Egész éjjel drónokkal támadták Moszkvát az ukránok, az orosz főváros felett a légteret lezárták

Moszkva;megsemmisítés;légtérzár;repülőterek;drónok;orosz-ukrán háború;

2025-09-23 17:23:00 CEST

Helyi jelentések szerint 34 drónt semmisítettek meg, Moszkva több pontjára törmelékek hullottak, de sérülésekről, károkról nem érkezett hír.

Ukrajna hétfő éjjel dróntámadásokat hajtott végre Moszkva ellen – írja a The Kyiv Independent Szergej Szobjanyin főpolgármester közlése nyomán. Oroszország fővárosának vezetője szerint reggel kilencig harmincnégy Moszkva felé tartó drónt semmisített meg a légvédelem. Az orosz védelmi minisztérium szerint pedig összesen 69 ukrán drónt lőttek le kilenc orosz régió, köztük a Moszkvai terület, valamint a megszállt Krím felett.

A dróntámadások miatt lezárták az orosz főváros feletti légteret, ami miatt ideiglenesen felfüggesztették a moszkvai repülőterek működését is. A polgármester elmondta, hogy a mentőegységeket riasztották azokhoz a helyekhez, ahová dróntörmelékek hullottak. Sérülésekről vagy károkról nem érkezett jelentés.

Ukrajna nem kommentálta a moszkvai dróntámadásokat, de a lap megjegyezte, hogy rendszeresen drónokkal támadja az orosz régiókat mind a frontvonal mentén, mind a hátországban. A Moszkvát érő ukrán támadással egy időben Oroszország folytatta a polgári célpontok, civilek elleni csapásait. Oleh Kiper, Odessza megye kormányzójának jelentése szerint egy orosz rakétatámadás nyomán egy nő életét vesztette és többen megsérültek keddre virradóra.

A ukrán védelmi minisztérium oldalán, közösségi oldalain sincs nyoma hírnek Moszkva felé indított drónokról, Telegramon a tárca keddi hírei között annyi szerepel, hogy több mint kétmilliárd hrivnyás pótlólagos finanszírozást kap egy Bónusz Drónhadsereg elnevezésű projektje.

Az ukrán drónflotta parancsnoka a kárpátaljai magyar Robert Brovdi, vagyis Bródi Róbert.