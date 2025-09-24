Döntött a Fővárosi Közgyűlés, az Orbán-kormány hatmilliárd forintjából újítanák fel a Petőfi hidat és az Árpád hidat, az éjszakai rollerezést viszont nem korlátozzák

Orbán-kormány;pénz;felújítás;korlátozás;Fővárosi Közgyűlés;Petőfi híd;Árpád híd;roller;

2025-09-24 20:44:00 CEST

Üres színházi mutatványnak nevezte a Fidesz, hogy pályázat nyomán a Freeszfe veheti birtokba a pesti Jurányi épületét – derült ki a Fővárosi Közgyűlés szerdán tartott ülésén. A Színház és Filmművészeti Egyetemet politikai okokból bedarálta az Orbán-kormány, a hallgatókból alakult egyesület, célja egy egy fiatalokat megszólító kortárs és független autonóm alkotóműhely létrehozása. Már meglévő színház- és filmművészeti képzéseiket szeretnék bővíteni, középiskolásoknak segítséget nyújtó programokat, és szenior programot is hirdetnek. Az egyesület a pályázatában vállalta az Ingatlan üzemeltetésével járó kötelezettségeket.

Vitához vezetett a Waterfront City projekt ügye is. – Egy klasszikus rozsdaövezeti területről van szó, a kilencvenes években az Árkád bevásárlóközpont budai változatát tervezték, azután jött a plázastop, helyesen, inkább a földszinti kereskedelem bővüljön – ismertette a kiindulópontot Vitézy Dávid. Mint mondta a Biggeorge ingatlanfejlesztő 1400 lakást építene oda. Ellenérvként sokan megemlítik, hogy a Szentendrei úton már most is nagyobb a forgalom, de ezért a képviselő szerint nem ez a projekt és nem is a fejlesztő előző projektje okolható, hanem a Szentendre környéki települések benépesülése miatt.

Az ingatlanfejlesztő az átminősítés fejében összesen négymilliárd forint értékű fejlesztést vállal, köztük egy gyalogoshíd építését, 350 millió forint értékben egy közlekedési csomópont építését, ezenfelül megújul a Filatorigát HÉV-megálló környezete, új gyalogátkelők, járdák és kerékpárutak jönnek létre, elkészül a Promenád hiányzó része.

Az átminősítési kérelem már korábban járt a Fővárosi Közgyűlés és a városfejlesztési bizottság előtt is, de nem kapta meg a szükséges támogatást, mert a város több fejlesztést kért. Az ingatlanfejlesztő most megadta – összegzett Vitézy Dávid.

Béres András óbudai alpolgármester hozzátette: az óbudai Promenád meghosszabbítása, 1,2 milliárd forintot kap a kerületi önkormányzat, amiből bérlakásokat építenek, sikerült csökkenteni az eredeti épületmagasságot, így nem lesz magasabb a környező 15 emeletes paneleknél. A civilek ellenzik, mert szerintük a III. kerület megtelt. Ez nem igaz, csökken a gyerekek száma, a szakrendelőt már így is főként az agglomerációban élők keresik fel. Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester szerint nem szerencsés a kerület előtt döntést hozni, lévén óbudai képviselői még nem tárgyalták az ügyet. Bujdosó Andrea a Tisza frakcióvezetője felvetette, hogy az első ütem már így is rátelepszik a környező házakra. Másrészt a magas házak miatt mennyire lesz használható a belső kert.

Azt kérték, hogy a budai fonódó északi ágának tervezéséhez 350 millióval járuljon hozzá az ingatlanfejlesztő és ne legyen elzárt a kert. Mindegyiket teljesítette a beruházó, ahogy a 130 lakást is biztosítja, amelyet a piacinál alacsonyabb bérleti díjjal a főváros adhat ki – egészítette ki Kiss Ambrus főigazgató.

A civilek ezúttal is előadták ellenérveiket: túl sűrű, túl magas beépítés, nem kell ide több lakás és több lakos. Legfeljebb 4-6 emeletes házakat tudnának itt elfogadni, mert attól lesz élhető a város.

