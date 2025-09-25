Gulyás Gergely: Hadházy Ákos tüntetése? Egy horda megzavart egy misét

kormányinfó;

2025-09-25 11:10:00 CEST

M1: mi a kormány véleménye azzal kapcsolatban, hogy Hadházy Ákos tüntetői verbálisan inzultáltak egy papot? Gulyás Gergel közölte, remélték, hogy az egyházellenesség nem lesz a politika része. Elfogadhatatlan, hogy egy tüntetés résztvevői közül egy horda megzavarjon egy misét, ezt még Hadházy Ákos is elítélte - jelentette ki.

A háromgyermekes anyák szja-mentességéről azt mondta, az egszisztenciális biztonság fontos, és az is jó hatás, hogy férfi adókedvezménnyé fog válni a családi adókedvezmény. A lehetőséget az édesanyáknak igényelniük kell.