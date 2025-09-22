Több mint 50 millió forintos bírságot kell fizetnie a Szépművészeti Múzeumnak a tender nélküli műtárgybeszerzések miatt

Szépművészeti Múzeum;

2025-09-22 17:02:00 CEST

Nem fogott túl vastagon a Közbeszerzési Döntőbizottság ceruzája.

Több mint 50 millió forintos bírságot kell fizetnie a Szépművészeti Múzeumnak a hét, tender nélküli műtárgybeszerzés miatt. Mindez azt jelenti, hogy nem fogott túl vastagon a Közbeszerzési Döntőbizottság ceruzája, hiszen ennek a többszörösével is sújthatta volna a Baán László vezette intézményt. A közbeszerzési törvény szerint a tender mellőzése esetén a beszerzési érték 15 százaléka a bírság maximális összege, amit kiegészítésként további 15 százalékkal meg lehet fejelni.

Mint arról írtunk, a Szépművészeti Múzeum összesen 1,879 milliárdot költött a vitatott műtárgybeszerzésekre, így a büntetési érték a kiszabott bírságnak akár a tízszerese is lehetett volna. Azzal együtt is, hogy az olasz mesterek, Lorenzo di Mariano és Angelo Mariano Mária-szobra esetében nem állapítottak meg jogsértést, mivel a 68,246 millió forint értékű beszerzés nem érte el a vásárláskor hatályos uniós közbeszerzési értékhatárt. A többi esetben azonban igen, így a döntőbizottság a hat festmény beszerzését jogsértőnek találta, de az adásvételi szerződéseket nem nyilvánította semmisnek, így azok érvényesek, a műtárgyak maradhatnak a múzeumban. A legnagyobb tételt mindenféle tekintetben El Greco Gonzaga Szent Alajos képmása című festménye képviselte. A Szépművészeti idén tavasszal jelentette be a műtárgygyarapítást. A kép 2022 óta látható a múzeumban, de csak idén került a tulajdonába. A festményt ugyanis eredetileg a MOL-Új Európa Alapítvány vette meg 3,6 millió dollárért.

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) összesen hét jogorvoslati kérelmet nyújtott be a Szépművészeti Múzeum elmúlt években lebonyolított műtárgyvásárlásai miatt. Az ok minden esetben a közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzése volt, ami a közbeszerzések területén megvalósítható legsúlyosabb jogsértések egyike. Az eljárás alá vont alkotások: Mattis Teutsch János Lélekvirág című rajza, Kádár Béla Eladják a szürkét című olajfestménye, Juan de Zurbarán Csendélet őszibarackokkal, körtékkel, almákkal és szilvákkal című képe, Gerrit /Gerrard/ van Honthorst Bűnbánó Magdolna című alkotása, Lorenzo di Mariano és Angelo Mariano Mária szobra és Szinyei Merse Pál Fürdőházikó című 1872-ben készült modern polgári életképe, illetve a már említett El Greco alkotás.

A Szépművészeti Múzeum közleményt adott ki, amelyben elismerték, hogy jogtalanul mellőzték a tendert és tudomásul vették a bírságot. Ezzel együtt teljesen életszerűtlennek nevezték a vonatkozó uniós jogszabályt, amely egyedi műalkotások esetében is kötelező közbeszerzést ír elő. A múzeum szerint ez a szabályozás álságos és a közbeszerzés lényegét megcsúfoló színjátékra kényszeríti mind az eladót, mind a vevőt, ezért kezdeményezni fogják az uniós irányelv felülvizsgálatát.