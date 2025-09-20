nagygyűlés;Orbán Viktor;Digitális Polgári Körök;

„Kiabálás. Totális pánik. Kádár János és az MSZMP újratöltve” – Magyar Péter nincs elájulva az első DPK-nagygyűléstől

Tizenöt évig mit csináltak, ha most akarják naggyá tenni Magyarországot? – firtatja a Tisza Párt elnöke.

Néhány lesújtó szóval és fordulattal elintézte Magyar Péter azt a nagygyűlést, amelyet a Papp László Budapest Sportarénában tartott a Fidesz az Orbán Viktor által életre hívott mozgalomnak, a Digitális Polgári Köröknek. „Közpénzégetés. Fizetett buszok. Üres széksorok. Magyarpéterezés. Elalvó nézők. Totális pánik. Kiabálás. Vergődés. Üres hablaty. És egy leköszönő, megfáradt miniszterelnök, aki a ...Ha egyszer odébb állok… mondatra vonul fel a színpadra. Ma nem harcosokat láttunk, hanem Kádár Jánost és az MSZMP-t újratöltve egy kis romlott hollywoodi szósszal leöntve” – írta a erről szóló Facebook-posztjában a Tisza Párt elnöke, azt firtatva, miről is szól a miniszterelnöki szólam, amely szerint naggyá akarják tenni Magyarországot. „Tizenöt év után akarja naggyá tenni Orbán Viktor Magyarországot? Eddig mit csináltak? A pénzszeretet országát építették önmaguknak” – válaszolt a kérdésre. Szerinte ma lélektelen, hamis mesét hallottunk milliós, egyedileg varratott öltönyökben, közpénzből”, vagyis tudomása szerint egymilliárd forintból, amennyiből fel lehetett volna újítani a váci kórházat.

A DPK-nagygyűlés költségeiről nincsenek pontos információk, a szervező cég vezetője egyelőre csak annyit mondott, magánadományokból bérelték ki Magyarország  egyik legnagyobb beltéri rendezvényhelyszínét.

Megvagyunk, itt vagyunk, készen állunk – jelentette be a miniszterelnök szombaton a Digitális Polgári Körök első nagygyűlésén, hogy a következő békemenetet október 23-án tartják. Lázár János arról beszélt, hogy értik a hibákkal kapcsolatos kritikákat, de csak a Fidesznek vannak jó válaszai, Kocsis Máté pedig kifejtette, szerinte hogyan lett a zebrából az álhírgyártás ikonikus alakja. Ezen túl a Fideszen úrrá a szeretet. Minden egy helyen.