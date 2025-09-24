Karácsony Gergely a Fővárosi Közgyűlésben: Legyenek bátrak és mondják meg hogyan spóroljunk meg 50 milliárdot?

Budapest;Karácsony Gergely;Állami Számvevőszék;Fővárosi Közgyűlés;

2025-09-24 13:06:00 CEST

Az Állami Számvevőszék jelentésének tárgyalásával ráfordultak Budapest csőd közeli helyzetéről szóló vitára.

Karácsony Gergely elismert, hogy súlyos a pénzügyi helyzet, veszélybe kerülhet a kötelező feladatok ellátása. Ha a kormányzati megszorítások maradnak és nincs kompenzáció, beláthatatlan következményekkel jár, az ÁSZ kimondta, hogy nincs valódi mozgásterük, a főváros pert indított a 2025-ös szolidaritási hozzájárulás kiszabása miatt. A főpolgármester folytatná a kormánnyal a tárgyalásokat.

Az ÁSZ jelentésének ellenpontozásaként a kormány honlapjára kikerült egy előzetes megállapítás, amelynek oldala egymillió forintba került. (Erről korábban részletesen beszámoltunk.) „Ebben semmilyen olyan megállapítást nem tartalmaz, ami az ÁSZ jelentésében nincs benne” – tette hozzá Kiss Ambrus, rátért arra is, hogy Karácsony Gergely pénzügyi diktatúrát épített, a példaként említett bringasztráda egyébként uniós forrásból valósul meg. Arra is kitért, hogy a Domokos László számon kéri a városvezetésen, hogy nem csökkentette a kiadásokat, csakhogy ez a köszolgáltatások színvonalának súlyos csökkentését eredményezné.

Olyan bevételekkel számolt a Budapestet technikailag csődbe vivő városvezetés, ami közgazdaságilag nem megalapozott – állította Lehoczki Ádám (Fidesz), aki tagadta, hogy a szolidaritási hozzájárulás jogtalan lenne. Majd ráfordult Rákosrendezőre, amely további pénzügyi kockázatot jelent az önkormányzatnak. Jutalmakat és prémiumokat emlegetett, a főváros utolsó negyedévben kormányzati segítségre szorul. Kiss Ambrus felhívta a figyelmet 2020 óta a hivatalban nem volt jutalomosztás.

„Többet vártunk volna a FÁSZ (fővárosi átvilágítási szakértő) jelentésétől” - jelentette ki Szaniszló Sándor (DK) XVIII. kerületi polgármester. Később kiderült, hogy Gulyás Gergely és Kiss Ambrus más ÁSZ jelentést olvasott, mert amit a Fidesz számonkér a fővároson, ami nincs benne. Vitézy Dávid szerint az ÁSZ jelentés súlyos megállapításokat tett a BKK és a BKV gazdálkodására, ami a városvezetésre is érvényes, hiszen a fővárosnak kellett volna kontrollt gyakorolnia. Ő is előhozta a jutalomosztást, Karácsony Gergely több tízmilliós prémiumot adott a teljesített feladatok után az azóta megbukott BKV és a BKK vezetőinek: Bolla Tibornak és Walter Katalinnak.

„2020 óta nettó befizető Budapest. Tarlós István idején 20 milliárd forint plusz támogatást kapott a város a kormánytól, az idén már 50 milliárddal többet von el Budapesttől, mint amit a kötelező feladatok ellátására kap. Kevesebb bevételből kellene ugyanazt a közszolgáltatást nyújtanunk, miközben volt egy járvány, energiaárrobbanás, brutális infláció” – sulykolta sokadjára Karácsony Gergely, majd azt kérte:

legyenek bátrak, mondják meg hogyan spóroljanak meg 50 milliárdot?

Gulyás Gergely közpénzen tartott bukott politikusokról, kommunikációs stábról beszélt. Keszthelyi Dorottya (DK) közölte, hogy a Fidesz láthatólag elmegy a falig, a cél egyre nyilvánvalóban az, hogy a főpolgármester és munkatársai bűnbakként eltüntethetőek legyenek. Nem mi fogjuk megállítani a várost, hanem a kormány – összegzett. Kiss Ambrus Vitézynek válaszolva elmondta, hogy a BKK-BKV ÁSZ-jelentésben kért intézkedésekről készült tervet már megküldték a számvevőszéknek.

