Kocsis Máté: A magyar politikában soha nem látott megtorlásnak kell következnie

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője szerint zavargásokhoz vezethet, ha az Orbán-kormány tagjait pedofíliával vádolják. Nem Semjén Zsolt volt a célpont.

A magyar politikában eddig soha nem látott megtorlásnak kell következnie azt követően, hogy felszámolják azt a hálózatot, amely azt állítja, hogy az Orbán-kormány tagjai pedofil bűncselekményeket követtek el – jelentette ki a Fidesz-frakcióvezetője szerda délután a Fidesz-frakció Harcosok órája című műsorában.

Kocsis Máté hangsúlyozta, ha ezt a hálózatot nem számolják fel, ha az Orbán-kormány, illetve a kormánypártok nincsenek abban a helyzetben, hogy megvédjék magukat ezzel „az aljas módon megszervezett, nemcsak személyiségeket lejárató, hanem a magyar államszervezet ellen irányuló” támadással szemben, akkor ez a hálózat, ez a maroknyi ember, ez a szűk kör – a celebritásoktól kezdve Juhász Péteren (az Együtt volt elnökén – a szerk.) és Jámbor Andráson át egészen Káncz Csabáig – olyan indulatokat, feszültséget és zavargásokat idéz elő az országban, amelyeket egy idő után lehet, hogy nem tudtak volna kezelni.

Ez az a pillanat, amikor szerintem, és én a parlamenti többségű frakció egyik frakcióvezetőjeként elvárom a kormánytól, hogy a legbrutálisabban torolja meg azt a folyamatot, ami itt történt – fogalmazott a kormánypárti politikus, jelezve: ez az a pont, amikor ki kell mondani, hogy elég volt. Hangsúlyozta: nem Semjén Zsolt személyes lejáratásáról van szó, mivel azt megtorolja ő maga.

Megjegyzem, egyébként Charlie Kirket golyóval végezték ki. Semjén Zsoltot egy vérváddal akarták kivégezni. Egy keresztény embert megvádoltak egy, hamis helyszíneken, hamis időpontokkal és egy hamis történet alapján felállított vérváddal. Ami ellen egyébként lehetetlen védekezni, és az interneten szándékosan összekeveredő történetekkel” – magyarázta Kocsis Máté, hozzáfűzve: – Vannak pillanatok a politikában, amikor a legnagyobb higgadtság mellett is megálljt kell parancsolni, és most az ügyészségtől, a titkosszolgálatoktól, a Belügyminisztériumtól és a komplett magyar kormánytól elvárja a parlamenti többség, hogy a létező összes eszközzel torolja meg azt a folyamatot, ami egyébként brutális és ritkán látott társadalmi feszültségek szítására irányult. Úgy véli, ha Juhász Pétertől kezdve Jámbor Andrásig ezt az ügyet megússzák az érintettek, annak beláthatatlan következményei lesznek. – Ezt a hálózatot úgy, ahogy van, fel kell számolni. Meg kell nevezni a résztvevőit, számon kell őket kérni a politikában a jog eszközeivel és a nyilvánosság előtt minden eszközzel – fogalmazott.

Kocsis Máté egyúttal felszólította Magyar Pétert is, hogy fejezze be az emberek hergelését, mert már sokszor túlment minden határon, de ebben az ügyben ő is bajba kerülhet. Jelezte, hogy a valódi pedofilügyekkel – nevezetesen a „baloldali celebvilág, a médiavilág és a politikai világ érintettjeivel” is foglalkozni kell. Amennyiben ez megtörténik, akkor ki fog derülni, hogy ezek az emberek – akik részt vettek a Semjén Zsolt elleni vádak terjesztésében – lényegében a komplett magyar államszervezetre támadtak, destabilizálva az országot.

A beszélgetésben kitért arra is, hogy a „zsoltibácsizás” eredetileg először az Együtt korábbi politikusának videójában bukkant fel. (Itt egy papként bemutatott illető arról beszélt telefonon, hogy egy ózdi gyermekotthonban, a sötétben jelent meg egy politikus, akit később az intézetis gyerekek felismertek a tévében, és „Zsolti bácsiként” azonosítottak.)

A kormánypárti politikus hangsúlyozta: az ózdi járásban nincsen gyermekotthon. Ugyanez igaz a Szőlő utcai javítóintézetre is, amely lényegében egy fiatalkorúak börtöne, ahol kizárólag férfiakkal foglalkoznak. – A nemzetbiztonsági bizottság tagjaként is, meg a parlamenti frakcióm vezetőjeként is elvárom személyesen is, állampolgárként is és politikusként is a magyar kormánytól és az igazságügyi szervektől, hogy a legbrutálisabban torolják meg azt, ami itt történt a jog minden eszközével. Az állam minden monopoleszközével, ami alkalmas arra, hogy ezt az ügyet feltárja, hogy ezt a hálózatot felszámolja. Mert ez a hálózat két hét alatt olyat hajtott végre, amiből nagyobb is lehetett volna. Amiből társadalmi feszültségeken túl még akár egy nem tisztázott helyzetben utcai zavargások is lehettek volna – fogalmazott Kocsis Máté.

Mint ismert, hétfőn a parlamentben is előkerült a Szőlő utcai javítóintézet (a Budapesti Javítóintézet – a szerk.) ügye, amelyet a volt Tegyesz-vezető, Kuslits Gábor indított el azzal, hogy a Válasz Online-nak adott interjújában elejtette: állítólag két nagyon magas rangú politikus védelmezte Juhász Péter Pál volt javítóintézeti igazgatót, aki kiskorú lányokat, illetve fiúkat szállított nekik szexuális szolgáltatások nyújtására. Ez nőtte ki magát a gyanúvá, hogy az Orbán-kormány minisztereiről van szó.