A magyar kormányzatnak van B verzója a leválás ügyében? Gulyás Gergely közölte, kiszámolták, arra jutottak, az orosz energiabeszerzés nélkülözhetetlen, hogy a rezsicsökkentés fenntartható legyen. Az Orbán-kormány nagyon sokat tett a diverzifikáció érdekében - jegyezte meg. Akár az ellátásbiztonság, akár az árak szempontjából sajnos hasonlóan biztos alternatíva pillanatnyilag ennek ellenére sem áll rendelkezésre.Kereskedelmi lépéseket fontolgat az Európai Bizottság, mert Magyarország és Szlovákia nem akar leválni az orosz kőolajról