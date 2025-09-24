A Mohu vadsztrájkról beszél, a III. kerületi önkormányzat a Mol-székház előtt borítana

sztrájk;hulladékszállítás;szemétszállítás;kukások;Mohu Mol;

2025-09-24 14:41:00 CEST

A társaság szerint néhány száz kukás lépett előzetes bejelentés nélküli „vadsztrájkba” szerda reggel. A III. kerületi önkormányzat eközben kilátásba helyezte, hogy az összegyűjtött szemetet teherautókkal elszállítják és kiborítják a Mol székház elé, ha határidőn belül nem sikerül megállapodni a lomtalanítás folytatásáról.

„A Mohu Budapest egyik telephelyén a kora reggeli órákban előzetes bejelentés nélküli, úgynevezett vadsztrájk kezdődött. A társaság néhány száz munkavállalója az Ecseri úti telephelyen spontán módon nem vette fel a munkát” – tudatta a társaság szerdán lapunkhoz eljuttatott közleményében.

E szerint a Mohu Budapest vezetése a helyszínen van, és készen áll a tárgyalásra, de egyelőre nincs kivel, mivel a sztrájkolók egyelőre nem jelöltek ki tárgyaló felet. A MOHU Budapest érdekképviseletei sincsenek a helyszínen, de velük a vállalat már felvette a kapcsolatot. A cég hangsúlyozza:

a társaságnál van 2025. évi érvényes bérmegállapodás, amit a szakszervezetekkel kötött, így a jelenlegi munkabeszüntetés ellenkezik a Munka Törvénykönyve vonatkozó rendelkezéseivel.

„A Mohu Budapest a jogellenes munkabeszüntetést semmilyen körülmények között nem tartja megfelelő és célravezető eszköznek, és kéri az ebben részt vevő dolgozókat, hogy haladéktalanul vegyék fel a munkát a közszolgáltatás folyamatossága érdekében. A társaság vezetése készen áll arra, hogy jogszerű keretek között egyeztessenek, ehhez viszont elengedhetetlen, hogy a munkavállalókat képviselő két reprezentatív szakszervezet, a HVDSZ2000 és a BKDSZ jelölje meg a konkrét problémákat és meginduljon a munkavégzés” – zárul a közlemény.

Lapunk is megírta, hogy a kukásautók szerda reggel az Ecseri úti, illetve a másik két budapesti telepről sem indultak el, miután a reggeli állománygyűlést követően sztrájkba léptek. Sajtóinformációk szerint a kukások többek közt azt követelik, hogy rendezzék a fizetéseket, ne küldjék őket folyamatosan túlórázni, illetve ha elvégezték a munkájukat, utána ne kelljen még lomtalanítási feladatokat is elvégezniük.

Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatala elsőként nehezményezte, hogy a III. kerületben jelenleg is tart a lomtalanítás, azonban a kihelyezett hulladékot a Mohu nem viszi el. A nap folyamán később újabb közleményt adott ki az önkormányzat, melyben „mélységesen felháborítónak” nevezték, hogy a Mohu vezetése nem ad tájékoztatást a cégnél kialakult sztrájkhelyzetről és arról, hogyan tervezik megoldani a lomtalanítás befejezését. Támogatják a dolgozók küzdelmét a jobb munkakörülményekért, a kialakult helyzetért nem őket, hanem a céget hibáztatják.

„Szeretnénk nyomatékosan jelezni, amennyiben záros határidőn belül nem sikerül megállapodnunk a lomtalanítás folytatásáról, hétvégén indítjuk a teherautókat az összegyűjtött szemetükkel, és a Mol-székház elé borítjuk!”

– helyezte kilátásba a III. kerületi önkormányzat. Az akciót a rendőrségen már bejelentették. „A kerületi önkormányzat mindezek mellett minden felmerült költséget kiszámláz” – tette hozzá a polgármesteri hivatal.