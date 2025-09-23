Az eladókat is egyre jobban aktivizálja az Otthon Start

Ingatlan;ingatlanpiac;lakáspiac;Otthon Start Program;

2025-09-23 10:44:00 CEST

Szeptember első három hetében 26 451 lakóingatlan-hirdetést adtak fel a tulajdonosok és ingatlanközvetítők, ami 20 százalékos bővülésnek felel meg az egy évvel korábbihoz képest.

Az Otthon Start Program a korábbi hetekben, hónapokban dinamikusan élénkítette a keresletet, szeptemberre viszont az eladókat is aktivizálta és országosan jelentősen megugrott a frissen meghirdetett eladó lakások és házak száma – derült ki az ingatlan.com legfrissebb elemzéséből.

„Az eladók fantáziáját is beindította a támogatás, hiszen sokan most érzik elérkezettnek az időt a továbbköltözésre. Ez a piaci dinamika különösen erős Budapesten és a nagyvárosokban, ahol a tulajdonosi friss hirdetések számának növekedése messze meghaladja az ingatlanközvetítőkét” – hangsúlyozta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Az adatok alapján

az ingatlantulajdonosok Budapesten például 71 százalékkal több lakóingatlan hirdetést adtak fel, mint egy évvel ezelőtt. A vármegyeszékhelyeken és megyei jogú városokban is több mint 60 százalékos volt a növekedés. Mindeközben az ingatlanközvetítői aktivitás 5-17 százalékkal élénkült ezeken a településeken.

A legfrissebb adatok alapján idén szeptember első három hetében 26 451 eladó lakóingatlan-hirdetés került fel az ingatlan.com oldalára, ami 20 százalékkal haladja meg a tavalyi év azonos időszakában látott szintet. A havi összevetésben a dinamika még látványosabb: 2025 augusztusában 20,1 ezer hirdetés került fel, szeptemberben viszont már 26,4 ezer, ami 31 százalékos emelkedésnek felel meg.

„Idén júliusról augusztusra még csak 3 százalékkal nőtt a feladott lakóingatlan hirdetések száma, augusztusról szeptemberre viszont a friss kínálat bővülése már tízszeres növekedési tempót jelent az egy hónappal korábbi dinamikához képest”

– értékelte a folyamatokat Balogh László.

A részletes adatokból látszik, hogy főként az eladó társasházi lakások friss kínálata bővült, a kertes házak választéka enyhébb tempóban emelkedik. A meghirdetett lakóingatlan-hirdetések 76 százaléka megfelel a 3 százalékos hitel feltételeinek, de az egyes településtípusok esetében nagyok a különbségek:

a fővárosi friss kínálat 52 százaléka vehet részt az Otthon Start Programban,

a többi településen ez az arány nagyságrendileg 90 százalékos,

Budapesten belül viszont nagy különbség mutatkozik a hirdetői kínálatban, a tulajdonosok által szeptemberben feladott hirdetések több mint 60 százaléka felel meg a 3 százalékos hitel árkorlátainak, míg a közvetítőknél ugyanez az arány kevesebb mint 50 százalékos.

Az ingatlan.com megjelent elemzéseiből az is kiderült, hogy a kereslet élénkülése miatt az Otthon Start Program feltételeinek megfelelő lakások a meghirdetés után gyorsan gazdára találnak, ami az árak növekedési tempójában is megmutatkozik. „A tendenciákból kiolvasható, hogy sok eladó az Otthon Start Program indulásáig várt a piacra lépéssel, amire a vásárlóknak is nagyon nagy szüksége volt. A kereslet megduplázódott a program bejelentése előtti szinthez képest, és folyamatosan felszívja a kínálatot. Az eladói oldal élénkülésével viszont több lakásból és házból válogathatnak a vevők, aminek köszönhetően emelkedő pályán maradhatnak az adásvételek is. Ha a jelenlegi piaci dinamika kitart a következő néhány hétben, akkor idén akár 160 ezernél is több adásvételre is sor kerülhet. Erre viszont az elmúlt 10 évben csak kétszer volt példa” – hangsúlyozta az ingatlan.com szakértője.