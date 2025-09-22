Európában a hetedik legrosszabb a magyar gáztárolási szint, ez mégis nyugalmat jelez

Az uniós Gas Infrastructure Europe (GIE) adatbázisa szerint a hét végén a hazai gáztárolók készlete átlépte az 5 milliárd köbmétert. Ez 72 százalékos töltöttség. Utóbbi adat az érdemi értékeket közlő 20 állam közül a hetedik legalacsonyabb. Bár Magyarország helyezése általában kedvezőbb, tavaly év végén rosszabbul álltunk, mivel akkor egy hónappal a többiek előtt, már októberben megindult a kitárolás.
A GIE szerint nálunk is szerényebb arányt jelentettek például az unión kívüli britek, a lettek – bár az érték ott, az osztrákokhoz hasonlóan, már meghaladja teljes éves igényüket –, a sort pedig, kevéssé meglepő módon, a mindössze 25 százalékon álló ukránok zárják. Hadban álló északkeleti szomszédunk tárolóit a 2023-as 39,5 százalék után tavaly novemberre már csak 27,3 százalékig sikerült feltölteni. A telet végül 3 százalékos záróértékkel vészelték át.
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) legújabb, múlt heti adatbázis-frissítése 4,4 milliárd köbméterről tudósít, ami valamivel több mint kétharmados töltöttség. Bár a szint egy hónap alatt közel tizedével nőtt, a tavalyi év hasonló időszakának értékét negyedével alulmúlja. Ez a MEKH-ábrán feltüntetett elmúlt hatévi szeptemberi adat közül a második legkisebb. Míg 2022-ben ugyanekkor még alacsonyabb, 4,3 milliárdos szinten álltunk, 2020 szeptemberében éppenséggel 6,2 milliárd köbméteren a száz százalékot közelítettük.
A betárolás általában novemberig, vagy ritkán – amiként tavaly – októberig tart. Az éves töltöttségi csúcs az Orbán-kormány pánikkeltési és a gázkereskedők piaci stratégiájától függ.
A kedvezőtlen fejlemények dacára a mostani tartalékszint nem tragikusan alacsony – vélik szakértők. Folyamatos behozatal mellett az ellátás a vésztartalékok megcsapolása nélkül is biztonságos maradhat. Idén áprilisban a viszonylag hűvösebb tél ellenére 37 százalékon indult a töltés, de ugyanez a mélypont az Orbán-kabinet megalapozatlan gázellátási félelemkeltése miatt 2020-ban 67, 2024-ben pedig 69 százalékon következett be, ami sokak szemében már drága túlbiztosítás. Így a készletezés mérséklése, folyamatos behozatal mellett, észszerű irány lehet.
A családok tavaly és tavalyelőtt egyformán mintegy 3 milliárd köbmétert használtak fel - rögzíti az Energiaügyi Minisztérium szeptember eleji jelentése. A fogyasztásarányos töltöttség az uniós átlag kétszerese, ami az egyik legmagasabb európai adat. A tartalékok a behozatallal és a tavaly 1,9 milliárd köbméter közelébe emelkedő hazai kitermeléssel együtt biztosítják az ellátást – rögzítette a szaktárca.