Budapesti Fesztiválzenekar támogatását 60 millióval 300 millióra emelné a főváros, részben azért mert a kormány ezt szabta feltételül az általa biztosított állami támogatás kifizetésének. Ehhez képest a Fidezs egy módosító javaslatot nyújtott be, miszerint nem támogatják az emelést, inkább hajléktalanellátására kellene költeni. Keszthelyi Dorottya (DK) erre megjegyezte, hogy a hajléktalanok ellátását sokkal jobban szolgálná, ha a fővárosi kormányhivatal nem fenyegetné bezárással az Iványi Gáborék által működtetett fűtött utca programot.

A Fidesz amiatt is kérdőre vonta Karácsony Gergelyt, hogy uniós szakmai párbeszédet folytat környezettudatos városüzemeltetésről uniós partnertelepülésekkel, mondván Dnyipro polgármestere dehonesztáló kijelentéseket tett a magyarokra.

A túlturizmus egyre nagyobb kihívást jelent Budapesten. Éppen ezért Vitézy Dávid arra tett javaslatot, hogy a főváros módosítsa idevágó rendeletét és 2029-től csak elektromos városnéző buszok közlekedhessenek. A következő három előterjesztés szintén a Podmaniczky Mozgalomtól érkezett. Az elsőben a régészeti örökségvédelem megerősítését kérték, a másodikban a fővárosi fedett utasvárók számának jelentős növelését javasolták, mivel a meglévő 1800 utasváróból alig 400 fedett, majd azt szorgalmazták, hogy az illemhelyek mindegyikén biztosítsák a bankkártyás fizetési lehetőséget.

A következő javaslatkör a Tiszáé volt: indítson a fővárosi önkormányzat programot a történelmi épületek felújítására, gondoskodjon Kelenföld csomópont fővárosi tulajdonú területeinek megtisztításáról, kérje fel az Orbán-kormányt az Indóház felújítására, népszerűsítse a véradás fiatalok körében és hozzon létre egy munkacsoportot a Biztonságos Éjszakai Mikromobilitás érdekében.

Porcher Áron arra tett javaslatot, hogy az e-rollereket és a közbicikliket esténként csak egy reakcióteszt elvégzése után lehessen használni, hogy kiszűrjék a részegen közlekedőket. A fideszes Gulyás Gergely Kristóf úgy vélte, a minisztérium már dolgozik a KRESZ módosításán, a fővárosnak nincs erre jogköre.

A kelenföldi Indóház felújítására volt kormánydöntés, van fedezete, de ezt is Lázár János leállította – hívta fel a figyelmet Vitézy Dávid, aki szerint egész Budapest városfejlesztési csődteljesítményének szimbóluma lehetne Kelenföld az elmúlt 35 évből.

Következett a Fidesz, amelynek a Gulyás Gergely Kristóf azt mondta elsőként a budapesti családok béreit emelné, de ugye a Tisza adót emelne, Karácsony Gergely meg elszórják a pénzt szerint. Azt akarta, hogy a közgyűlés nemet mondjon a Tisza Párt állítólagos progresszív adóemelési tervére. Kiss Ambrus felhívta a figyelmet, hogy a bérszínvonal megtartása visszalépés a tavalyi bérmegállapodásban szereplő reálbéremeléshez képest.

Déri Tibor (DK) ekkor a vitában bedobta a ma kezdődött kukássztrájkot. Mint emlékeztetett, a Mohu munkavállalói szerdán reggel nem vették fel a munkát, mivel a munkakörülményeket a MOHU nem tudja olyan színvonalon biztosítani, ahogy korábban az FKF tette. Van ahol a lomtalanítás akadozik, van ahol a szemetet se vitték el. Úgy tudni, holnap se indulnak el a kukásautók.

A fideszesek folytatták a kampánybeszédeket. Karácsony Gergely erre kifakadt: – Elképesztően sok időt vesztegetünk arra, hogy az önök hazugságait kelljen hallgatni, ami a választási kampány részét képezi, nem a Fővárosi Közgyűlés munkájáét. (...) Csinálják ezt máshol, a négy fal között vagy az utcán, de, hagyjanak minket dolgozni, még egy csomó fontos döntés előtt állunk.

