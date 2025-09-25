kormányinfó;

2025-09-25 10:14:00 CEST

A magyar kormányzatnak van B verzója a leválás ügyében? Gulyás Gergely közölte, kiszámolták, arra jutottak, az orosz energiabeszerzés nélkülözhetetlen, hogy a rezsicsökkentés fenntartható legyen. Az Orbán-kormány nagyon sokat tett a diverzifikáció érdekében - jegyezte meg. Akár az ellátásbiztonság, akár az árak szempontjából sajnos hasonlóan biztos alternatíva pillanatnyilag ennek ellenére sem áll rendelkezésre.