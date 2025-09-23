EUrologus: Nem javasolja Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését az EP jogi bizottsága

Az Európai Parlament jogi bizottsága sem Magyar Péter, sem Ilaria Salis, sem Dobrev Klára mentelmi jogát nem javasolja kiadni – tudta meg egy olasz EP-képviselőtől az EUrologus.
A magyar hatóságok Magyar Péter esetében két ügyben, Dobrev Klára esetében egy magánvádas, becsületsértéssel összefüggő ügyben, a baloldali Ilaria Salis kapcsán pedig a budapesti Antifa-támadásokban való részvétel ügyében kérték ki az érintettek mentelmi jogát az Európai Parlamenttől. A bizottsági eljárás lezajlott, a képviselőknek arról kellett döntést hozniuk, hogy helyt adnak-e a magyar indítványoknak és támogatják-e az Európai Parlament plenáris ülése felé a három politikus mentelmi jogának felfüggesztését.Harmadszorra is kikérték Magyar Péter mentelmi jogát az EP-től a magyar hatóságok
Magyar Péter esetében a hatóságok három ügyben kezdeményezték a mentelmi jog felfüggesztését,
azért gyanúsítják lopással, mert egy szórakozóhelyen összeszólalkozott egy őt videózó férfivel, akinek elvette a telefonját és bedobta a Dunába,
a költségvetési csalással vádolt Simonka György rágalmazás miatt tett feljelentést, mert Magyar Péter bűnözőnek nevezte őt,
a Mi Hazánk elnöke, Toroczkai László szintén rágalmazás miatt tett feljelentést, miután a Tisza Párt elnöke a Fidesz szatellitpártjának nevezte a Mi Hazánkot.
Dobrev Klárát 2024 márciusában rágalmazással vádolták meg, miután azt állította, hogy Pölöskei Gáborné Áder Annamária (Áder János volt államfő rokona) érintett volt abban a pedofil-botrányban, amely Novák Katalin köztársasági elnök és Varga Judit igazságügyi miniszter bukásához vezetett.
A Politico ugyancsak azt írja, hogy az Európai Parlament jogi bizottsága nem javasolja kiadni Ilaria Salis mentelmi jogát, az érvelés szerint azért, mert Orbán Viktor Magyarországán nem kapna tisztességes eljárást.A bíróság Dobrev Klára mentelmi jogának felfüggesztését kérte az Európai ParlamenttőlNapirendre került Magyar Péter mentelmi joga az EP-ben, de egyelőre nincs döntés