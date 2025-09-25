13 kérdést tett fel Magyar Péter Gulyás Gergelynek a kormányinfóra

Magyar Péter is megfogalmazta kérdéseit a kormányinfó alkalmából Gulyás Gergelynek. A Tisza Párt elnöke a Facebookon azt írta: „Gulyás Gergelynek a szokásos hazudozás, fenyegetőzés és uszítás helyett az alábbi kérdésekre kell a kormányinfón válaszolnia.”
A következő kérdésekre várt választ:
1.) Ki utasította Novák Katalint, hogy adjon kegyelmet a bicskei pedofil rém segítőjének, Kónya Endrének?
2.) Miért nem kért az Orbán-kormány a mai napig bocsánatot azért, hogy nem tudta éveken keresztül megvédeni a bicskei fiúkat?
3.) Ki és mikor vállalja végre a politikai felelősséget a Bicskén elkövetett bűnökért és egy fiatalember haláláért?
4.) Miért nevezte ki Orbán Viktor embere 2011-ben Juhász Péter Pált a Szőlő utcai Javítóintézet vezetőjének a szakemberek figyelmeztetése és az ellene korábban tett feljelentések ellenére?
5.) Hogyan folytathatta 10 éven keresztül a rémtetteit Juhász Péter Pál a politikai elit és a hatóságok asszisztálása mellett?
6.) Hogyan és miért tüntették ki ezt a rémet fideszes politikusok, miközben politikai körökben ismertek voltak az ellene felhozott vádak? Miért van vele szinte minden fideszes képviselőnek mosolygós fényképe?
7.) Hány fideszes politikussal és NER-es oligarchával ápolt bensőséges viszonyt Juhász Péter Pál?
8.) Hogyan mehetett át egy ilyen bűnöző a kifogástalan életvitel vizsgálaton?
9.) Igaz-e, hogy már 10 éve fedett nyomozás indult a javítóintézeti üzelmei miatt, de azt leállították?
10.) Ki vállalja a jogi és politikai felelősséget a tönkretett életekért?
11.) Mikor kér Orbán Viktor személyesen bocsánatot, amiért az állam nem tudta, vagy nem is akarta megvédeni a rábízott, legkiszolgáltatottabb gyerekeket?
12.) Miért akarják elterelni a lényegről a figyelmet egy helyesírási hibáktól hemzsegő, kamu jelentéssel, amit pár óra alatt dobáltak össze, már azelőtt, hogy az erről szóló kormányrendelet felhatalmazást adott volna?
13.) Miért nem ejtenek soha egy szót sem az áldozatokról?
A kérdések közül néhány szóba került a kormányinfón, Gulyás Gergely azt például tagadta, hogy a Budapesti Javítóintézet ügyében tíz éve nyomozna a rendőrség. Azzal pedig minden rendben van, hogy Tuzson Bence akkor mutatta be a három oldalas jelentését, mielőtt megjelent volna a vonatkozó kormányrendelet. Gulyás szerint 13 órakor lépett hatályba a rendelet, és 13 óra után hozták nyilvánosságra a jelentést a Facebookon.Gulyás Gergely szerint Orbán Viktor megmondta Donald Trumpnak, hogy Magyarország ragaszkodik az orosz energiához – Kormányinfó percről percre„Soha, semmilyen bűnös viszonyhoz nem volt közöm” – mondta Semjén Zsolt a Szőlő utcai javítóintézet ügyérőlMagyar Péter Semjén Zsolt felfüggesztését követeli a javítóintézeti pedofilbotrány kivizsgálásáig