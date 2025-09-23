További sztrájkok várhatóak

Ma este ér véget az olaszországi általános sztrájk, amelyben egyebek mellett a helyi közlekedési vállalatok, vasutasok, légiirányítók vesznek részt. Enrico Letta kormányzatának azonban újabb munkabeszüntetésekre kell felkészülnie. A szakszervezetek ugyanis éles bírálatokkal illették a kormányzat három évre szóló költségvetési elképzeléseit. Úgy vélik, túl kevés adókönnyítést tartalmaz a csomag, s a kabinet „kevés bátorságról” tett tanúbizonyságot.