A fideszeseket ez sem állította le.

Gulyás Gergely Kristóf arra tett javaslatot, hogy menjenek ki a való világba a fővárosi képviselők és a Budapest szégyenfoltjává vált Népligetben rendezzék meg a következő közgyűlést. Vitézy Dávid ekkor emlékeztette, hogy a Népliget felújítására volt terv, Lázár János ezt „alacsony érdeksérelemmel” lezárhatónak tartotta . A népligeti vasúti megálló építését is leállította, ahogy a közlekedési múzeumot is inkább Debrecenbe költöztetné, a kiállítást bezáratta. Mindezt azért, hogy a Budapestiek tanulják meg hol van a helyük. Ha valakinek nincs joga a Népliget miatt aggályoskodni, akkor az a Fidesz. Barna Judit (Tisza) erre felvetette, hogy a Planetáriumban tartsák az ülést. Kiss Ambrus arról érdeklődött, hogy a játszótérre tegyék ki a székeket. A DK az óbudai buszgarázst ajánlotta. Erre a Fidesz azzal riposztozott, hogy kétséges, hogy a BKV-buszok megfelelő műszaki állapotban vannak.

Baranyi Krisztina ezután felhívta a figyelmet, hogy a fővárosi bankszámlán összesen 22 milliárd forint van, egy havi működési költség szűken számítva 20 milliárd forint. Innentől nézve minden mindegy, költsük ezt a pénzt Mars utazás, olyan messziről minden sokkal szebb lesz. Egy hónap múlva ez a város csődbe megy, ami önöknek siker lesz, de a budapestieknek nem.

A kihelyezett közgyűlésre vonatkozó javaslatot már csak a Szentkirályi Alexandra által jegyzett előterjesztés tudta felül/alulmúlni, amelyben a politikus azt kérte, hogy a Fővárosi Közgyűlés tiltsa meg a főpolgármesternek a BKV tervezett leállítását.

A frakcióvezető szerint Karácsony Gergely ezzel zsarolja az Orbán-kormányt, káros és aljas húzás lenne az utazókkal szemben. Nem lehet a budapestiekkel szórakozni – mondta ezt a Fidesz frakcióvezetője. Karácsony Gergely úgy látja, hogy nagyon keveset beszélnek a súlyos pénzügyi helyzetről, holott ez a legfontosabb téma ma. – Azt mondtam, hogy veszélybe kerülnek a közszolgáltatások, nem arról beszéltem, hogy ő leállítja, hanem arról, hogy nem lesz miből fizetni ezekért – erősítette meg. Mélységesen dühíti, hogy más települések polgármesterei több megértést tanúsít az üggyel szemben, mint a fővárosi közgyűlés néhány tagja. A Fidesz tovább ütötte a vasat: a Tiszával közösen csődbe vitték a várost, ezen a ponton már az alakváltó gyíkemberek is előkerültek. Balogh Balázs (Tisza) egyetértett Szentkirályi Alexandrával, hogy ne fenyegesse a fővárosiakat a buszok leállításával, de akkor a kormány se lehetetlenítse el Budapest működését.

A Fidesz ezután a a Petőfi híd felújítására tett javaslatot méghozzá uniós forrásból. Kiss Ambrus felhívta a figyelmet, hogy uniós forrás nem fordítható erre, viszont jó ötletnek tartja Déri Tibor javaslatát, aki a kormány által a Lánchíd felújításához ígért 6 milliárd forintot költenék erre a célra. Ehhez persze az kellene, hogy megkapják ezt a pénzt az Orbán-kabinettől. Gulyás Gergely erre azt javasolta, hogy Jávor Benedek hozza haza ezt a pénzt.

Süllyedünk – jelezte Karácsony Gergely.

Az operatív programokat az Orbán-kormány hagyja jóvá, Orbán Viktor saját kezével írta alá, Navracsics Tibor minisztériuma pedig a bringasztrádára vonatkozó támogatási szerződést” – hívta fel a figyelmet Vitézy Dávid. A főváros nincs valós döntési helyzetben. Ettől függetlenül a Petőfi híd valóban sürgősen felújításra szorul – tette hozzá. Karácsony Gergely megjegyezte, hogy Tarlós István idején egyetlen híd se újult meg, miközben ők felújították a Lánchidat, a Csömöri úti és a Flórián téri felüljárót.

