Kósa Lajos benyújtotta a "Lex" Ruszin-Szendit

2025-09-23 11:53:00 CEST

A dokumentum „a politikai erőszak terjedése elleni fellépésről” címet viseli.

Határozati javaslatot terjesztett elő kedden reggel az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottsága, amelyre Németh Szilárd egyszerűen csak „Lex” Ruszin-Szendiként utalt Fb-posztjában.

Mint korábban mi is megírtuk, a Tisza Párt honvédelmi szakpolitikusa nemrég lakossági fórumot tartott, úgy, hogy oldalán lőfegyvert viselt. Bár a Magyar Honvédség korábbi parancsnoka rejtve hordta az eszközt, és nem vette elő, a történtekre a Fidesz politikai kampányt épített.

A Kósa Lajos vezette bizottság által elfogadott dokumentum „a politikai erőszak terjedése elleni fellépésről” címet viseli. A szöveg szerint „évtizedek óta nem látott mértékben terjed a politikai erőszak jelensége. A közélet fizikai és digitális tereiben megjelenő erőszak veszélyt jelent a közbiztonságra és ellehetetleníti az érdemi vitát. Ez a veszély hazánkat is fenyegeti.”

A kormánypárti politikusok ebben kinyilvánítják elkötelezettségüket „a békés közélet és a higgadt politikai párbeszéd fenntartása mellett. Hiszünk az érvek erejében és a kölcsönös megbecsülésen alapuló vitában.” A tervezet felszólítja a közéleti szereplőket, hogy tartózkodjanak a közbiztonságot veszélyeztető és a párbeszédet ellehetetlenítő megnyilvánulásoktól.

A javaslat alapján az Országgyűlés felkéri a kormányt, hogy dolgozzon ki intézkedéseket a fizikai és digitális térben terjedő agresszió mérséklésére. Ennek részeként vizsgálja felül a fegyvertartással és fegyverviseléssel kapcsolatos szabályokat, és szükség esetén szigorítsa azokat.

Az indoklás egyértelműen utal Ruszin-Szendi Romulusz ügyére. „A rendszerváltás óta eltelt időszakban nem fordultak még elő olyan esetek, mint legutóbb Szeghalmon és más vidéki helyszíneken. Egy nem parlamenti, ellenzéki párt nyílt választói gyűléseire a párt egyik politikusa éles oldalfegyverrel ment el. Ez példátlan és teljességgel ellentmond a józan észnek. Elítéljük az erőszak és a fenyegetés minden formáját, és Magyarországot megőrizzük olyan demokráciának, ahol a véleménynyilvánítás szabad, és a véleménye miatt nem fenyegetnek senkit” – olvasható a dokumentumban.