Dobrev Klára szerint Tuzson Bence saját magát buktatta le

2025-09-18 21:05:00 CEST

Ha azt állítja, hogy kormánytagok nem érdekeltek a Szőlő utcai nevelőintézet pedofil botrányában, akkor tudnia kell, hogy kik érintettek – vonta le a következtetést a Demokratikus Koalíció elnöke.

Mint ismert, Dobrev Klára nyílt levében követelte Pintér Sándor belügyminisztertől, hogy tájékoztassák a közvéleményt a Szőlő utcai nevelőotthonban kirobbant pedofil botránnyal kapcsolatos nyomozás állásáról, és nevezzék meg, kik azok „az aberrált kormánypárti politikusok”, akiknek gyerekeket szállítottak a gyermekotthonból, hogy kiéljék a szexuális vágyaikat.

Az igazságügyi miniszter ma azt nyilatkozta, hogy jogi lépéseket tesznek Dobrev Klára ellen rágalmazás miatt, mivel alaptalam rágalom, hogy kormánytagok érintettek a botrányban.

A DK elnökének véleménye szerint ha Tuzson Bence tudja, hogy nem kormánytagok használtak ki szexuálisan az intézetből szállított kiskorú fiúkat és lányokat, akkor azt is tudja, hogy kik érintettek az ügyben. Az ellenzéki politikus felháborítónak tartja, hogy az igazságügyi miniszter azok ellen tervez jogi lépéseket, akik ki akarják vizsgálni az ügyet, meg akarják tudni az igazságot, hogy milyen fideszes szálak vannak a háttérben – nem pedig azokat, akiknek gyerekeket szállítottak és szexuális szolgáltatást kellett nyújtaniuk.

A DK elnöke felszólította a miniszert, hogy hozza nyilvánosságra azoknak a politikusoknak a nevét, akik érintettek az újabb pedofil botrányban.