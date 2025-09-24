Akadályozzák a közlekedést, ezért a rendőrség intézkedik a tüntető taxisokkal szemben

rendőrség;BRFK;tüntetés;taxisok;taxistüntetés;

2025-09-24 11:36:00 CEST

A BRFK azt közölte, hogy az általa tudomásul vett bejelentéstől eltérően a résztvevők lassítják a Margit híd forgalmát és akadályozzák a közlekedést az Andrássy úton.

Több helyszínen is lassítják a forgalmat a tüntető taxisok, a rendőrség megkezdte az intézkedéseket velük szemben – tudatta a BRFK szerda délelőtt a police.hu oldalon.

A tájékoztatás szerint taxis szervezetek két gyűlést jelentettek be a főváros területére szeptember 24-ére: az V. kerület, Városház utcába, valamint a Hősök terére. A Budapesti Rendőr-főkapitányság mindkét gyűlést tudomásul vette.

A résztvevők azonban a tudomásul vett bejelentéstől eltérően lassítják a Margit híd forgalmát, ezért a BRFK megkezdte a szükséges intézkedéseket a forgalom folyamatosságának biztosítása érdekében – írták. A BRFK később hozzátette, hogy több taxis az Andrássy úton szintén akadályozza a közlekedést, a rendőri intézkedés ott is folyamatban van.

A forgalmat akadályozó taxikat a rendőrség elszállíttatja. A rendőrök eddig a Margit hídon nyolc taxissal szemben szabálysértési feljelentést tettek, hat esetben helyszíni bírságot szabtak ki. Az Andrássy útról két taxit szállíttattak el, sofőrjeikkel szemben szabálysértési feljelentést tettek. A járműforgalom jelenleg mindenhol folyamatos.

Mint arról lapunk is beszámolt, szerdára több helyszínre is tiltakozást hirdettek a taxisok a Városházán tartandó taxirendelet-módosítás miatt. A Taxisok Érdekvédelmi Szervezetének elnöke leszögezte: vagy fontosak lesznek a taxisok kérései és azokra találnak közösen megoldást, vagy radikálisabb tárgyalási módszerekhez folyamodnak.

A Fővárosi Közgyűlés szerdán tárgyalja a 2013-as taxirendelet módosítását. Az előterjesztés szigorúbb szabályt hozna a kártyás fizetés kedvezményezettjére, utasoldali applikációt kérne, BKK-hozzáférést adna a rendelt utak adataihoz, részletesebb nyilvántartást vezetne a taxisokról és autóikról, valamint kötelezővé tenné a sofőr nevének feltüntetését.

Szerda reggelre a Városház utca az elejétől a végéig tele lett taxikkal, de a Hősök terét is megtelítették. A taxisok problémásnak tartják, hogy tarifaemelést nem kaptak, a létszámkorlátozást nem tartják indokoltnak, az illegális személyszállítókat nem szorítják ki, a legális szolgáltatókat viszont tovább szigorítanák. Ezért a szervezők azt követelik, hogy a rendeletmódosítót utasítsák el, a tarifákat pedig 1400 forintos minimumra emeljék fel fuvaronként.