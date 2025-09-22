Nem kötelezte a szentmisén való részvételre az LMBTQ-témában publikáló oktatókat a PPKE rektora

Nem kötelezte a szentmiséken való részvételre az LMBTQ-témában publikáló oktatókat a Pázmány Péter Katolikus Egyetem dékánja.
Mint korábban beszámoltunk róla, az intézmény „etikai vétség elkövetésének gyanújával” indított eljárást három oktató ellen, miután a Pride előtti nem sokkal a HVG-ben megjelent cikkükben a melegek kirekesztéséről és a szivárványcsaládokról írtak. A szerzők – Kengyel Judith Gabriella, Zsila Ágnes és Szondy Máté – hangsúlyozták, hogy tudományos bizonyítékok szerint a szeretetteljes család fontosabb a gyermekek számára, mint a szülők neme. Az egyetem figyelmeztetésben részesítette őket, valamint kötelező továbbképzésre irányította, ahol a katolikus egyház tanításaival kellett megismerkedniük. A három oktató szeptember elején felmondott.Fegyelmit indított a PPKE három oktató ellen, mert azt írták: minden szeretetre épülő kapcsolat egyenértékűVégül mind a három pszichológus felmondott a PPKE-n, aki kiállt a melegekért
Birher Nándor az interjúban kiemelte, hogy nem a téma miatt indult vizsgálat. Szerinte az egyetemen szigorú szabályok vonatkoznak a nyilvános megszólalásokra: oktatók csak saját kutatási területükön és hivatalos engedéllyel nyilatkozhatnak. A cikk esetében a szerzők tudományos bizonyítékokra, szakmai minőségre és katolikus szellemiségre épülő tanulmányt ígértek, de a megjelent írás ettől eltért. A vizsgálat szabályszegést állapított meg, különösen azért, mert a szerzők az egyetem nevében nyilatkoztak, holott erre nem volt felhatalmazásuk.
A szentmisékkel kapcsolatban Birher Nándor azt mondta, csak meghívásról volt szó, mivel az egyetemen belül szerdánként van lehetőség részvételre. „Nehezen értelmezek kötelezésként olyan meghívást, amely mögé oda is van írva: természetesen a szentmisén való részvétel nem kötelező” – fogalmazott.
Hozzátette: az érintett oktatóknál nem a cikkek etikai tartalmát vizsgálták, hanem azt, hogy a szabályozásnak megfelelően jártak-e el. A kérdésükre – miszerint írásaik mennyiben mondanak ellent az egyházi tanításnak – szerinte nincs egyszerű válasz, közös gondolkodásra van szükség. „Ami történt, az nem más, minthogy arra a kérdésükre az oktatóknak, hogy az ő tudományos tevékenységük, oktatói tevékenységük vagy akár ezek a cikkek ellentmondanak-e az egyház tanításának, arra a kérdésre azt a választ adtuk, hogy lehetőséget biztosítunk számukra az egyház katekizmusának megismerésére” – mondta a dékán.Beperli a PPKE-t a korábbi oktató, akit egy LMBTQ témájú tanulmány megjelenése után rúgtak ki