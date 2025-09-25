Gulyás Gergely;kormányinfó;bicskei gyermekotthon;Szőlő utca;Magyar Péter;kegyelmi botrány;

Korábbi felvétel

13 kérdést tett fel Magyar Péter Gulyás Gergelynek a kormányinfóra

A Tisza Párt elnöke szerint Gulyás Gergelynek hazudozás, fenyegetőzés és uszítás helyett inkább válaszolnia kellett volna a jelzett kérdésekre.

Magyar Péter is megfogalmazta kérdéseit a kormányinfó alkalmából Gulyás Gergelynek. A Tisza Párt elnöke a Facebookon azt írta: „Gulyás Gergelynek a szokásos hazudozás, fenyegetőzés és uszítás helyett az alábbi kérdésekre kell a kormányinfón válaszolnia.”

A következő kérdésekre várt választ:

  • 1.) Ki utasította Novák Katalint, hogy adjon kegyelmet a bicskei pedofil rém segítőjének, Kónya Endrének?

  • 2.) Miért nem kért az Orbán-kormány a mai napig bocsánatot azért, hogy nem tudta éveken keresztül megvédeni a bicskei fiúkat?

  • 3.) Ki és mikor vállalja végre a politikai felelősséget a Bicskén elkövetett bűnökért és egy fiatalember haláláért?

  • 4.) Miért nevezte ki Orbán Viktor embere 2011-ben Juhász Péter Pált a Szőlő utcai Javítóintézet vezetőjének a szakemberek figyelmeztetése és az ellene korábban tett feljelentések ellenére?

  • 5.) Hogyan folytathatta 10 éven keresztül a rémtetteit Juhász Péter Pál a politikai elit és a hatóságok asszisztálása mellett?

  • 6.) Hogyan és miért tüntették ki ezt a rémet fideszes politikusok, miközben politikai körökben ismertek voltak az ellene felhozott vádak? Miért van vele szinte minden fideszes képviselőnek mosolygós fényképe?

  • 7.) Hány fideszes politikussal és NER-es oligarchával ápolt bensőséges viszonyt Juhász Péter Pál?

  • 8.) Hogyan mehetett át egy ilyen bűnöző a kifogástalan életvitel vizsgálaton?

  • 9.) Igaz-e, hogy már 10 éve fedett nyomozás indult a javítóintézeti üzelmei miatt, de azt leállították?

  • 10.) Ki vállalja a jogi és politikai felelősséget a tönkretett életekért?

  • 11.) Mikor kér Orbán Viktor személyesen bocsánatot, amiért az állam nem tudta, vagy nem is akarta megvédeni a rábízott, legkiszolgáltatottabb gyerekeket?

  • 12.) Miért akarják elterelni a lényegről a figyelmet egy helyesírási hibáktól hemzsegő, kamu jelentéssel, amit pár óra alatt dobáltak össze, már azelőtt, hogy az erről szóló kormányrendelet felhatalmazást adott volna?

  • 13.) Miért nem ejtenek soha egy szót sem az áldozatokról?

A kérdések közül néhány szóba került a kormányinfón, Gulyás Gergely azt például tagadta, hogy a Budapesti Javítóintézet ügyében tíz éve nyomozna a rendőrség. Azzal pedig minden rendben van, hogy Tuzson Bence akkor mutatta be a három oldalas jelentését, mielőtt megjelent volna a vonatkozó kormányrendelet. Gulyás szerint 13 órakor lépett hatályba a rendelet, és 13 óra után hozták nyilvánosságra a jelentést a Facebookon.

Kiss László közbiztonsági, közegészségügyi problémáktól, sőt patkányinváziótól is tart a sztrájk miatt leállt szemétszállítás nyomán.