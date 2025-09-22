A magyarok többsége miniszterelnök-jelölti vitát akar Orbán Viktor és Magyar Péter között

A magyar társadalom többsége támogatja, hogy legyen miniszterelnök-jelölti vita – derül ki az aHang megbízásából a 21 Kutatóközpont által augusztus végén végzett közvélemény-kutatásból. A felmérés eredményei szerint a teljes népesség 56 százaléka szeretne vitát Orbán Viktor és Magyar Péter között, mindössze 23 százalék utasítja el ezt, és 21 százalék bizonytalan a kérdésben.
Mint arról lapunk is beszámolt, szeptember 15-én indult el az aHang kampánya, amely azt követeli, hogy a 2026-os országgyűlési választások előtt legyen nyilvános miniszterelnök-jelölti vita Orbán Viktor és Magyar Péter között. Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor ugyanis 236 hónapja, lassan 20 éve nem állt ki nyílt vitára kihívóival szemben. A támogatók száma napról napra növekszik, a petíciót cikkünk megjelenéséig már több mint 43 ezren írták alá.Petíciót indított az aHang, már több mint 30 ezren követelik, hogy legyen Orbán Viktor–Magyar Péter-vita
A 21 Kutatóközpont közvélemény-kutatásából kiderül, hogy a Tisza Párt szavazóinak 86 százaléka, más pártok támogatói közül közel hetven százalék, a bizonytalanok táborában pedig több mint 35 százalék igényli a vitát.
A fideszesek körében ugyan többségben vannak az elutasítók (49 százalék), mégis minden harmadik kormánypárti szavazó kifejezetten szeretné, ha Orbán Viktor kiállna Magyar Péterrel.
A korosztályos adatok is figyelemre méltóak. A 18–29 évesek 71 százaléka és a 30–39 évesek 72 százaléka támogatja a vitát, vagyis éppen azok a fiatalabb generációk szeretnék leginkább a megmérettetést, akik szinte soha életükben nem láthattak ilyesmit Magyarországon. A középkorúak között alacsonyabb a vita támogatottsága, de még a 40–49 évesek közül is közel minden második ember szeretné, és az 50-64 éveseknek is több mint fele.
A felmérés eredményei szerint a férfiaknak nagyobb igényük van a vitára, mint a nőknek, és minél magasabb valakinek az iskolai végzettsége, annál inkább szeretné, hogy sor kerüljön rá. A településtípusok közül Budapesten kiemelkedően magas, 73 százalékos a támogatottság, de a kisebb városokban és falvakban is jelentős igény mutatkozik a megmérettetésre – a falvakban és a községekben élők többsége (56 százalék) támogatja a vitát.Magyar Péter újra nyilvános vitára hívta Orbán Viktort, szerinte a miniszterelnök nem előle, hanem a magyar nép elől tér kiMagyar Péter: Miniszterelnök elvtárs, legyen férfi, jelezze, ha kész egy nyilvános vitára