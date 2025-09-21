Kereskedelmi lépéseket fontolgat az Európai Bizottság, mert Magyarország és Szlovákia nem akar leválni az orosz kőolajról

Európai Unió;Orbán-kormány;Európai Bizottság;Donald Trump;orosz gáz;orosz olaj;

2025-09-21 18:25:00 CEST

A Bloomberg szerint a Barátság kőolajvezetéken érkező orosz kőolajat akarnák valamilyen módon szankcionálni.

Az orosz kőolajimportra elleni kereskedelmi lépéseken gondolkodik az Európai Bizottság, mert Magyarország és Szlovákia nem nyújt be hitelt érdemlő tervet, hogyan válnának le a Vlagyimir Putyin által árult energiahordozókról – írja több forrásra hivatkozva a Bloomberg.

Mint ismert, az Dan Jørgensen, az Európai Bizottság energiaügyi biztosa májusban állt elő azzal, hogy 2027 év végéig az Európai Unió összes tagországának fokozatosan le kell állnia az orosz földgáz és kőolaj importjával. Erről mindegyik EU-tagországnak saját nemzeti tervet kell készítenie.

A Bloomberg – amelynek a cikkét a Portfolio vette észre – úgy tudja, hogy egy, a 19. szankciós csomagtól független terv van az Európai Bizottság asztalán, amely részint azzal lehet összefüggésben, hogy a Európai Unió és a NATO tagországain egyre nő a nyomás Donald Trump részéről a leválás érdekében. Az amerikai elnök legutóbb egy szombati vacsorán hozta szóba a témát, hogy az Egyesült Államok akkor lenne hajlandó további szankciókat életbe léptetni Oroszországgal szemben, ha az EU teljesen felhagyna az orosz energiahordozók vásárlásával.





A tervezett intézkedések részletei egyelőre nem ismertek, de a Bloomberg forrásai szerint az Európai Bizottság egy olyan kereskedelmi megoldásban gondolkodik, amellyel rá lehet bírni Magyarországot és Szlovákiát a leválásra az orosz kőolajról. Ez adott esetben akár az orosz kőolajimportra kivetendő büntetővám is lehet, a Bloomberg azt írja, hogy a Barátság kőolajvezetéken érkező orosz kőolajat akarnák valamilyen módon szankcionálni.

Mivel hivatalosan nem szankcióról lenne szó, hanem kereskedelmi döntésről, ezért elég hozzá az egyszerű többség, vagyis az Orbán-kormány nem tudná vétózni azt.

Mindettől függetlenül - mint arról már beszámoltunk - újabb Oroszország elleni büntetőintézkedésekre tett javaslatot az Európai Bizottság, de még hetekbe telhet, mire a javaslatból döntés lesz, és most a tagállamokon a sor, hogy véglegesítsék a 19. csomagot. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke személyesen jelentette be a tervezetet, amit pénteken mutattak be a tagállamoknak. Az energetika területén a legfontosabb bejelentés, hogy az EU egy évvel előrébb hozná az orosz LNG, vagyis a cseppfolyósított gáz behozatalának tilalmát. Az eddigi menetrend szerint orosz kőolaj- és földgázimportot 2027 év végére vezetné ki az EU, aminek egyik lépcsőfokaként a mostani javaslat már 2027. január 1-től tiltaná az orosz LNG-t. Orbán Viktor ezt megvétózhatja, így a szivárgó hírek szerint az Európai Bizottság 550 millió euró befagyasztott forrást hajlandó felszabadítani Magyarországnak azért, hogy az oroszbarát kabinet elálljon a vétótól.