Kocsis Máté leszögezte, minden magyar, ideértve a politikai aktivistákat „vagy az annak álcázott újságírókat” rendelkezhet politikai meggyőződéssel, de azt ne várják el, hogy objektív, független újságíróként tekintsenek rájuk. - Nem érdemes velük szóba állni – állapította meg. Most – folytatta – nem tetszik nekik, hogy „nevén nevezzük őket”, de ők döntöttek így. Magyar Péter szerinte az utcafórumain nyilvánosan lincselteti azokat, akik kérdeznek, elszámoltatást, személyeskedést, uszítást kell elszenvednie azoknak, akik kérdezni merik. – Mi ehhez képest finoman jelezzük, nem kívánunk propagandistákkal szóba állni – fogalmazott.

Szerinte ha sokan vannak a Zebra DPK-ban, meg tudják egymást védeni. Ezt követően közölte, fel kell tenni azt a kérdést, hogy rá lehet-e bízni egy hazug alakra az országot. Hozzátette, ha sokat dolgoznak, bátrak és fellépnek az álhírek, a hergelés ellen, megígéri, hogy Magyar Péterből 2026-r csak egy új Márki-Zay Péter lesz.

Lázár János: Nagy tét, óriási felelősség

A mai napon nyugodtan mondhatjuk, a mi politikai közösségünk, a Fidesz az utcán született – kezdte előadását Lázár János építési és közlekedési miniszter. A Fidesz – folytatta – mindig az utcán volt, tüntetett, harcolt, ha arra volt szükség, ünnepelt, ha arra volt oka. – Ne felejtsük el, egy pillanatra sem, miénk az utca, miénk itt a tér – fogalmazott.

A tárcavezető megjegyezte, „csak nekünk vannak igazán jó válaszaink”. A Lázárinfókon sok mindent megtapasztalt, érti a jövővel kapcsolAtos bizonytalanságot. Szerinte falutól a városig minden porcikájában érzi az ország, változás jön, nem csak itt, máshol is a világban. – Válaszút ez, amikor egyes népek a helyes, mások a téves irányba fordulnak – jelentette ki, hozzáfűzve, nagy a tét, óriási a felelősség.

– Merünk hazafiak lenni, merünk polgárok lenni és merünk magyarnak lenni? – tette fel a kérdést, kiemelve, mi még nem mentünk bele a zsákutcába, ahonnan sok bevándorlóország már soha nem tud kifarolni.

– Mi nem nyugodtunk bele a ránk szabott szűk sorsba, soha nem fogunk ebbe belenyugodni – üzente. Mi azt mondjuk – hangsúlyozta – „tegyük újra naggyá Magyarországot”, Magyarország legyen a Kárpátoktól délre a legerősebb ország. Nem engedhetünk a külföldi befolyásnak, Orbán Viktor 1990-ben hazaküldte a ruszkikat, 2010-ben hazaküldte a valutaalapot, 2015-ben hazaküldte az illegális migránsokat, 2022-ben hazaküldte a brüsszeli bábellenzéket, mármint az elsőt, a másodikat jövőre közösen fogjuk hazaküldeni – fejtegette. Majd levonta a következtetést, „ezt a Magyarországot Orbán Viktor tette fel a térképre”. Nekünk még nem dőlt el a sorsunk, magunk dönthetünk a jövőnket meghatározó, nagy kérdésekről – közölte a tárcavezető.

Magyar Pétert „nevében magyar, tetteiben ízig-vérig brüsszelinek nevezte”, kiemelve, aki a Tiszát választja, a multik és a hitelminősítők uralmát fogja nyögni. – Árad a Tisza, zavaros, nem tiszta – jelentette ki, hozzáfűzve, a Tisza veszély, nem lehetőség, de a védőgátat Fidesznek, a legényt Orbán Viktornak hívják. A Magyar Péterre adott voks nem sárga lap a kormánynak, hanem öngól azoknak, akik rá szavaznak – összegzett Lázár János.

A miniszter szerint Brüsszel felfordulást, elégedetlenséget akar, szembe próbálja állítani a kormányt az emberekkel. Lázár azt ígérte, folytatják és megcsinálják, a munkát be fogják fejezni, minden elkezdett vagy még csak tervrajzon létező beruházást meg fognak valósítani. 2026-ban, egy újabb Orbán-kormánnyal folytatjuk és megcsináljuk – zárta beszédét.

Jobboldali tartalmak, Nélküled, Hunyadi

Lentulai Krisztián, a Mandiner publicistája többek közt arról beszélt, amikor politikai ellenfeleik műsorait hallgatják, ne ijesszen meg senkit, hogy a nézettségeik eszméletlen magasságokban vannak, mert a magyar társadalom jobboldali része kíváncsi azokra, akik nem úgy gondolkodnak, mint ők. – Egyet tudtok tenni, hogy a miénket nagyon erősen elkezditek nézni – jelentette ki. Szerinte ugyanis a Google le fogja csavarni a jobboldali tartalmakat, „ezért rá kell mennetek puszta kézzel és rá kell kattintani”.

Nyerges Attila az Ismerős Arcokból – miután Rákay Philip a Nélküled című dalt énekelte a közönséggel – elmondta, ugyan érzi a súlyát és a felelősséget, nyugalommal tölti el, hogy az emberek hol spontán, hol valamelyik műsor részeként elkezdték énekelni a dalt. Szerinte ugyanis ez azt jelenti, megértették, miről is szól az.

