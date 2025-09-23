A végrehajtói kar hivatalvezetője kifejtette, miért nem akarnak a jogerős ítélet ellenére kifizetni kétmilliárd forintot

per;végrehajtás;Magyar Bírósági Végrehajtói Kar;

2025-09-23 09:09:00 CEST

Egy panaszos végrehajtó levelére válaszolt.

Kitart a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (MBVK) pénzügyi döntési jogosultsággal bíró operatív vezetője amellett, hogy hiába kötelezi a kart egy évekig tartó pereskedést lezáró jogerős ítélet mintegy kétmilliárd forint kifizetésére, ezt egyelőre nem utalják át. Takács Katalin hivatalvezető meg is magyarázta, miért tesznek így – írja a hvg.hu.

Az ügy lényege, hogy a végrehajtói kar egy jogerősen elveszített per és bírósági ítélet ellenére sem akar fizetni egykori szerződéses partnerének, a Sysdata szoftvercégnek. Így most az MBVK kétmilliárd forinttal tartozik, és emiatt már végrehajtási eljárás indult ellene. Az MBVK ugyanis nem fizette ki teljesen az általa informatikai fejlesztéssel megbízott cég munkáját, mire az bírósághoz fordult. A kar felülvizsgálati kérelmet adott be a Kúriához, bár első és másodfokon is veszített, ráadásul egy másik jogerős, a Kúria által jóváhagyott ítélet szerint jogsértően bontotta fel 5 éve a céggel a szerződést.

A hvg.hu kiemeli, Takács Katalin nem a portálnak a témában másfél hónappal ezelőtt küldött kérdésére, hanem egy, a botrányos ügyön bosszankodó végrehajtó, Kiss Ferenc neki írt levelére válaszolva adott magyarázatot az ügyben. Takács Katalin válaszában rögzíti, hogy felülvizsgálati eljárást kezdeményeztek a Kúriánál, mert – mint írja –

az „első és másodfokú ítélet súlyosan jogszabálysértő és egyben abszurd is, tekintettel arra, hogy a Sysdata PSE Kft. által szállított termék működésképtelen”.

A portál megjegyzi, utóbbi kijelentés érdekes, mert a 3,42 milliárd forintért rendelt új szoftver már csak azért sem lehet működőképes, mert nem készülhetett el teljesen, a kar ugyanis még egy köztes fázisban felbontotta a szerződést a Sysdatával, és az addig elvégzett munkát sem fizette ki teljesen. Pedig addig az MBVK nem csupán bízott az informatikai piacon elismert, évtizedes múltú szoftvercégben, hanem 2017–2019 között öt szerződést is a kötött vele 6,16 milliárd forint értékben. A hibás teljesítést és a szerződésbontás jogszerűségét a cég a bíróságon vitatta, az ítéletek pedig neki adtak igazat. Ráadásul a peres eljárásban a kar mintha szabotálta volna a bizonyítást, az MBVK-nál lévő szoftververzió szakértői kipróbálását állításuk szerint előbb az MBVK szervertermébe történt vízbetörés, később hálózati meghibásodás, majd a légkondicionálás leállása miatti túlmelegedés hátráltatta.

A fentiekre a hivatalvezető Kiss Ferenc végrehajtónak írt válasza nem tért ki, azt viszont Takács Katalin hangsúlyozta,

szerinte alaptalan állítás, hogy akár ő, akár a kar jogszerűtlenül járna el, mert bár kérték a Kúriától a kétmilliárdos tartozás végrehajthatóságának felfüggesztését is, ha a Kúria elutasítja a kérelmüket, természetesen készek azonnal kifizetni az összeget.

Azt nem említi válaszában Takács, hogy a Kúriánál kezdeményezett rendkívüli jogorvoslati eljárásban a végrehajtás felfüggesztésének kérelmét azzal indokolták: nem akarnak fizetni, mert bár van pénzük – tavaly év végén az eredménytartalékban 9,6 milliárd forintjuk volt –, másra szánják, nem is akármire, egy újabb informatikai fejlesztésre, aminek ugyanaz lenne a célja, amivel korábban a Sysdatát bízták meg.

A portál szerint tehát az az abszurd helyzet állt elő, hogy