Egyelőre nincs gyanúsítottja a Magyar Péter részvényvásárlási ügyében zajló nyomozásnak

2025-09-23 12:50:00 CEST

A Tisza Párt elnöke korábban azt mondta: leginkább virtuális veszteségei keletkeztek, ami nem éppen jellemző a bennfentes kereskedelemre.

A részvényvásárlások körülményeinek tisztázása a nyomozóhatóság feladata, és eddig senkit sem gyanúsítottak meg a Tisza Párt elnökének ügye kapcsán – derül ki a legfőbb ügyész egy képviselői kérdésre adott válaszából.

A 24.hu beszámolója szerint a fideszes Budai Gyula arról érdeklődött Nagy Gábor Bálintnál, hol tart a Magyar Pétert érintő, bennfentes kereskedelem gyanúja miatt indult nyomozás. Felidézte, hogy néhány éve tőzsdezárás után jelentették be Mészáros Lőrincék a részvény-visszavásárlási programot, amely megemelte az árfolyamot. Magyar Péter 2023. július 24-én értékesítette részvényeit, a hírek szerint 75 százalékkal drágábban. Emlékeztetett arra is, hogy ebben az időszakban Magyar Péter a Magyar Bankholding Zrt., vagyis a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó pénzintézet felügyelőbizottságának tagja volt.

A Tisza Párt elnöke korábban kijelentette: emlékezete szerint az elmúlt három évben részvényein inkább virtuális veszteséget könyvelt el, ami – állítása szerint – nem felel meg a bennfentes kereskedés tipikus ismérveinek. Hangsúlyozta, hogy banki kimutatásai igazolják, Opus-részvényeket kizárólag három nappal azután vásárolt, hogy hivatalosan nyilvánosságra hozták az árfolyamot emelő intézkedést.

A Magyar Nemzeti Bank bennfentes kereskedelem gyanúja miatt korábban piacfelügyeleti vizsgálatot indított több személlyel szemben, különös tekintettel az Opus Global Nyrt. 2023. júliusi részvény-visszavásárlási bejelentését megelőző időszakra. Magyar Péter az eljárást elfogadhatatlannak nevezte, mert szerinte a jegybank asszisztál a kormánypropaganda által indított hazugságcunamihoz, és úgy véli, politikai indíttatású vizsgálattal próbálják hiteltelenné tenni.