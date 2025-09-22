A Bethesda Gyermekkórház nem hagyta jóvá a Tisza Párt „pártszónoklatát” és demonstrációját

Bethesda Gyermekkórház;Magyar Péter;Tisza Párt;

2025-09-22 10:51:00 CEST

Az intézmény hétfőn reagált Magyar Péterék hétvégi adományozási akciójára. Elfogadták és megköszönték a felajánlásokat, de arra kértek mindenkit, hogy a Bethesda Gyermekkórház hírnevét ne használják a „mindennapi politikai csatározásának” eszközéül.

„A Bethesda Gyermekkórház és fenntartója az intézmény területén nem ad teret politikai pártok tevékenységének” – közölte az intézmény hétfő reggel a Facebook-oldalán.

A Bethesda Gyermekkórház ezzel a Tisza Párt hétvégi adományozására reagált, amellyel kapcsolatban azt írták: „A kórház területén adományozás címén 2025. szeptember 20-án lezajlott sajtónyilvános pártszónoklat és demonstráció a Bethesda Gyermekkórház előzetes engedélye és beleegyezése nélkül történt. A Kórház jóváhagyása a munkaszüneti napon a 129.482 Ft értékű tisztítószer adomány átadására vonatkozott. Az adományozók felajánlását ezúton is hálásan köszönjük.”

Majd azzal zárták közleményüket: „Tisztelettel arra kérünk minden politikai szereplőt, hogy a Bethesda Gyermekkórház több évtizedes gyógyítói munkával megszerzett hírnevét ne használja a mindennapi politikai csatározásának eszközéül!

Az adományokat, melyekkel a gyermekek gyógyulását segítjük, köszönettel fogadjuk továbbra is, ám mindennek önös politikai célok felhasználása nélkül tudunk és vagyunk hajlandók teret engedni.”

Magyar Péter pénteken arra szólította fel a miniszterelnököt, utasítsa Takács Péter egészségügyi államtitkárt, hogy szombaton engedjék átvenni az ellenzéki párt adományait a magyar kórházakban. Tudomásuk szerint ugyanis a kórházi vezetők azt a politikai utasítást kapták, hogy nem vehetik át a Tisza közössége által összegyűjtött fertőtlenítőszereket és higiéniai termékeket. Magyar Péter akkor leszögezte, azonnali magyarázatot kérnek arra, miért akarják megakadályozni, hogy eljuttassák sok ezer jóérzésű magyar ember felajánlását.

Takács Péter erre úgy reagált, Magyar Péter megint hazudik, és minden kórház át fogja venni az adományokat, bár – mint írta – „tudjuk jól: nem segíteni akar, kizárólag a terelés a célja”. Egyben – megköszönve az adományozási szándékot – kiemelte, hogy bár általános gyakorlat szerint az adományok átadása munkanapokon történik, a megjelölt kórházakban szombati napon is készen áll egy-egy munkatárs az adomány átvételére. Az adományozás – folytatta – nem jelent jogosultságot arra, hogy a kórházi épületekbe, kórtermekbe vagy a műtők közelébe belépjenek, ahogy arra sem, hogy az egészségügyi intézmény területén sajtótájékoztatót tartsanak.

Magyar Péter válaszul leszögezte, miután nyilvánosan felszólította Orbán Viktort, hogy ne akadályozzák meg, hogy sok ezer jóérzésű magyar ember felajánlásait elvigyék a kivéreztetett kórházaknak, látva az óriási felháborodást, Takács visszakozott, sebtében posztolt és kiküldetett egy hivatalos választ. Hozzátette, a Tisza Szigetek tagjai, az önkénteseik, mint bármelyik magyar állampolgár be fognak menni a kórházak főbejáratán és az ott dolgozó munkatársak által kijelölt helyiségben a hivatalos eljárásnak megfelelően fogják átadni az adományokat. A Tisza Párt szombaton végül 86 kórháznak adott át összesen 20 millió forint értékben adományokat.