Bán János (Bán Mór), a Hunyadi-sorozat írója közölte, több mint ezer év történelme mindannyiunkra azt a terhet rója, hogy azt a küzdelmet, amit az országért meghoztak ne hagyjuk, mindannyiunknak megvan a feladata, neki az, hogy ezeket a történeteket megpróbálja életre kelteni. Ez a mi történetünk, rólunk szól, fontos, hogy a világon meséljük el, mert erre büszkék lehetünk – fogalmazott.

Egészség-megőrzés, MI és gazdálkodás

Dr. Kőnig Róbert kiemelte, nincs rossz beteg, csak türelem szükséges. A mi felelősségünk – folytatta – abban van, hogy megőrizzük a bizalmat a rendszernek, éljünk a szűrő-lehetőségekkel, megelőzést támogató programokkal.

Márka Szabolcs fizikus és Jakab Roland, a HUN-REN vezérigazgatója is megszólalt, ők többek közt a mesterséges intelligenciáról és az űrkutatásról beszéltek.

Dudás Zsolt őstermelő pedig – azzal kapcsolatban, mindenkinek való-e a gazdálkodás – kijelentette, imádja a napraforgó-táblákat, de ehhez az kell, hogy meg tudjuk különböztetni a gaztól.

Kulcsár Edina elmondta, biztonságban érzi magát itthon, családjuk egy része Németországban él, így látja és hallja, ott milyen helyzetek vannak. Ifjabb Schobert Norbert, aki szintén DPK-tag kiemelte, jó kapcsolatokat lehet építeni, és szép dolog kiállni az országért, míg Szűcs Gábor, a Nemzeti Ellenállás Mozgalom alapító tagja közölte, nem csak a fiataloknak, mindenkinek foglalkoznia kellene a politikával, hogy ne a fejünk felett döntsenek.

Rubint Réka fitneszedző, Marsi Anikó műsorvezető és Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője is felment a színpadra. Szentkirályi leszögezte, a társadalom és a családok közösen tudják a gyerekeket értékalapon nevelni, és ez látszik is. Hozzátette, az elmúlt időszakban brutális mértékű agresszió szabadult ránk, és sokszor a verbális agresszió kikerül az online világból. Nekünk – folytatta – megvannak azok az értékeink, melyekért harcolunk.

Kudlik Júlia reméli, sikerül megjeleníteni a szeretetet a közösségi médiában

Az előadás kezdetén, elsőként megszólaló Kudlik Júlia Pál apostol, majd Teréz anya szavait idézte, és közölte, a világon a leghosszabb és a legnagyobb út, ami az embertől az emberig vezet, ezt az utat kellene újra megtalálnunk. Azt mondta, a DPK valamennyi tagjának azt kívánja, ebben a komisz, hitehagyott, bolond világunkban, ami tele van gyűlölettel, félelemmel, sikerüljön az igaz szeretetet is megjeleníteni a közösségi médiában.

Értelmes embereket vár a Digitális Polgári Körökbe Miklósa Erika

Utána Nagy Feró szólalt meg, aki közölte, „pihenés majd akkor jön, ha megnyertük a választást”.

Miklósa Erika operaénekesnő ezután mindenkit kért, hogy vigyen magával még egy embert a Digitális Polgári Körökbe. – Értelmes embert – fűzte hozzá sietve, azzal, hogy a most tízéves kislányára gondol.

Genderkérdés és magyarországi olimpia

Ez követően Görbicz Anita 233-szoros válogatott kézilabdázó, Berki Krisztián olimpiai bajnok tornász és Nagy László kétszeres Bajnokok Ligája-győztes magyar válogatott kézilabdázó ment fel a színpadra.

Szabó Zsófi arról szóló kérdésére, helye van-e a gender ideológiának az olimpián, Berki Krisztián azt mondta, a világ változik, az olimpia is tükröt tart az embereknek, ettől függetlenül mindenkinek a saját szekciójában kell helyt állnia. Nagy László arról beszélt, az emberben mindig ott motoszkál a honvágy, és 12 év után döntött úgy, hogy visszatér Magyarországra. Görbicz Anita kiemelte, a magyar sportnak a legnagyobb ünnepe lenne, ha Magyarországon rendeznének olimpiát.

A színpadi program a nemrég felsőcombtörést szenvedett Demjén Ferenc fellépésével kezdődött, aki A szabadság vándorait énekelte. Fellépett a Romengo zenekar, Pataky Attila, Oláh Gergő és Szarka Tamás is.

A műsor részeként videóüzeneteket is bevágtak, mások mellett Böjte Csabáét és Gianni Annoni étterem-tulajdonosét. Egy holland influenszer pedig közölte, hálát az Istennek a magyar miniszterelnökért, Magyarország az utolsó bástyája annak, ami Európát jellemzi. Ben Shapiro, az amerikai jobboldal sztárkommentátora gratulált a digitális polgári körök elindulásához, és kifejezte reményét, hogy a jövőben lesznek hasonló kezdeményezések.

Mint ismert, Orbán Viktor a 2025. július 26-i tusványosi beszédében hívta életre a korábbi mozgalma, a Harcosok Klubja viszonylagos kudarca után. Az elsőt ő vezeti, ennek a többi között Rákay Philip és Schmidt Mária, illetve a Dopemanként ismert rapper, Pityinger László is a tagja, de alakult már Digitális Polgári Kör a nőknek és az FTC-nek is.

A szervező cég vezetője szerint Magyarország legnagyobb beltéri rendezvényhelyszínét, a Papp László Budapest Sportarénát magánadományokból bérelték ki erre a napra.

A szombati DPK-nagygyűlés előtt listázták is a Fidesztől független sajtót, benne a Népszavával. Egy tabló is készült, amely előtt ma nemrég Bohár Dániel pózolt büszkén.