Budapest;Karácsony Gergely;közbeszerzés;átvilágítás;fővárosi önkormányzat;Domokos László;Kiss Ambrus;közszolgáltatások;

2025-09-23 10:35:00 CEST

Az Orbán-kormány azután bízta meg az ÁSZ korábbi elnökét az önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzésével, hogy júniusban Karácsony Gergely 10 percre leállította a közösségi közlekedést, hogy felhívja a kormány figyelmét Budapest súlyos pénzügyi helyzetére.

Hiába várták, nem érkezett meg a fővárosi Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság szerdai ülésére Domokos László átvilágítási szakértő.

Mint emlékezhetünk az Orbán-kormány azután bízta meg az ÁSZ korábbi – Fidesz iránti lojalitását soha nem titkoló – elnökét az önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzésével, hogy júniusban Karácsony Gergely 10 percre leállította a közösségi közlekedést, hogy felhívja a kormány figyelmét Budapest súlyos pénzügyi helyzetére.

A kabinet képviseletében Gulyás Gergely támogatásáról biztosította a városvezetés, mondván a közszolgáltatások fenntartása mindennél fontosabb. Domokos László azóta havi 2,7 millióért vizsgálódik. Baranyi Krisztina Ferencvárosi ellenzéki polgármestere, bizottsági elnökként úgy vélte, érdemes lenne meghallgatni, hogy mire jutott az elmúlt hónapokban.

A Népszava kérdésére elmondta,

hogy a meghívásra érkezett egy elutasító válasz, de azért egészen az ülés kezdetéig bizakodott, hogy az átvilágító rászánja az időt és beszámol az ellenőrzés eddigi eredményéről és a bizottság tagjai kérdéseket tehessenek fel neki az átvilágítási munkával kapcsolatban.

Már csak azért is bizakodott, mert a hírek szerint a kormánynak már a múlt hét szerdán beszámolt.

Nem tudni miről beszélhetett, mivel az utolsó adatbekérési kör szeptember elején indult, a főváros ezúttal is átadta, amit kértek tőle, bár ezek zöme nyilvánosan elérhető szerződések, költségvetések, költségvetési adatok és beszámolók – mondta Kiss Ambrus a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója a bizottsági ülésen .

Azt is elmondta, hogy jelenleg 22 milliárdos pluszban vannak, de az Állami Számvevőszék jelentésére hivatkozva hozzátette: ha a negyedik negyedévben nem történik semmi, akkor fejre áll a főváros. A kormányt egyébként hiába keresték, nem mutatkozott hajlandóság a júniusban megkezdett tárgyalások folytatására.

„A várakozás jelen esetben aligha elég, miért nem alkalmaztak valamiféle nyomásgyakorlást?”

– érdeklődött Porcher Áron, a bizottság tiszás alelnöke. Baranyi Krisztina válaszul emlékeztette, hogy a Fővárosi Közgyűlés júniusban nem támogatta azt a javaslatot, miszerint nyomásgyakorlás okán augusztus 20-án álljon le a közösségi közlekedés.

Domokos Lászlónak a megbízási szerződés értelmében nemcsak az önkormányzatot és cégeit – a rész tulajdonban lévőket is – kell ellenőrizni, hanem az intézményeket és „egyes civil szervezeteket” is, különös tekintettel az alapítványokra.

A közigazgatási tárca a Népszavának indoklásul azt írta, hogy a pénzügyi, működési folyamatok átvilágítására éppen azért van szükség, mert Karácsony Gergely főpolgármester és a Tisza Párt frakciója közösen megszavaztak egy csődköltségvetést. A fővárosnak az elmúlt hónapokban minden más fontosabb volt, mint az, hogy a budapestiek valódi, mindennapi problémáinak - a dugóknak vagy a BKV megfelelő működésének - megoldásán dolgozzanak”. Navracsics tárcája megdöbbentőnek tartja, hogy annak ellenére, hogy pár hónapja csődhelyzet alakult ki a fővárosban, volt pénz a Pride-ra és Rákosrendező megvásárlására, de nincs pénz a főváros közlekedésének normális működtetésére”.

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) időközben elvégezte az átvilágítást és arra jutott, hogy „azonnali és hatékony intézkedésekre van szükség a főváros pénzügyi stabilitásának helyreállítása érdekében”. Az ÁSZ szerint a főváros likviditási nehézségei oly mértékben súlyosbodtak, hogy a szükséges intézkedések hiányában az önkormányzat a 2025. év utolsó negyedévében fizetésképtelenné válhat, amelynek következtében a közfeladatok ellátása is veszélybe kerülhet.

Kiss Ambrus egyúttal arra is felhívta a figyelmet, félő, hogy a beérkező iparűzési adóbevételből a kerületeknek járó részt egyszerűen leemeli az államkincstár, lévén egy új előírás szerint a szigorúan véve nem működéshez szükséges pénzeszközöket a MÁK számláján kell tartani, így rossz esetben a kerületeknek onnan kell majd elkérniük az iparűzési adó jussukat.