EUrologus: Nem javasolja Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését az EP jogi bizottsága

Európai Parlament;mentelmi jog;Dobrev Klára;Magyar Péter;Ilaria Salis;

2025-09-23 11:33:00 CEST

Ezt Dobrev Klára és Ilaria Salis esetében is elutasították.

Az Európai Parlament jogi bizottsága sem Magyar Péter, sem Ilaria Salis, sem Dobrev Klára mentelmi jogát nem javasolja kiadni – tudta meg egy olasz EP-képviselőtől az EUrologus.

A magyar hatóságok Magyar Péter esetében két ügyben, Dobrev Klára esetében egy magánvádas, becsületsértéssel összefüggő ügyben, a baloldali Ilaria Salis kapcsán pedig a budapesti Antifa-támadásokban való részvétel ügyében kérték ki az érintettek mentelmi jogát az Európai Parlamenttől. A bizottsági eljárás lezajlott, a képviselőknek arról kellett döntést hozniuk, hogy helyt adnak-e a magyar indítványoknak és támogatják-e az Európai Parlament plenáris ülése felé a három politikus mentelmi jogának felfüggesztését.

Magyar Péter esetében a hatóságok három ügyben kezdeményezték a mentelmi jog felfüggesztését,

azért gyanúsítják lopással, mert egy szórakozóhelyen összeszólalkozott egy őt videózó férfivel, akinek elvette a telefonját és bedobta a Dunába,

a költségvetési csalással vádolt Simonka György rágalmazás miatt tett feljelentést, mert Magyar Péter bűnözőnek nevezte őt,

a Mi Hazánk elnöke, Toroczkai László szintén rágalmazás miatt tett feljelentést, miután a Tisza Párt elnöke a Fidesz szatellitpártjának nevezte a Mi Hazánkot.

Dobrev Klárát 2024 márciusában rágalmazással vádolták meg, miután azt állította, hogy Pölöskei Gáborné Áder Annamária (Áder János volt államfő rokona) érintett volt abban a pedofil-botrányban, amely Novák Katalin köztársasági elnök és Varga Judit igazságügyi miniszter bukásához vezetett.

A Politico ugyancsak azt írja, hogy az Európai Parlament jogi bizottsága nem javasolja kiadni Ilaria Salis mentelmi jogát, az érvelés szerint azért, mert Orbán Viktor Magyarországán nem kapna tisztességes eljárást.