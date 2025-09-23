Az exfideszes átvilágító, Domokos László szerint Karácsony Gergely egyfajta pénzügyi diktatúrát épített ki Budapesten

Budapest;csőd;

2025-09-23 21:29:00 CEST

Ezen kívül is szerepel még néhány meghökkentő kijelentés a politikusnak a főváros anyagi helyzetéről szóló előzetes összefoglalójában.

„Megállapítható Budapest Főváros Önkormányzata pénzügyi fizetésképtelensége, amely valójában egy technikai csőd (...) a szeptember 10-től indult iparűzési adó befizetések önmagukban nem elegendőek a főváros pénzügyi helyzetének stabilizálásához. 2025 szeptemberére gyakorlatilag már elköltötték a 2026. évi költségvetés közel egynegyedét”– olvasható Domokos László átvilágítási szakértő, volt fideszes parlamenti képviselő és ÁSZ-elnök jelentésének előzetesében, amely kedden este jelent meg az Orbán-kormány honlapján.

Az összegzés szerint a városvezetés egyfajta „pénzügyi diktatúrát épített fel” a rábízott közvagyont kezelő, működtető intézmények és gazdasági társaságok rovására. 2025-ben a főpolgármester már szinte egyedül dönt a főváros pénzügyeiről, megkerülve a Fővárosi Közgyűlést, új pénzügyi terheket vállal a főváros terhére. Ezt úgy érték el, hogy a Fővárosi Közgyűlés hatáskörét korlátozták, a főpolgármester két ülés közötti döntésekkel tett újabb kötelezettségvállalásokat, (például bringasztráda), a 2025-ös költségvetés tényleges felülvizsgálata elmaradt, a közgyűlésnek információhiányosan kellene döntéseket hoznia – olvasható a megállapítások között.

Ahogy arról beszámoltunk Domokos Lászlót azt követően bízták meg a fővárosi önkormányzat pénzügyi helyzetének átvilágításával, hogy június közepén tárgyalóasztalhoz ült Gulyás Gergely kancelláriaminiszter és Karácsony Gergely főpolgármester Budapest súlyos pénzügyi helyzetének rendezése érdekében. De a kormány előbb tisztán akart látni. A havi 2,7 millióért vizsgálódó Domokos László első előzetesében bőven idéz az ÁSZ most elkészült hasonló tárgyú jelentéséből. De egy kicsit más következtetésekre jut.

Abban egyetért a számvevőkkel, hogy a fővárosi önkormányzat pénzügyi helyzete az elmúlt öt évben rohamosan romlik, tartalékai elfogytak, likviditását csak a BKK és a BKV finanszírozása egy részének következő évre halasztásával tudja biztosítani. Abban is megegyezik a véleményük, hogy az elmúlt öt évben a főváros folyamatosan többet költött a működésre, mint amennyi a bevétele. Az ÁSZ-szal ellentétben ennek okát nem az energiaárrobbanásban, az inflációban, vagy éppen a szolidaritási hozzájárulás összegének ugrásszerű emelkedésében látja, hanem abban, hogy a városvezetés „nem tervezi meg kellő megalapozottsággal” a költségvetési kiadások teljesítésére szánt forrásokat.

Az átvilágító szerint vélhetőleg már 2023 végére beállt a pénzügyi fizetésképtelenség, ami hónapról-hónapra romlik, mivel „nem került sor tartós gazdálkodási egyensúlyt helyreállító intézkedés megvalósítására”. A főváros ezt úgy hidalta át, hogy „kényszer-finanszíroztatta saját magát cégeivel”, sőt, a szolidaritási hozzájárulással összefüggő vitán keresztül a magyar államot is bevonta ebbe a kényszerhitelezési konstrukcióba. Ezzel nincs vége a meghökkentő megállapításoknak. A jelentés szerint a fővárosi önkormányzat nemcsak nem tette átláthatóvá a likviditási nehézségeket az éves költségvetési beszámolóban, de még több lépést is tett a láthatóság ellen. A főpolgármester és korábbi helyettese által tett kijelentések politikai zsarolásként értékelhetőek.

Azt is a városvezetés szemére veti, hogy a közösségi közlekedés lényegesen kevesebb pénzügyi forráshoz jut, mint ami a működéshez, valamint a műszaki állapot biztonságos fenntartásához szükséges lenne, holott az iparűzési adóból származó bevétel szerinte erre fedezetet adna. Az alulfinanszírozottság óhatatlanul biztonsági állapotot veszélyeztető állapotot teremt.

Domokos László megtalálta a likviditási zavar okát is: nem tervezték be a szolidaritási hozzájárulás teljes összegét a kiadások közé.

(Mint arról írtunk: a városvezetés unortodox módon valóban 51,2 milliárddal kevesebb szolidaritási hozzájárulás befizetésével számolt idén, lévén már tavaly decemberben tudták, hogy nem tudják a fővárosra kiszabott teljes 89 milliárd forintot befizetni, mivel akkor veszélybe kerülnek a közszolgáltatások.) Az átvilágító szerint „egyértelművé vált, hogy a meglévő költségvetési gazdálkodási gyakorlat fenntarthatósága erősen kétséges”. Az év végi nullás egyenleghez kellett némi trükközés, ami a stabilitási törvény rendelkezéseinek „kikerülését” feltételezi.

Mindezeken túl a következő problémákat látja körvonalazódni az Orbán-kormány szakértője: erőteljes műszaki állagleromlás, az egyajánlatos közbeszerzések számának megugrása, a folyamatos likviditási tervezés széles körű hiánya és tisztázandónak tartja a Rákosrendezőt megvásároló Budapesti Közművek jelentős túlfizetését az adófolyószámlákon.

A jelentés előzetesét aligha véletlen időzítéssel a szerdai közgyűlési ülés előtt egy nappal adták közre.