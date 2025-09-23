A NER kedvenc takarítócégén keresztül végül Pokorni Zoltán főtanácsadójának feleségénél landolt egy önkormányzati telek

Pokorni Zoltán;XII. kerület;Hegyvidék;

2025-09-23 08:33:00 CEST

Az értékbecslő 50 százaléknyi kedvezménnyel számolt.

2022-ben az akkor még a fideszes Pokorni Zoltán vezette hegyvidéki önkormányzat egy telekösszevonással összesen 1790 négyzetméterre növelt Hunyad lejtői ingatlant adott el Kis-Szölgyémi Ferenc cégének, a Hunyadbau Kft.-nek. A telek hamar, alig több mint egy év múltán Pokorni korábbi alpolgármesterének a közelébe került, az új tulajdonos Váczi János felesége lett – írja a 24.hu.

A portál szerint a helyszínen, a kerítésre kihelyezett tájékoztató alapján a lejtős telken egylakásos lakóház épül.

A hvg.hu összefoglalója szerint a cikkből az is kiderül, hogy a XII. kerület 2022-ben 50 százalékos kedvezménnyel bocsátotta licitre a korábban az ország legdrágább utcája címet is elnyerő lejtőn fekvő ingatlant.

Az árverésre egyetlen ajánlat érkezett, a NER kedvenc takarítócégének, a B+N Referenciának a tulajdonosa, Kis-Szölgyémi Ferenc egy új cégen, a Hunyadbau Kft-n keresztül jelentkezett be a telekért.

Az önkormányzat az 1790 négyzetméteres telket 141,25 millió forintra becsülte. Ez az érték már az 50 százalékos kedvezménnyel jött ki, amely a következőkből adódott össze:

a telek lejtése mínusz 25 százalékot,

az alacsonyabb beépíthetőség mínusz 5 százalékot,

a közművek és a „korlátozottan kijelölhető építési hely” szintén mínusz 5–5 százalékot jelentett,

a kínálati árakhoz képest pedig további 10 százalékot vontak le.

Kis-Szölgyémi cége végül 143 millió forintot fizetett az ingatlanért.

A 24.hu szerint a licit az önkormányzat honlapján és a Hegyvidéki Újságban jelent meg, és mindössze két hétig volt elérhető, így nem csoda, hogy más ajánlat nem is érkezett. A közzététel ráadásul a megszokott módon meglehetősen szűkszavú volt, aki további információra volt kíváncsi az ingatlannal kapcsolatban, annak 50 ezer forintot kellett fizetnie.

A telek a következő évben, 2023 decemberében K. Ritához került, aki Váczi János felesége. Váczi az első Orbán-kormány alatt az Ifjúsági- és Sportminisztériumnál több pozíciót is betöltött, volt többek között kabinetfőnök is. Ezt követően lett Hegyvidéken szintén kabinetfőnök, majd 2010-től önkormányzati képviselő és alpolgármester 2019-ig, Pokorni Zoltán utolsó ciklusában pedig tanácsadóként segítette a fideszes polgármester munkáját. Váczi emellett régóta ismerőse a telket megvásárló, majd továbbadó Kis-Szölgyéminek is, akivel egyaránt vezetők egy hegyvidéki alapítványban. Kis-Szölgyémi cége, a B+N Referencia a kerületi és az országos közbeszerzéseken is sorra nyerte el a takarítással és ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos közbeszerzéseket az elmúlt évtizedben.

A környéken hasonló vagy valamivel nagyobb telkek akár 460 és 860 millió forint közötti áron cseréltek tulajdonost a 24.hu szerint. Azt, hogy a Hunyadbau mennyiért adta tovább az ingatlant K. Ritának, a cég üzleti titokra hivatkozva nem árulta el, ugyanakkor a tranzakció időpontját is felölelő céges beszámolóban 148 millió forintos egyéb bevétel szerepel. A cég a portál megkeresésére közölte, ingatlanfejlesztés céljából vásárolta meg a kérdéses, közművek nélküli telket. A tervezett beruházás végül egy közeli, de kedvezőbb elhelyezkedésű területen valósult meg, így két évvel később a Hunyad lejtő 8. alatti telket a cég továbbértékesítette.