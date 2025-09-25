Karácsony Gergely: Megint elvett az Orbán-kormány Budapesttől több mint hatmilliárd forintot, de aki Budapestet csődbe löki, azt Budapest magával rántja

Orbán-kormány;Budapest;Karácsony Gergely;Állami Számvevőszék;Domokos László;

A főpolgármester reagált arra is, hogy Domokos László fővárosi átvilágító szerint ő egy pénzügyi diktátor.

„Ma is elvett az Orbán-kormány Budapesttől több milliárd forintot – kell hozzá arc, hogy még kamatot is leemeltek a számlánkról” - írta Karácsony Gergely a Facebookon, feltéve a költőinek szánt kérdést: „Lenyúlni könnyebb, mint tárgyalni, de a kormánynak mégiscsak ez utóbbi lenne a dolga, nem?”

A főpolgármester felidézte, hogy szerdán a Fővárosi Közgyűlésben a Fidesz-frakció egyik javaslatot adta be a másik után, arról, hogy szerintük mire kellene többet költeni, majd ma reggel arra ébredtek, hogy hiányzik 6,76 milliárd forint, mert Budapest számlájáról a kormány leemelt 6,2 milliárdot és még 511 millió forint kamatot.

Karácsony Gergely emlékeztetett arra is, hogy tegnap megpróbálta elmagyarázni Szentkirályi Alexandra fővárosi Fidesz-frakcióvezetőnek, hogy a budapesti tömegközlekedést nem ő fogja leállítani, hanem a Budapesttel szembeni kormányzati sarcok fogják bedönteni. Hozzátette, nem tudja, sikerült-e megértenie ezt, de ettől még tény, hogy ha a kormány továbbra is hónapról hónapra nyúlja le a város pénzét, akkor Budapest működőképessége ellehetetlenül. Megjegyezte ugyanakkor, aki Budapestet csődbe löki, azt Budapest magával rántja.

A főpolgármester szentelt néhány szót a kormány által küldött Domokos László fővárosi átvilágítási szakértő (fász) 11 oldalas dolgozatának is, amelyben Karácsony Gergely szerint az volt fideszes parlamenti képviselő és ÁSZ-elnök két oldalon keresztül az Állami Számvevőszék (ÁSZ) jelentését másolta be, kifogásolta például, hogy a Vázsonyi Vilmos Idősek Otthonának közbeszerzésére egy ajánlat érkezett. „Majd levonta a következtetést, hogy Budapesten pénzügyi diktatúra van, és én vagyok a pénzügyi diktátor. Azt nem tudom, hogyan lehet mínuszból pénzügyi diktátorkodni, de a szórakoztató részleteknél fontosabb a lényeg, hogy tudniillik ÁSZ is, a fász is kimondta, a 2020–2023. évek között a Fővárosi Önkormányzat költségvetési bevételei a kötelező feladatok költségvetési kiadásait nem fedezték (ÁSZ), továbbá a fővárosi közösségi közlekedés lényegesen kevesebb pénzügyi forráshoz jut, mint ami a működéséhez, valamint a műszaki állapot biztonságos fenntartásához szükséges lenne” (fász). Pont ezt mondjuk évek óta mi is - közölte Karácsony Gergely.

A főpolgármester szerint tehát az ÁSZ és a fászis kimondta, hogy Budapest működőképessége veszélyben van, emellett vannak bírósági ítéletek és alkotmánybírósági határozatok, amelyek jelzik, hogy a kormányzati sarcpolitika jogellenes, ellentétes az alaptörvénnyel. Ezért Karácsony nem tudja, mi kell még a kormánynak ahhoz, hogy szíveskedjen tárgyalni. Végezetül megkérdezte Gulyás Gergely Miniszerelnökséget vezető minisztert, hogy mire várnak még, mert a közösségi közlekedés leállását nem kéne megvárni.