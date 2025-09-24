Donald Trump: Ukrajna az Európai Unió és a NATO támogatásával képes lehet visszaszerezni a teljes területét

Európai Unió;NATO;Ukrajna;Donald Trump;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;

Nem is olyan rég az amerikai elnök még ennek homlokegyenest ellentmondó nyilatkozatot tett.

Ukrajna az Európai Unió és a NATO támogatásával képes lehet visszaszerezni a teljes területét - jelentette ki Donald Trump saját közösségi platformján a Truth Socialön.

Az amerikai elnök ezt arra hivatkozva jelentette ki, hogy „megismerte és teljes mértékben megértette az ukrán-orosz katonai és gazdasági helyzetet” és látta az Oroszországnak okozott gazdasági nehézségeket is.

„Úgy gondolom, hogy Ukrajna az Európai Unió támogatásával képes harcolni és visszanyerni egész Ukrajnát eredeti formájában. Idővel, türelemmel és Európa, de különösen a NATO pénzügyi támogatásával az eredeti határok visszaállítása, ahonnan ez a háború elkezdődött, nagyon is lehetségesek. Miért is ne? Oroszország három és fél éve céltalanul vív egy olyan háborút, amelyet egy valódi katonai hatalomnak kevesebb mint egy hét alatt meg kellett volna nyernie. Ettől Oroszország olyan is lesz, mint egy papírtigris” - közölte az amerikai elnök.

Trump úgy folytatta, hogy szerinte Vlagyimir Putyin és Oroszország nagy gazdasági bajban van, és amikor az emberek rájönnek, hogy mennyi pénzt költenek háborúra, eközben pedig alig tudnak majd benzint venni a kutakon, akkor belátható közelségbe kerül az ukrán siker. Végezetül leszögezte, hogy az Egyesült Államok továbbra is fegyvert fog szállítani a NATO-nak, a NATO pedig azt tehet ezzel, amit akar.

Donald Trump e sorai gyakorlatilag homlokegyenest ellentmondanak annak, amit az amerikai elnök korábban gondolt Ukrajna helyzetéről. Alig több mint egy hónapja Donald Trump még arról beszélt, hogy Ukrajnának le kell mondania területekről a békéért. A Vlagyimir Putyinnal tartott augusztus 15-i csúcstalálkozója előtt pedig kijelentette, hogy Oroszország előrenyomul, Ukrajna vesztésre áll, de jellemző az is, hogy a Volodimir Zelenszkijjel tartott már-már kiabálásig fajuló fehér házi vitában azt vágta a vendége fejéhez, hogy nincsenek kártyák a kezében, nem győzhet Oroszország ellen.

A BBC megjegyzi, hogy a kiszámíthatatlanság régóta Donald Trump külpolitikai módszereinek egyike, az ukrán győzelem lehetőségéről szóló megjegyzés pedig kísérlet, hogy felrázza azokat a béketárgyalásokat, amelyek több mint egy hónapja stagnálnak. Kérdés az is, mit kezd a kijelentésével az az Orbán Viktor, aki abban látja a háború megoldását, hogy a Nyugat hagyja teljes mértékben magára Ukrajnát, a kijevi vezetés ne kapjon se fegyvert, se pénzügyi támogatást a küzdelemhez az agresszor Oroszország ellen.