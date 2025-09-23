Nagyot ugrott a HEM-ár

energiahatékonyság;energiatakarékosság;

2025-09-23 18:16:00 CEST

Ismét lendületet vehet az ingyenes padlásfödémszigetelés.

Soha nem látott magasságokba, gigajoule-onként (GJ) 18 500 forintra ugrott az úgynevezett Hitelesített Energiamegtakarítások (HEM) ára a tavaly február óta várt keddi árverésen – derül ki a Ceegex nevű hazai tőzsde honlapján néhány órája frissített adatsorból. Bár a HEM-tőzsdén forgó fő „termék” neve az előző négy fordulóban használt „kétszeresen elszámolható HEM”-ről „új katalógus szerinti, legalább 6 év élettartamú, lakóépületes HEM”-re változott, szakértők szerint a műszaki tartalom hasonló. Miután előbbi termék ára a tavaly indított „HEM-tőzsde” előző négy, vagyis 2024 májusában, szeptemberében, novemberében és idén februárban megtartott kereskedési fordulója során 14 750 forintról egész 4845 forintig esett, a mostani ár közel négyszereződés. A tőzsdén a HEM-termékből kedden 134 ezer gigajoule-nyi cserélt gazdát 2,5 milliárd forint értékben, ami szintén minden eddigi szint többszöröse. További hat új HEM-típus is megjelent, de előbbitől forgalmuk és áruk is elmaradt.

A HEM – néhány más lehetőség mellett - az épületben felújítás révén elért energiamegtakarítás hitelesített okirata. A már 2021 óta élő, uniós hátterű Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer szabályai szerint a hazai energiacégeknek forgalmuk törvényben meghatározott százalékában ilyen HEM-eket kell előállítaniuk, illetve, ha éppenséggel nem foglalkoznak épületfelújítással, azt a HEM-tőzsdén meg is vásárolhatják. Az egész rendszer léte a társadalomban a HEM-tőzsde elindulása után, tavaly nyáron tudatosult, miután egyre-másra kopogtattak be felújítóbrigádok családi házakhoz ingyenes födémszigetelési ajánlattal. Akkori számítások szerint ugyanis napi három gyors födémszigetelés, anyag- és munkaköltséggel együtt, az így kiállított HEM-ek tőzsdei vagy azon kívüli eladásával, akár napi félmillió forint tiszta hasznot is hajtott. Bár az EU és szakértők is inkább a lakások átfogó mélyfelújítását szorgalmazzák, az ösztönzők alapján egyértelműen a padlásfödémszigetelés éri meg a leginkább, illetve a lakástulajdonos felé akár ingyenesen is és ez is országos szinten mérhető gázfogyasztás-csökkenést eredményez.

Tavaly ősztől ugyanakkor a piac lendületét vesztette. Ehhez részint a műszaki elvárások szigorítása vezetett, illetve hírek szerint a vásárlásra kötelezett energiacégek – leginkább az állami MVM – a 2030-ig meghatározott megtakarítási kötelezettségeiket előre felvásárolták. A kormány egy tavaly év végi-idén év eleji, kevéssé sikeres próbálkozás után idén májusban – az üzemanyagágazat kivételével – a második félévre az energiacégek forgalomra vetített korábbi, 0,5 százalékos energiamegtakarítási – HEM-vásárlási - kötelezettségét 2,3 százalékra emelte.

Nem lepte meg a jelentős HEM-árugrás Aszódy Tamást, a szigetelőanyaggyártásban érdekelt Knauf Insulation Kft. ügyvezetőjét. Az új szabályok szerint ugyanis az év, illetve a következő negyedév vége egy fajta határidő - hívta fel figyelmünket a szakember. Amely érintett energiacég ugyanis addig nem szerzi meg a rá kirótt HEM-mennyiséget, GJ-onként 50 ezer forintot kell fizetnie. Ez egyszersmind a tőzsdei ár egy fajta felső elvi határa is. Benyomásai szerint ugyanakkor a HEM-vevők, vagyis a keresleti oldal, némi időzavarba került. Míg új, eladható HEM csakis újonnan leszigetelt és hitelesített energiahatékonysági beruházással keletkezik, a kivitelezőknek megvannak a fizikai határai. Szerinte a HEM-kínálat érzékelhető emelése nagyon jelentős tőkét igényelne. Aszódy Tamás üdvözli a tavalyi hullám által felszínre sodort kóklerek kiszűrését célzó szabályokat, a világosabb áfa-fizetési kereteket és a szigorúbb ellenőrzéseket is. Ám egyelőre ezek a körülmények is inkább szűkítették, semmint bővítették a kivitelezői kínálatot.

A HEM-árak ugrása a leginkább a hazai lakosságnak kedvező hír, akiket most a piaci fejlemények ismeretében újult erővel kereshetnek ingyenes padlásfödémszigetelési ajánlatokkal a remélhetőleg immár kifogástalan munkát végző kivitelezők – vélekedett kérdésünkre Aszódy Tamás, elismerve: ez persze az alapanyaggyártóknak – így a Knaufnak is – örömhír. Bár az ügyvezető egyéb felújítási munkálatokat nem kívánt véleményezni, a HEM-áremelkedés bármely más elszámolható felújítástípus – így például homlokzatszigetelés vagy fűtéskorszerűsítés – esetén is jelentős kivitelezői áreséshez vezethet – vélik más szakértők. A folyamat valamely véletlen egybeesés folytán leginkább a parlamenti választások idején tetőzhet – fűzték hozzá zárójelben.