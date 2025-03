TI: Továbbra is Mészáros Lőrinc a tenderbajnok, de a korábbi dobogósok sem panaszkodhatnak

Mészáros Lőrinc;Szíjj László;Balásy Gyula;

2025-03-19 13:13:00 CET

Mészáros Lőrinc több mint 1090 milliárd forint értékben nyert el közbeszerzéseket a 2021 és 2023 közötti időszakban, ezzel újra a kormányfő gyerekkori jóbarátja végzett az első helyen a Transparency International (TI) Magyarország Tenderbajnokok című friss elemzésében – írja szerdai, lapunkhoz is eljuttatott közleményében a szervezet. A TI hozzáteszi, Magyarország 2023 óta működő közbeszerzési adatbázisának korábbi dobogósai sem panaszkodhatnak, hiszen a vizsgált közbeszerzések értékének közel negyedét vitte el összesen a legtöbb közbeszerzést elnyerő négy tulajdonos: a volt felcsúti polgármester és gázszerelő mellett a tiszakécskei aszfaltkirály Szíjj László, a gyakran csak a „takarítás Mészárosaként” emlegetett Kis-Szölgyémi Ferenc, továbbá Balásy Gyula, a kommunikációs tenderek bajnoka.

A Transparency International (TI) Magyarország a 2021-2023-as időszakra vonatkozóan 2680 – közbeszerzéseken nyertes – gazdasági társaság és 5574 végső tulajdonos adatait vizsgálta meg. A vizsgált vállalatok 15418 eljárást nyertek el összesen 12,6 ezer milliárd forint értékben.

Az elemzés szerint

Mészáros Lőrinc 14 cége – együttesen – 1090 milliárd forint értékben nyert el közbeszerzéseket. Ez az összes vizsgált tender értékének 8,6 százalékát tette ki, ami továbbra is a piac jelentős koncentrációjáról árulkodik.

Kis-Szölgyémi Ferenc vállalkozásai – mindenekelőtt a B+N Referencia Zrt. – összesen 836 milliárd forintnyi megbízáshoz jutottak, zömében az állami egészségügyi létesítmények takarítására, üzemeltetésére, illetve karbantartására irányuló keretmegállapodások formájában.

az útépítésben taroló Szíjj László esetében is keretmegállapodások tették ki a hét érintett, általa tulajdonolt vállalaton keresztül elnyert, összesen 758 milliárd forint értékű eljárás zömét.

Balásy Gyula cégei közel 336 milliárd forint értékben nyertek el tendereket szinte kizárólag a Nemzeti Kommunikációs Hivataltól (NKOH). A másik oldalról nézve, az NKOH megbízásainak 74 százalékát nyerték el a Balásy-cégek a vizsgált három év alatt, lényegében monopolizálva a kommunikációs, a rendezvényszerzési és a szervezetfejlesztési állami megrendeléseket.

A Transparency International kiemeli, a közbeszerzési rendszeren belül a keretmegállapodások értékének aránya jelentősen növekedett, ami azért aggasztó, mert az ilyen eljárások hosszú évekre lezárhatják a versenyt, és sokszor nem biztosítják az átláthatóságot.

„A vizsgált időszakban 106 olyan esetet azonosítottunk, ahol a közbeszerzéseken nyertes szereplők közhatalmi kapcsolatokkal is rendelkeztek. Az elemzésben a TI Magyarország több olyan példát is feltárt, amelyek esetében a közbeszerzésen nyertes cégek tulajdonosai azoknál a szervezeteknél töltöttek be közhatalmi pozíciót, amelyek megrendelőként léptek fel az érintett tenderek során. Az összeférhetetlenség ténye részletesebb vizsgálat nélkül mégsem érhető mindig tetten, mivel a jogszabályok hiányosak és nem rendelkeznek egyértelműen ezen részletszabályokról” – áll a közleményben.

A TI azt is kiemeli, hogy

a vizsgált tenderek összesített értékének 7,7 százalékát, összesen 980 milliárd forintot nyert el 32 olyan vállalkozás, amelyek esetében a tulajdonosoknak legalább az egyike magántőkealap volt.

Ezekben az esetekben a vonatkozó szabályozás hiányossága miatt nem átlátható, hogy kik e vállalkozások valódi kedvezményezettjei. A javarészt kormányközeli tulajdonosok körére az alapokat kezelő cégeket birtokló személyekből következtethetünk – írja a szervezet. A Transparency International hozzáteszi, súlyos problémát jelez, hogy e magántőkealapok – nemcsak a közbeszerzéseken, hanem állami tőkebefektetéseken keresztül – több száz milliárd forintnyi közpénzhez jutottak az elmúlt években.