A rezsicsökkentés megőrzésére vonatkozó fideszes előterjesztésre válaszul a Fővárosi Közgyűlésben ma esküt tett új tiszás képviselő esszé hosszúságú székfoglalót mondott. Ebben kiemelte, hogy energetikai és szigetelési programokat kellene indítani uniós források elérhetőek erre, amelyek az Orbán-kormány tevékenysége miatt most elérhetetlen Magyarország számára. Tíz év múlva az otthonok negyedének null lesz az energetikai számlája.

Vitézy Dávid javaslata következett, amely a BKK két volt vezetőjén - Walter Katalin, Draskovics Tibor – hajtaná be a busztenderek miatt kiszabott 200 milliós közbeszerzési bírságot. Baranyi Krisztina szerint ha a közbeszerzési szakértőre bízták a pályázat kidolgozását, akkor nem áll meg a kártérítési igény a vezetőkkel szemben, de egyébként is veszélyes precedenst teremtene, például az elektronikus jegyrendszer buktáját vette elő, amelyet annak idején Vitézy Dávid indított el.

A vita végén a képviselők szavaztak az előterjesztésekről. Tudomásul vették az ÁSZ jelentését, támogatták Karácsony Gergely és Vitézy Dávid Otthon Starttal kapcsolatos javaslatait, elfogadták a taxirendelet módosítását is a Fidesz tartózkodása mellett A Fidesz nemet mondott, de a többség támogatta, hogy a Freeszfe kapja meg a Szabolcs utcai ingatlant. Átment a Waterfront Cityre vonatkozó javaslat és a Budapest Fesztiválzenekar is megkapta a plusztámogatást, a Fidesz ebben az esetben is tartózkodott. A közgyűlés nem támogatta Szaniszló Sándor javaslatát amelyben csökkentette volna a közgyűlésre be nem járó vagy azt bojkottáló képviselők tiszteletdíját, támogatást kapott Vitézy Dávid javaslata, miszerint 2029-től csak elektromos buszok működhetnek városnéző buszokként. Egyhangúlag megszavazták a régészeti örökségvédelemre vonatkozó javaslatot, az utasvárók felülvizsgálatát a nyilvános illemhelyek bankkártyás fizetőssé alakítását, valamint a történelmi épületek védelmét célzó alap létrehozását. Szűk többséggel átment a Kelenföldre vonatkozó javaslat, az éjszakai rollerezés korlátozása viszont nem.

A véradásra buzdító program elindul, lesz Budapesti Cigányzenekar.

Déri Tibor két fideszes előterjesztést is megfúrt módosítóval, így a BKV buszok tervezett leállítására vonatkozó tiltás helyett felszólították a kormányt, hogy haladéktalanul folytassa a korábban megkezdett, de a nyáron megszakadt tárgyalásokat a főváros működésének hosszú távú biztosításáról, a Budapestet sújtó szolidaritási hozzájárulás és egyéb központi elvonások felülvizsgálatáról, mert a jelenlegi helyzet közvetlenül veszélyezteti a kötelező közszolgáltatások – különösen a BKV működésének – fenntartását. A Fidesz Petőfi hídra vonatkozó javaslata helyett úgy döntöttek, hogy az Orbán-kormánytól sürgősen kérik a Lánchíd felújításhoz ígért hatmilliárd forintot, amiből megrendelik a Petőfi híd és az Árpád híd felújítását. A közgyűlés végezetül támogatta Vitézy Dávid javaslatát, miszerint a főváros minden lehetséges jogérvényesítési eszközzel éljen annak érdekében, hogy a Közbeszerzési Döntőbizottság által a BKK-ra jogerősen kiszabott bírságok által okozott kár a lehető legnagyobb mértékben megtérítésre kerüljön a döntésben közreműködő BKK vezető tisztségviselők és a volt vezérigazgató részéről.