A kormány által indított 3 százalékos hitelprogram több kockázatot hordoz, Budapest számára az a fontos, hogy megfizethető lakások épüljenek a városon belül, ami erősíti a város megtartó erejét. Csakhogy rossz minőségű, a város szövetébe nem illeszkedő sűrű lakótelepekre nincs szükség. Partnerséget ajánlanak a befektetőknek – vezette fel az Otthon Start Lakáshitelprogrammal összefüggő döntésekről szóló vitát a főpolgármester, aki egyébként saját előterjesztést nyújtott be az élhető városrészek kialakítást célozva.

Vitézy Dávid hasonló javaslatot adott be, amelynek lényege, hogy ellensúlyozzák a kormány befektetőknek kínált azonnali kiemelt beruházássá nyilvánításokat. Ezzel ugyanis kiiktatják az önkormányzati fékeket és kontrollpontokat, de ezekre szükség van ahhoz, hogy közösségi közlekedéssel el nem érhető, víz-, csatorna és egyéb infrastrukturális beruházásokkal nem lefedett területekre épüljenek hatalmas lakótelepek. A cél, hogy rozsdaövezetekbe irányítsák az autóforgalmat nem növelő lakóprojekteket a városszéli zöldmezős területek helyett. Negatív példaként említette a XV. kerület Pólus Center melletti falansztert, ami sűrűbb beépítésű lenne, ráadásul elfoglalnák a metró esetleges folytatásának tervezett megállóhelyét. Fontos lenne, hogy Budapest élhető város maradjon, a túlépítés, a 30 négyzetméteres lakások tömeges építése, a zöld és közlekedés hiánya azonban épp ez ellen hat – tette hozzá.

A Fidesz szerint Karácsony és Vitézy javaslata csak arról szól, hogy gátolják a kormányzati lakásprogram kibontakozását. Szentkirályi Alexandra szerint a fővárosi lakásügynökség pénzégető, nem építettek bérlakásokat. Bezzeg a kormány most kifejezetten olcsó lakások építését segítő lakásprogramot indított. A főváros és Vitézy Dávid javaslata szerintük szűkítené a megvalósítás lehetőségeit. Az autósok kiszorítása sokak számára ellehetetleníti az otthonteremtést. Keszthelyi Dorottya felvetette, hogy az Otthon Start programba az állami gondozásból kikerülő fiatalok első lakáshoz jutását is bevenné a kormány.

Hónapok óta dolgoznak a taxirendelet módosításán, de úgy tűnik nem sikerült megtalálni a mindenkit megnyugtató megoldást. Kiss Ambrus főigazgató elmondta, hogy a javaslat egy hosszú folyamat eredménye, amit szakmai szervezetek és a kormányhivatallal való egyeztetés után raktak össze. A taxis szervezetek azt kérték, hogy korlátozzák a taxisok számát, de ez Alaptörvény ellenes, így ezt nem tehetik meg. A Hősök terén, a Margit hídon és a Városháza előtt azonban nem emiatt, hanem az áremelés okán tüntetnek a taxisok a főigazgató szerint, amihez a főváros nem járult hozzá. Nem tagadta, utoljára 2023-ban volt emelés az infláció, üzemanyagár-emelkedésre tekintettel. A főigazgató azt mondta készek a taxisokkal egyeztetni. Szepesfalvy Anna (Fidesz) azt mondta, látva az utcai indulatokat nem sikerült összehangolni az igényeket, így nem fogják támogatni az előterjesztést. Ezután a tüntető taxisok közül többen is bejöttek az ülésterembe, mert felháborítónak találták, hogy ilyen gyorsan lezárták ezt a napirendet. Karácsony Gergely szerint nem volt több képviselői hozzászólás. Az ebéd szünet előtt még a Radics Béla (Fidesz) javaslata került napirendre a Budapesti Cigányzenekar létrehozásáról. A zenekar leendő muzsikusai tartottak egy kis ízelítőt is a közgyűlésnek.