Európában a hetedik legrosszabb a magyar gáztárolási szint, ez mégis nyugalmat jelez

E az utóbbi hat év második legalacsonyabbja.

Az uniós Gas Infrastructure Europe (GIE) adatbázisa szerint a hét végén a hazai gáztárolók készlete átlépte az 5 milliárd köbmétert. Ez 72 százalékos töltöttség. Utóbbi adat az érdemi értékeket közlő 20 állam közül a hetedik legalacsonyabb. Bár Magyarország helyezése általában kedvezőbb, tavaly év végén rosszabbul álltunk, mivel akkor egy hónappal a többiek előtt, már októberben megindult a kitárolás.

A GIE szerint nálunk is szerényebb arányt jelentettek például az unión kívüli britek, a lettek – bár az érték ott, az osztrákokhoz hasonlóan, már meghaladja teljes éves igényüket –, a sort pedig, kevéssé meglepő módon, a mindössze 25 százalékon álló ukránok zárják. Hadban álló északkeleti szomszédunk tárolóit a 2023-as 39,5 százalék után tavaly novemberre már csak 27,3 százalékig sikerült feltölteni. A telet végül 3 százalékos záróértékkel vészelték át.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) legújabb, múlt heti adatbázis-frissítése 4,4 milliárd köbméterről tudósít, ami valamivel több mint kétharmados töltöttség. Bár a szint egy hónap alatt közel tizedével nőtt, a tavalyi év hasonló időszakának értékét negyedével alulmúlja. Ez a MEKH-ábrán feltüntetett elmúlt hatévi szeptemberi adat közül a második legkisebb. Míg 2022-ben ugyanekkor még alacsonyabb, 4,3 milliárdos szinten álltunk, 2020 szeptemberében éppenséggel 6,2 milliárd köbméteren a száz százalékot közelítettük.

A betárolás általában novemberig, vagy ritkán – amiként tavaly – októberig tart. Az éves töltöttségi csúcs az Orbán-kormány pánikkeltési és a gázkereskedők piaci stratégiájától függ.

A kedvezőtlen fejlemények dacára a mostani tartalékszint nem tragikusan alacsony – vélik szakértők. Folyamatos behozatal mellett az ellátás a vésztartalékok megcsapolása nélkül is biztonságos maradhat. Idén áprilisban a viszonylag hűvösebb tél ellenére 37 százalékon indult a töltés, de ugyanez a mélypont az Orbán-kabinet megalapozatlan gázellátási félelemkeltése miatt 2020-ban 67, 2024-ben pedig 69 százalékon következett be, ami sokak szemében már drága túlbiztosítás. Így a készletezés mérséklése, folyamatos behozatal mellett, észszerű irány lehet.

A családok tavaly és tavalyelőtt egyformán mintegy 3 milliárd köbmétert használtak fel - rögzíti az Energiaügyi Minisztérium szeptember eleji jelentése. A fogyasztásarányos töltöttség az uniós átlag kétszerese, ami az egyik legmagasabb európai adat. A tartalékok a behozatallal és a tavaly 1,9 milliárd köbméter közelébe emelkedő hazai kitermeléssel együtt biztosítják az ellátást – rögzítette a szaktárca.

Drága és érintetlen vésztartalékokA készleten belül Magyarország biztonsági gáztartaléka 1,2 milliárd, a 2022. augusztusi, valaha volt legmagasabb, több mint ezerforintos köbméteráron vásárolt, úgynevezett „különleges gázkészlet” pedig 739,1 millió köbmétert tesz ki. Elvileg mindkettőt ellátási vészhelyzetre tartják. Előbbire eddigi másfél évtizedes története során érdemben még soha nem volt szükség, utóbbira pedig mégannyira sem. Utóbbi „különlegessége”, hogy 2022-ben, eleve elszálló piacok közepette a kormánynak sikerült szinte órára a valaha létező legmagasabb tőzsdei áron, sőt akár afelett, összesen közel ezer milliárd forintért megvásároltatni. A bonyolult hitelháttér miatt ráadásul ez az adag beszerzési ár alatt nem értékesíthető. Ez a lehetetlenséggel határos feltétel azért gond, mert a „különleges" készlet „rezsivédelmi készletezési szolgáltatásként” rendszeresen nevesített éves tárolási költsége tízmilliárdos nagyságrend. Ehhez kapcsolódhat, hogy egy július eleji kormányrendelet szerint az állami nagykereskedő, vagyis az MVM 2026 elején és végén pont a különleges tartaléknak megfelelő mennyiségű gázt „szerezhet meg” – hívta fel a figyelmet korábban a HVG. Elképzelhető, hogy az állami cég először az előírásoknak megfelelően kifizeti a tárolást végző, sajátos jogállású Magyar Szénhidrogén-készletező Szövetségnek a horrorárat, amit aztán a „rezsivédelmi” rendszeren keresztül, központi költségvetési támogatásként visszakaphat – véli a lap.

A tárolótöltés uniós kötelezettségAz Európai Bizottság júliusban két évvel meghosszabbította a gáztárolók 90 százalékos feltöltési kötelezettségét. Az eddigi, november 1-jei határidőt ugyanakkor az október és december 1-je közötti idősávra tágították, és nehéz piaci körülmények esetére is könnyítéseket fogadtak el. Az EU az Ukrajna ellen indított orosz háború keltette 2022-es piaci káosz óta kötelezi tárolóik feltöltésére a tagállamokat. Az európai gázárak egyébként az idén februári, megawatt­óránként 60 eurót közelítő, legközelebbi csúcsszint óta mostanra 32 euróig estek, vagyis közel feleződtek. Az emelkedésről mindig sulykolóan beszámoló kormánypropaganda ugyanakkor az árcsökkenésre kevéssé tűnik érzékenynek. Jóllehet a 2021 előtti, 15-20 eurós átlagárak egyelőre valóban váratnak magukra.