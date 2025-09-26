Az élelmiszerek itt még sokat fognak drágulni, az erős forint pedig hozza a spekulánsokat

Továbbra sincs fenntartható növekedési pályán a magyar gazdaság, és bár a kormány a választások előtt mindent elkövet a választói közérzet javításáért, nem árt az óvatosság, így összegezhető a MNB friss Inflációs jelentése. A magyar gazdaság az idén 0,6 százalékkal „nőhet”, jövőre pedig már 2,8 százalékos GDP-bővülést jósolnak, már ha végre beindul a gazdasági növekedés, ugyanis az elemzők évek óta mindig a következő évre várják a fellendülést. A jegybankban arra számítanak, hogy a bruttó bérek az idei 8,7 százalék után 2026-ben 10,5 százalékkal emelkednek, majd 2027-ben 6,8 százalékra mérséklődik az ütem. Ennek hatására a lakossági reáljövedelem az idei 2 százalék után 4,5 százalékkal nőhet.
A jegybankban azzal számolnak, hogy januárban a minimálbér a tervezett 13 százalékkal emelkedik, ám több embert (a foglalkoztatottak 9 százalékát) érintő szakmunkás bérminimum ennél kisebb mértékben, a gazdasági folyamatokhoz igazodva nőhet csak - mondta Balatoni András, Magyar Nemzeti Bank igazgatója az Inflációs jelentést bemutató sajtótájékoztatón. Az emelkedő bérek és a gyenge konjunktúra miatt a nemzetgazdaság foglalkoztatottsága az idei 0,8 százalék után jövőre további fél százalékponttal mérséklődhet, míg a munkanélküliségi ráta az idei 4,6 százalékról 4,8 százalékra emelkedik. A foglalkoztatottság csökkenése feldolgozóiparban és szolgáltatások területén is tapasztalható, ez a tendencia a jövő év közepéig folytatódik – olvasható a jelentésben.Csökkentette a 2025-ös GDP-ről szóló prognózisát az MNB, inflációt vár az árrésstop kivezetésétőlMegnéztük az árakat, a kereskedők visszafogták magukat, az árrésstop viszont hatástalan marad az inflációval szemben
A jegybank elemzői szerint jövőre a kormányzati osztogatásoknak köszönhetően (fegyverpénz, szja-mentességek, kedvezmények) a GDP 1,5 százalékának (mintegy 1400 milliárd forintnak) megfelelő többletpénz marad a lakosságnál – ami emelheti a jövő évi fogyasztást és a növekedést –, ugyanakkor a vállalatokat a lakossági pénzbőség újabb áremelésekre sarkalhatja. Ennek ellenére az infláció csökkenésével számol az MNB: augusztusban a fogyasztói árak 4,3 százalékkal emelkedtek, decemberig 4-4,5 százalékos sávban várják az inflációt, 2026 első hónapjaiban csökkenhet jegybank tolerancia sávjába, tehát 4 százalék alá, majd 2027 elején érheti el tartósan a 3 százalékos inflációs célt. Az előrejelzés részleteiből kiderül, hogy az MNB becslése szerint a kormányzati beavatkozások (az árrésstop, a cégek „önkéntes” áremelési korlátozása) 1-1,5 százalékponttal csökkentik a tényinflációt – vagyis az az augusztusban mért 4,3 százalékkal szemben 5,3-5,8 százalék lett volna. Ezért jelent kockázatot a árrésstopok kivezetése – ami jelenleg idén november végig van érvényben és a jegybank is ezzel számol az előrejelzésben –, de politikai megfontolásokból a kormány minden bizonnyal ezt a választásokig fenntartja. Így 2026 közepén várható egy nagyobb áremelkedés, ugyanakkor az MNB nem számol az infláció 1-1,5 százalékpontos megugrásával ekkor sem, arra számítva, hogy árverseny megakadályozza a nagyobb emeléseket. Ugyanakkor az élelmiszerek továbbra is átlag felett drágulnak: ennek egyik oka, hogy a világpiaci árak is emelkednek, különösen a tej-, hústermékek és az étolajok esetében. A világpiaci árak 1,5 éve emelkednek, a korábbi tapasztalatok szerint egy-egy áremelkedési ciklus épp eddig szokott tartani, vagyis ebből kiindulva a következő hónapokban fordulat jöhet, hacsak nem romlanak drasztikusan a terméseredmények, ám ennek egyelőre nincs jele.Már több tíz milliárdra rúgó veszteségek halmozódnak, az árréstop a magyar kiskereskedelmi szereplőket is keményen sújtja
Kétéves csúcsról fordult le a forint
Kétéves csúcson kereskednek a forinttal az euróval szemben az elmúlt hetekben és még a hét elején is rendszeresen 389 forint alatt volt az euró ára, sőt, a 388 forintos szinttel kacérkodott az árfolyam. Az elmúlt napokban kissé gyengült a hazai deviza, csütörtök reggel már 392 forintot is kértek az euróért, majd a nap folyamán 390 forinton kereskedtek. A forint a magas kamatok miatt felértékelődő pályán van hónapok óta, ám egy geopolitikai kockázat kiélesedése azonnal megváltoztathatja a helyzetet. Ez történt az elmúlt napokban is: Aztán Donald Trump amerikai elnök keményebb hangot ütött meg meg Oroszországgal szemben, mondván, ha folytatódnak az orosz légtérsértések a NATO-tagállamokkal szemben, egyszerűen le kell lőni a légtérsértőket, ami kijelentés óvatosabbá tette a cseh koronával, lengyel złotyval és a forinttal üzletelő befektetőket.
