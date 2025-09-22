A Bethesda Gyermekkórház nem hagyta jóvá a Tisza Párt „pártszónoklatát” és demonstrációját

„A Bethesda Gyermekkórház és fenntartója az intézmény területén nem ad teret politikai pártok tevékenységének” – közölte az intézmény hétfő reggel a Facebook-oldalán.
A Bethesda Gyermekkórház ezzel a Tisza Párt hétvégi adományozására reagált, amellyel kapcsolatban azt írták: „A kórház területén adományozás címén 2025. szeptember 20-án lezajlott sajtónyilvános pártszónoklat és demonstráció a Bethesda Gyermekkórház előzetes engedélye és beleegyezése nélkül történt. A Kórház jóváhagyása a munkaszüneti napon a 129.482 Ft értékű tisztítószer adomány átadására vonatkozott. Az adományozók felajánlását ezúton is hálásan köszönjük.”
Majd azzal zárták közleményüket: „Tisztelettel arra kérünk minden politikai szereplőt, hogy a Bethesda Gyermekkórház több évtizedes gyógyítói munkával megszerzett hírnevét ne használja a mindennapi politikai csatározásának eszközéül!
Az adományokat, melyekkel a gyermekek gyógyulását segítjük, köszönettel fogadjuk továbbra is, ám mindennek önös politikai célok felhasználása nélkül tudunk és vagyunk hajlandók teret engedni.”
Magyar Péter pénteken arra szólította fel a miniszterelnököt, utasítsa Takács Péter egészségügyi államtitkárt, hogy szombaton engedjék átvenni az ellenzéki párt adományait a magyar kórházakban. Tudomásuk szerint ugyanis a kórházi vezetők azt a politikai utasítást kapták, hogy nem vehetik át a Tisza közössége által összegyűjtött fertőtlenítőszereket és higiéniai termékeket. Magyar Péter akkor leszögezte, azonnali magyarázatot kérnek arra, miért akarják megakadályozni, hogy eljuttassák sok ezer jóérzésű magyar ember felajánlását.Magyar Péter: 86 kórház elfogadta a Tisza Párt adományait, csak egy nem volt hajlandó
Takács Péter erre úgy reagált, Magyar Péter megint hazudik, és minden kórház át fogja venni az adományokat, bár – mint írta – „tudjuk jól: nem segíteni akar, kizárólag a terelés a célja”. Egyben – megköszönve az adományozási szándékot – kiemelte, hogy bár általános gyakorlat szerint az adományok átadása munkanapokon történik, a megjelölt kórházakban szombati napon is készen áll egy-egy munkatárs az adomány átvételére. Az adományozás – folytatta – nem jelent jogosultságot arra, hogy a kórházi épületekbe, kórtermekbe vagy a műtők közelébe belépjenek, ahogy arra sem, hogy az egészségügyi intézmény területén sajtótájékoztatót tartsanak.Némi vita után be tudta vinni Magyar Péter a Tisza Párt adományait a Szent János Kórházba
Magyar Péter válaszul leszögezte, miután nyilvánosan felszólította Orbán Viktort, hogy ne akadályozzák meg, hogy sok ezer jóérzésű magyar ember felajánlásait elvigyék a kivéreztetett kórházaknak, látva az óriási felháborodást, Takács visszakozott, sebtében posztolt és kiküldetett egy hivatalos választ. Hozzátette, a Tisza Szigetek tagjai, az önkénteseik, mint bármelyik magyar állampolgár be fognak menni a kórházak főbejáratán és az ott dolgozó munkatársak által kijelölt helyiségben a hivatalos eljárásnak megfelelően fogják átadni az adományokat. A Tisza Párt szombaton végül 86 kórháznak adott át összesen 20 millió forint értékben adományokat.