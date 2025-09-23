műemlék;lakások;Budavári Önkormányzat;Matolcsy Ádám;Somlai Bálint;

Újabb budavári műemlék lakásokat adnának el, Matolcsy Ádám barátja 85 százalék kedvezményt kaphat

Huszonöt műemléki lakás eladásáról dönt csütörtökön rendkívüli ülésen a Budavári önkormányzat Gazdasági bizottsága – írja a 444. A portálhoz eljutott előterjesztés szerint a lakások három épületben vannak, egy Dísz téri, egy Országház utcai és egy Táncsics Mihály utcai műemlék társasházban.

Ezek közül a legérdekesebb a Dísz téren lévő, 2. emeleti 170 négyzetméteres lakás, melyet jelenleg Somlai Bálint bérel szüleivel és testvérével. Somlai Matolcsy Ádám barátja, a RAW Development tulajdonosa, mely a Magyar Nemzeti Bank milliárdos megrendelései tettek naggyá, csak tavaly 67 milliárd forint volt a cég bevétele.

A 444 szerint Somlaiék az előterjesztés alapján

ezt a 170 négyzetméteres lakást a 298,4 milliós becsült piaci ár helyett 44,8 millió forintért vehetik meg, ami 263 ezer forintos négyzetméterárat jelent.

Az előterjesztésből az is kiderül, hogy Somlaiék szociális lakbért fizetnek az önkormányzatnak.

A portál szerint ugyanakkor a szomszédaik sem panaszkodhatnak,

  • van, aki 26,8 millióért vehet meg egy 86 négyzetméteres lakást (312 ezer per négyzetméter),

  • más 49 millióért egy 172 négyzetmétereset ugyanebben az épületben (ez 285 ezres négyzetméterár),

  • de akad itt egy olyan – igaz földszinti – lakás is, melyet 213 ezer forintos négyzetméter áron vehet meg a bérlő.

Várhatóan az Országház utcai bérlők is hasonlóan kedvező árakon juthatnak hozzá az általuk lakott műemléki ingatlanokhoz,

  • az egyik 72 négyzetméteres lakásért 20,3 milliót kér az önkormányzat a piaci 135,4 millió helyett,

  • míg ugyanebben a házban egy 49 négyzetméteresért már 54,2 milliót kell fizetni, mert erre „csak” 50 százalékos kedvezmény jár az előterjesztés szerint.

A harmadik épület, melyből most eladnak lakásokat a Táncsics Mihály utcában van, itt például egy 112 négyzetméteres lakásért 35,3 milliót kérnek a jelenlegi bérlőtől, ami 315 ezres négyzetméterár. A piaci ára 235,5 millió lenne ennek a lakásnak az előterjesztésben lévő becslés szerint, ez 2,1 millió négyzetméterenként.

A most eladásra szánt 25 lakás becsült piaci összértéke 3,8 milliárd forint, ám a kedvezmények miatt az önkormányzatnak csak 1,2 milliárd bevétele származhat belőlük. 13 lakást ad el az önkormányzat 15 százalékos áron, 11-et féláron és mindössze egy olyan lakás van, melyre nem jár kedvezmény.

A bérlők, akik a rendszerváltáskor nem vehették meg a lakásokat, az állami kárpótlás mellett a szociális lakbért és „örökbérleti” jogot kaptak. Eladni tehát nem, csak örökíteni vagy elcserélni lehetett ezeket a kedvezményes örökbérleti lakásokat. A portál felidézi, ezzel trükközött például Bayer Zsolt, és így jutott szintén olcsó bérlakáshoz Palkovics László, vagy éppen Rákay Philip. Ezen a gyakorlaton változtatott a lakástörvény 2021-es módosítása, melyet az akkor még parlamenti képviselő, a kerület jelenlegi polgármestere, Böröcz László nyújtott be. Az új szabályozás értelmében a önkormányzatoknak csak azokat a lakásokat kell eladniuk, amik világörökségi helyszínen és annak védőövezetében, műemléképületben találhatók, vagy olyan házakban, amik akkor elidegenítési és terhelési tilalommal terheltek voltak, de azóta ezt a korlátozást feloldották.

A jogszabály kötelezővé tette azt is, hogy a budavári bérlakások kiárusíthatóak legyenek, ha lakóik legalább öt éve bérlik az ingatlant. A vételár a bérleti jogviszony hossztól függ. Ha már 25 éve bérlik az ingatlant, akkor a vételár a – a külsős szakértő által megállapított – forgalmi érték 15 százaléka. A többi esetben elvileg a teljes árat kellene fizetni, de menet közben bekerült egy módosítás, miszerint ha valaki tulajdonjog cseréjével válik bérlővé, akkor a törvény szerint a forgalmi érték 35-50 százalékát kell kifizetnie.

A budavári önkormányzat fideszes vezetése a kevesebb nyilvánosságot kapó Gazdasági bizottsághoz delegálta a vételárak megállapításáról és eladásokról szóló döntést, a testület elé ezek a listák nem kerülnek be. A kedvezményes vételárak ismeretében a végül a bérlő dönt, hogy tényleg megveszi-e a lakást.

