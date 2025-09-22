Orbán Viktor: Az Európai Unió a dögrovás jeleit mutatja, ne veszítsük el a józan eszünket

Orbán Viktor;

2025-09-22 14:24:00 CEST

A kormányfő bejelentette, hogy jön az újabb kábítószerellenes törvényi szigorítás.

Az Európai Unió végét vizionálta a miniszterelnök hétfőn az Országgyűlés 2025-ös őszi ülésszakának első plenáris ülésén.

Orbán Viktor azt mondta, az Uniót továbbra is háborúk, migrációs nyomás és a gazdasági-technológiai forradalom kihívásai terhelik, miközben a nemzetközi hatalmi erőtér gyorsan változik, és újdonság, hogy az Egyesült Államok elnöke következetesen végrehajtja választási ígéreteit, és ezzel a nyugati világban szokatlan módon alapjaiban alakítja át a korábban megingathatatlannak hitt kereskedelmi világrendet. Ugyancsak újdonságnak nevezte, hogy az Európai Unió teljesen kiütötte magát a globális hatalmak szűk klubjából. Ez szerinte megérthető az Európai Bizottság elnökének beszédéből.

Ursula von der Leyen azt mondta, hogy az Unió háborúban áll, és hadigazdálkodásra van szükség. Ezzel szemben az Orbán-kormány versenyképességi fordulatot sürgetett. Jelezte, hogy Magyarország nem áll háborúban, következésképpen az Európai Unió sem állhat. Ursula von der Leyen – emlékeztetett – arról is beszélt, hogy az Európai Unió területének minden négyzetcentiméterét meg fogja védeni. – Gondolom Ukrajnáét is, ha felvennék az Európai Unióba. Hát mi éppen ettől tartunk - tette hozzá. Ismételten nyomatékosította: az ukrán tagságot nem fogja a magyar kormány támogatni, mivel az szerinte csődbe vinné Magyarországot, mind az Európai Uniót. Szólt arról is, hogy az Orbán-kormány ellenzi a „migrációs paktumot”, az úgynevezett „brüsszeli” gazdaságpolitika nem csak alacsony színvonalú, de lassú, tétova, sőt cselekvésképtelen.

Orbán Viktor nem látja a megújulás képességét, miközben látja a mellettünk ellépő Egyesült Államokat és Ázsiát - mint ahogy Magyarország képességét, erejét és tudását, hogy gyorsabban fejlődjön, úgy, mint az Egyesült Államok és Ázsia. „Ha az EU nem hajt végre sürgősen éles fordulatot, akkor véget ér a története. Sokan úgy képzelik, hogy az EU egyszer majd összeomlik vagy szétesik. Valamilyen drámai, gyors forgatókönyvet vizionálnak. Szerintem a dolgok természete az Európai Unióban nem ilyen, inkább dögrovás jellegű, inkább a végelgyengüléshez hasonlít. Az EU inkább szétrázódik és szétmozog - fogalmazott.

Úgy vélte, az Európai Unió olyan mint egy rossz GPS: állandóan újratervez, de sosem ér célba. Emlékeztetett, hogy tavaly novemberben Budapesten, az Európai Unió soros elnöksége idején elfogadták a sürgős menetrenddel kidolgozott versenyképességi paktumot. Ennek végrehajtása Brüsszelben egy év alatt alig a harmadáig jutott, és azt is úgy, ahogy, eközben az Egyesült Államok gyors ütemben alakítja át gazdaságát, Kína gyorsvonattal húz el „a lovas kocsink” mellett. Mario Draghi, az Európai Központi Bank volt elnöke arra figyelmeztetett, hogy Európa növekedési alapjai gyengülnek, a pénzügyi mozgástér szűkül, az EU közadóssága pedig a következő évtizedben elérheti a GDP 93 százalékát. Szerinte a növekedési modell sebezhető, nincs világos út a beruházások finanszírozására, és a tétlenség nemcsak a versenyképességet, hanem a szuverenitást is veszélyezteti. Példaként említette, hogy az Egyesült Államok tavaly 40, Kína 15, az EU viszont csak három mesterséges intelligencia-modellt hozott létre, a gépjárműiparban pedig Európa lemaradt. Mario Draghi sürgette a konkrét dátumokat és kézzelfogható eredményeket. A miniszterelnök álláspontja szerint azonban erre Brüsszeltől hiába várnánk, ezért Magyarország saját, nemzeti alapú gazdasági programot indít. Ezután az Orbán-kormány több intézkedéséről az Otthon Startról, illetve a két- és háromgyermekes édesanyák szja-mentességéről is beszélt.

Az adózással kapcsolatos nemzeti konzultációról Orbán Viktor azt mondta, a kérdőíveket októberben kezdik postázni, egyúttal mindenkit arra bíztatott, hogy töltse ki azokat. A kábítószerellenes fellépéssel kapcsolatban kijelentette: bár Európa legszigorúbb kábítószerellenes törvényeit már meghozták, azonban még hiányzik néhány büntetőjogi tényállás és szabályozási elem. Éppen ezért arra kérte a képviselőket, hogy ezeket az őszi ülésszakban hozzák meg a gyermekek védelmére hivatkozva.

A miniszterelnök beszédének végén azt mondta, már vannak olyan ellenzéki politikusok, akik fegyverrel járnak nyilvános politikai összejövetelekre. – Arra kérem önöket, ne veszítsük el a józan eszünket. Nem őserdőben élünk vadak módjára. Arra kérem a képviselőket mértéktartás, polgári tempó, nyugalom, csigavér - fogalmazott Orbán Viktor.