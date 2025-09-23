A kevés tapasztalat és a fáradtság áll az eset hátterében.
A szakszervezetek jobb munkakörülményeket követelnek, de légitársaságok és a szakmai szervezetek elítélik, hogy ezért utasok tízezreit használják fel túszként.
Az Európai Bizottság azonnali beavatkozását kéri a Szállítási Dolgozók Európai Szövetsége (SZDESZ), mivel a magyar kormány "a légiforgalmi irányítók sztrájkjogának tartós akadályozására tesz kísérleteket”.
Több mint száz országból mintegy 4000 munkavállaló vett részt a magyar légiirányítók sztrájkjogának visszaállításáért szervezett szolidaritási akcióban.
A kormányzati kommunikáció úgy állítja be, mintha a légirányítók a felajánlott összeggel lennének elégedetlenek, pedig pont az ellenkezője történt.
A repülésirányító-szakemberek a kormányrendelettel betiltott sztrájkért vesznek elégtételt a maguk módján.
„Ez egy újabb példa rá, hogy a magyar kormány semmibe veszi a jogállamiságot és egyértelműen megfélemlíti a polgárokat."
Huszonnégy órán belül lépett a kabinet, s elfojtotta a légiirányítók bérkövetelését.
Még tavaly novemberben történt, de csak most hozta nyilvánosságra az esetről szóló jelentését a spanyol hatóság.
Több budapesti járatot is érintett a francia légiirányítók vasárnap kezdett sztrájkja: volt kimaradt járat, és késések is előfordultak.
Hatnapos sztrájkot kezdtek kedden a francia légiforgalmi szolgálat egyes irányítói, mert nem elégedettek a cég finanszírozásának megoldásával.
Befejeződött, és nagyobb fennakadást csak Franciaországban okozott a csütörtöki, az Európai Közlekedési Dolgozók Szövetsége (ETF) által meghirdetett légiforgalmi irányítói sztrájk.
Ma este ér véget az olaszországi általános sztrájk, amelyben egyebek mellett a helyi közlekedési vállalatok, vasutasok, légiirányítók vesznek részt. Enrico Letta kormányzatának azonban újabb munkabeszüntetésekre kell felkészülnie. A szakszervezetek ugyanis éles bírálatokkal illették a kormányzat három évre szóló költségvetési elképzeléseit. Úgy vélik, túl kevés adókönnyítést tartalmaz a csomag, s a kabinet „kevés bátorságról” tett tanúbizonyságot.