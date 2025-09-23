Fejenként ötmillió forintos nyomravezetői díjat kaphat a DK elnökétől, aki bizonyítani tudja, mely politikusok érintettek a javítóintézeti botrányban

pedofília;nyomravezetői díj;Demokratikus Koalíció;Dobrev Klára;

2025-09-23 12:45:00 CEST

Egyre többen kíváncsiak, vajon ki lehet az a Zsolti bácsi.

Fejenként 5 millió forintos nyomravezetői díjat ajánlott fel a Demokratikus Koalíció elnöke annak, aki hitelt érdemlően bizonyítani tudja, hogy kik a Szőlő utcai pedofil botrányban érintett politikusok.

Dobrev Klára erről egy keddi Facebook-videóban beszélt. Kijelentette, hogy céljuk a két magas rangú politikus börtönbe juttatása, akik szerinte a Szőlő utcai állami gondozott gyerekeket saját vágyaik kielégítésére használták.

A párt vezetője közölte: a pénzjutalom mellett anonimitást és teljes jogi védelmet is biztosítanak azoknak, akik bizonyítékot küldenek a bizonyíté[email protected] címre. Hangsúlyozta, hogy a díjhoz nem elég ismerni az érintettek kilétét, azt bizonyítani is kell, mert álláspontja szerint Pintér Sándorék nem végzik el ezt a munkát. Azt is hozzátette: kapcsolatba lépnek az esetleges beküldőkkel, mert aki segít rács mögé juttatni az érintetteket, az megérdemli a felajánlott összeget. „Ha létezik ilyen bizonyíték, én garantálom, hogy úgy fogjuk bemutatni, hogy az a Holdról is látszik majd” – fogalmazott.

A Válasz Online-nak adott nyilatkozatában Kuslits Gábor, a fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat korábbi vezetője arról beszélt, hogy két magas rangú politikust emlegetnek, akik a Budapesti Javítóintézet volt igazgatóját védik.

A botrány hétfőn az Országgyűlés ülésén is téma volt. A DK frakcióvezető-helyettese, Arató Gergely egy ponton azt kérdezte, ki az a „Zsolt bácsi?”. Bár Semjén Zsolt neve nem hangzott el, a KDNP frakcióvezetője, Simicskó István jelezte: visszautasítja a miniszterelnök-helyettest ért vádakat.

Semjén Zsolt ezután szót kért, és kijelentette: soha, semmiféle bűnös viszonya nem volt. Az ellene megfogalmazott állításokat ördögien felépített karaktergyilkossági kísérletnek nevezte, és hangsúlyozta: esküdt ellensége a pedofíliának, hiszen ő volt az első, aki szembement az úgynevezett „LMBTQ-lobbival”.