Határozottan jelzett a NATO Oroszországnak az elmúlt hetek provokációi után

2025-09-23 14:48:00 CEST

E szerint az incidensek nem tántorítják el az észak-atlanti szervezetet Ukrajna támogatásától.

Határozott hangnemben ítélte el Oroszországot Észtország légterének megsértése miatt az Észak-atlanti Szerződés Szervezete – írja a Reuters.

A kedden kiadott állásfoglalás szerint az észak-atlanti szövetség minden rendelkezésére álló katonai és nem katonai eszközt kész igénybe venni saját védelmére, mivel Oroszország egyre gyakrabban tanúsít felelőtlen magatartást. Észtország pénteken jelentette, hogy három orosz MiG–31-es vadászgép 12 percen keresztül jogtalanul tartózkodott az ország légterében, mielőtt olasz NATO-gépek kikísérték volna őket. Nyugati tisztviselők úgy vélik, az incidens célja az lehetett, hogy próbára tegye a szövetség éberségét és elszántságát. Az eset alig egy héttel azután történt, hogy mintegy húsz orosz drón átrepült a lengyel légtéren, amelyek közül többet NATO-gépek lelőttek.

Az állásfoglalás kiemeli, Oroszország teljes felelősséggel tartozik az ilyen cselekményekért, amelyek fokozzák a feszültséget, téves kalkulációkhoz vezethetnek és emberéleteket veszélyeztetnek. A dokumentum a provokációk megszüntetését sürgeti. A NATO hangsúlyozta: Oroszországnak nem lehet kétsége afelől, hogy a szövetség és tagjai – a nemzetközi joggal összhangban – minden szükséges eszközt bevetnek önvédelmük érdekében, és minden irányból érkező fenyegetéstől elrettentenek. Hozzátették: a válaszadás idejét, formáját és helyszínét saját belátásuk szerint határozzák meg.

Az Észak-atlanti Tanács keddi ülését Észtország kezdeményezte a NATO alapító szerződésének 4. cikkelyére hivatkozva. Ez előírja, hogy a tagállamok konzultálnak egymással, ha valamelyikük úgy ítéli meg: területi integritását, politikai függetlenségét vagy biztonságát veszély fenyegeti. A szövetség 76 éves fennállása során mindössze kilencszer éltek ezzel a lehetőséggel – ebből kettő ebben a hónapban történt, a lengyel és az észt légtér megsértése miatt.

A NATO közleménye hangsúlyozta: az ilyen és hasonló orosz lépések nem tántorítják el a szövetségeseket Ukrajna támogatásától. Az állásfoglalás szerint Ukrajna a nemzetközi jogban rögzített önvédelemhez való jogát gyakorolja Oroszország brutális és indokolatlan agressziós háborújával szemben.