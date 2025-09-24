Sztrájkolnak a kukások, több helyen leállt a szemétszállítás Budapesten

sztrájk;III. kerület;munkabeszüntetés;kukások;Mohu Mol;

2025-09-24 12:17:00 CEST

Az óbudai önkormányzat azt közölte, hogy a III. kerületben jelenleg is tart a lomtalanítás, azonban a kihelyezett hulladékot a MOHU nem viszi el. Sajtóinformációk szerint a kukásautók szerda reggel az Ecseri úti, illetve a másik két budapesti telepről sem indultak el, miután a reggeli állománygyűlést követően sztrájkba léptek.

A III. kerületben jelenleg is tart a lomtalanítás, azonban a kihelyezett lomot a MOHU nem viszi el. A ma reggelre kirendelt 9 kukásautóból egyetlen darab érkezett meg a kerületbe, utóbbi is sztrájkra hivatkozva távozott – tudatta lapunkhoz eljuttatott közleményében Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatala.

Azt írták, a MOHU-tól sem előzetesen, sem most nem kaptak tájékoztatást, így a lakosságot sem tudták értesíteni. „A lomtalanítás folyamata már az előző napokban sem ment rendben, hétfőn például 7 helyett csak 2 szemétszállító autó érkezett. A sztrájk miatt a legoptimistább becslés szerint is több nappal fog csúszni a lomok elszállítása” – közölte az óbudai önkormányzat, amely a cég magatartását „elfogadhatatlannak és döbbenetesen felelőtlennek” minősítette.

Hozzátették, a közterületen maradó hulladék miatt felvették a kapcsolatot a kerületi rendőrkapitánysággal, valamint biztosítják, hogy a Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelete megemelt létszámmal legyen jelen az érintett területen. A kialakult helyzet miatt arra kérik a 7. sz. lomtalanítási körzetben lakókat (Pók utcai lakótelep és környéke), hogy a MOHU előzetes tájékoztatása ellenére ma, azaz szeptember 24-én ne tegyék ki a lomokat.

„A lomtalanítás során a MOHU helyett az önkormányzat által végzett valamennyi többletmunkát az utolsó fillérig ki fogjuk számlázni a cégnek”

– zárták közleményüket.

A Blikk információ szerint a rákospalotai hulladékégetőben, az Ecseri úton és a II. kerületi telepen is munkabeszüntetés van. A lap úgy tudja, hogy a sztrájk a reggeli állománygyűlésen pattant ki. A kukások többek közt azt követelik, hogy rendezzék a fizetéseket, ne küldjék őket folyamatosan túlórázni, illetve ha elvégezték a munkájukat, utána ne küldjék el őket a lomtalanítási feladatok elvégzésére is. Mindez ugyanazon a napon, amikor a taxisok egy része is sztrájkba kezdett a fővárosban: