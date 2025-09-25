„Példátlan rágalom” után jön a „példátlan megtorlás”

kormányinfó;

2025-09-25 11:46:00 CEST

Az ATV Kocsis Máté és Budai Gyula fenyegetőzéséről kérdez, és hogy tárgyalta-e az Orbán-kormány „a megtorlás” programját. A miniszter azt mondta, személyiségi jogi és büntetőjogi eszközökről van szó, másnak nem látta szükségét. Budai Gyula szerinte egy következtetést, de nem megalapozatlan következtetést fogalmazott meg arról, hogy zavargások alakulhatnak ki a Semjén Zsolttal kapcsolatos vádak miatt.

A kérdésre, hogy nem tartja-e túlzásnak a „példátlan megtorlás” kifejezést, Gulyás Gergely úgy reagált, hogy egy „példátlan rágalom” után arányosnak tartja. Az ATV riportere felveti, hogy őt is Zsoltnak hívják, és ha valaki ATV-s Zsolti bácsit említene, akkor nem kezdené felhívni magára a figyelmet. Gulyás úgy magyarázta a miniszterelnök-helyettes lépését, hogy „az online világ mocsarában” más már megfogalmazta Semjén Zsolt nevét, ezért vette magára a vádakat.

Gulyás Gergely szerint nem vitás, hogy fontos és hasznos a közteherviselésről szóló párbeszéd és nem vitatja, hogy ennek van politikai olvasata, de szerinte azért kell erről beszélni, mert a Tisza Párt el akarja titkolni az adóterveit. A felvetésre, hogy miért közpénzből és miért nem a Fidesz pénzéből készül a nemzeti konzultáció, úgy reagált, hogy azt mindenkinek lehetősége van kitölteni, annak is, aki a progresszív adórendszert támogatja.

Az ATV azt is felvetette, hogy nem tud olyan pártról, ami azért akar többkulcsos adót, hogy a nem dolgozókat lehessen támogatni. Erre a tárcavezető úgy reagált, volt már olyan párt, ami feltétel nélküli alapjövedelem mellett foglalt állást.

Az ATV jelezte azt is, hogy Lánczi Tamás állásfoglalása arról, ki a külföldi ügynök, az olyan, mintha egy magyar-román meccsen román lenne a bíró. A miniszter úgy válaszolt, hogy ettől még lehetnek bizonyítékok arra, hogy kit hogyan finanszíroznak.