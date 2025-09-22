Még mindig tart a hibaelhárítás, nem teljesen működik a Keleti pályaudvar

vasút;vonat;tömegközlekedés;Keleti pályaudvar;műszaki hiba;

2025-09-22 09:39:00 CEST

Elvileg vasárnap volt a határidő.

A Keleti pályaudvar egy részén továbbra is tart a hibaelhárítás, ezért néhány belföldi és nemzetközi járat közlekedésében változásra kell számítani – derül ki a MÁV hétfői közleményéből.

Ennek következtében a soproni Scarbantia, a szombathelyi Savaria, a győri Arrabona, a grazi Dráva- és Mura-InterCityk, valamint a bécsi EuroCityk továbbra is Budapest-Kelenföldről indulnak és oda érkeznek. A Bukarestből Bécsbe tartó, a Keleti pályaudvarról 5:55-kor induló Dacia EuroCity és a Csapról Bécsbe tartó, 8:40-kor induló Hortobágy EuroCity (EC 346, EC 140) a Keleti pályaudvar kihagyásával közlekedik, az utasok Kelenföldön szállhatnak fel rájuk. A Dacia EC a nemzetközi késés miatt 110–115 perc késéssel halad. A Keleti pályaudvar és Kelenföld között az M4-es metró használható, amelyen hétfőn is elfogadják a vasúti jegyeket.

A MÁV közleménye arra is kitért, hogy a pécsi fővonalon közlekedő Mecsek- és a kaposvári InterCityk hétfőtől ismét a Keleti pályaudvarról indulnak és oda érkeznek. A Budapest–Hatvan–Miskolc, valamint a Budapest–Újszász–Szolnok–Békéscsaba vonal járataiban hétfőn várhatóan már nem lesz szükség menetrendi változtatásokra.

Ez már két napon belül a második csúszás: a pályaudvar teljes megnyitását eredetileg vasárnapra ígérték, de egy műszaki hiba miatt csak délután indulhatott meg a forgalom. A MÁV vezérigazgatója, Hegyi Zsolt vasárnap (meglehetősen optimistán) azt írta: „hétfő reggeltől már teljes gőzzel üzemel majd a Keleti”.