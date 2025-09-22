A magyarok többsége miniszterelnök-jelölti vitát akar Orbán Viktor és Magyar Péter között

Fidesz;Orbán Viktor;miniszterelnök-jelölti vita;Magyar Péter;Tisza Párt;

2025-09-22 11:27:00 CEST

A 21 Kutatóközpont felmérése szerint még a fideszes szavazók harmada is szeretne vitát. Eközben már több mint 43 ezren írták alá a petíciót, amely azt követeli, hogy Orbán Viktor álljon ki nyilvános miniszterelnök-jelölti vitára.

A magyar társadalom többsége támogatja, hogy legyen miniszterelnök-jelölti vita – derül ki az aHang megbízásából a 21 Kutatóközpont által augusztus végén végzett közvélemény-kutatásból. A felmérés eredményei szerint a teljes népesség 56 százaléka szeretne vitát Orbán Viktor és Magyar Péter között, mindössze 23 százalék utasítja el ezt, és 21 százalék bizonytalan a kérdésben.

Mint arról lapunk is beszámolt, szeptember 15-én indult el az aHang kampánya, amely azt követeli, hogy a 2026-os országgyűlési választások előtt legyen nyilvános miniszterelnök-jelölti vita Orbán Viktor és Magyar Péter között. Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor ugyanis 236 hónapja, lassan 20 éve nem állt ki nyílt vitára kihívóival szemben. A támogatók száma napról napra növekszik, a petíciót cikkünk megjelenéséig már több mint 43 ezren írták alá.

A 21 Kutatóközpont közvélemény-kutatásából kiderül, hogy a Tisza Párt szavazóinak 86 százaléka, más pártok támogatói közül közel hetven százalék, a bizonytalanok táborában pedig több mint 35 százalék igényli a vitát.

A fideszesek körében ugyan többségben vannak az elutasítók (49 százalék), mégis minden harmadik kormánypárti szavazó kifejezetten szeretné, ha Orbán Viktor kiállna Magyar Péterrel.

A korosztályos adatok is figyelemre méltóak. A 18–29 évesek 71 százaléka és a 30–39 évesek 72 százaléka támogatja a vitát, vagyis éppen azok a fiatalabb generációk szeretnék leginkább a megmérettetést, akik szinte soha életükben nem láthattak ilyesmit Magyarországon. A középkorúak között alacsonyabb a vita támogatottsága, de még a 40–49 évesek közül is közel minden második ember szeretné, és az 50-64 éveseknek is több mint fele.

A felmérés eredményei szerint a férfiaknak nagyobb igényük van a vitára, mint a nőknek, és minél magasabb valakinek az iskolai végzettsége, annál inkább szeretné, hogy sor kerüljön rá. A településtípusok közül Budapesten kiemelkedően magas, 73 százalékos a támogatottság, de a kisebb városokban és falvakban is jelentős igény mutatkozik a megmérettetésre – a falvakban és a községekben élők többsége (56 százalék) támogatja a vitát.