Az elmúlt napok gyengülése ellenére a forint még mindig felértékelődő trendben van, hiszen az év elején az euróért még 415 forintot kellett fizetni.
A történelmi mélypont 2022 őszén volt, amikor 426 forint felé került az árfolyam, Ez Matolcsy György elhibázott bejelentése után következett be, amikor az infláció tombolása ellenére az MNB-elnök bejelentette a jegybank kamatemeléseinek leállítását. A piac azonnal lecsapott a gyenge forintra, az árfolyam már-már összeomlással fenyegetett, emiatt a MNB gyorsan 5 százalékponttal 18 százalékkal megemelte irányadó kamatát. Azóta kisebb nagyobb hullámzásokkal, de erősödő pályán van az árfolyam.
2022 után már a Matolcsy György vezette MNB is elkötelezte magát az árfolyam erősítése mellett, hangsúlyozva, hogy a forintgyengülés ma már nem jelent érdemi segítséget a magyar gazdaságnak, ellenben inflációs hatása sokkal erőteljesebb és gyorsabban begyűrűzik az árakba, mint az előző évtizedekben. Erre az üzenetre tett rá még több lapáttal Varga Mihály új MNB-elnök, aki a korábbinál is szigorúbb monetáris politika mellett tette le a voksát. Az eredmény a forint további erősödése és a nemrég látott kétéves csúcs, amit a magas MNB alapkamat, pontosabban a más jegybankokhoz képest egyre nagyobb kamatelőny is támogat.Több mint egy éve nem volt ilyen, hétfőn 390 alá erősödött a forint
Nemcsak az euróval szemben ment nagyot a forint, hanem a dollárral szemben is: az év elején egy dollár még 400 forint felett volt, ma már csak 330 forintot kérnek egy zöldhasúért. Az ok a dollár leértékelődése, nemcsak forinthoz képest, hanem például az euróval szemben is, ami elsősorban a Trump-i gazdaságpolitika következménye.
Az egymillió dolláros kérdés az, hogy meddig tarthat a forint erősödése, illetve hol fordul az árfolyam. Az elemzők óvatosak, jelentős forinterősödést már nem várnak, mondván, az már a jegybanknak sem érdeke,
nem beszélve a kormányról. Mivel a forint erejét a magas, 6,5 százalékos jegybanki kamat adja, az MNB egy esetleges kamatcsökkentéssel, vagy akár arra való utalással megállíthatja a forint felértékelődését. De hasonló eredménnyel járhat bármely geopolitikai kockázat felerősödése, ahogyan azt láttuk is az elmúlt napokban, s ezért sem kapkod a jegybank az a kamatcsökkentéssel. Az inflációról sem szabad elfeledkezni, amely papíron ugyan „csak” 4,3 százalék – ez is az ötödik legmagasabb az EU-ban –, de az árstopok miatt a valós infláció ennél akár 1-1,5 százalékkal is magasabb lehetne. Mégpedig az az árrésstopok előbb vagy utóbb, de legkésőbb a választások után eltűnnek, ami pedig számottevő inflációs kockázatot jelent, emiatt különösen nem siethet az MNB a kamatcsökkentéssel.
Eközben a befektetők felfedezték magunknak a feltörekvő piaci devizakötvényeket, így a magas kamatozású magyar államkötvényeket is, amelyeken jelentős nyereséget érnek el, főleg ha a leértékelődő dollárban adósodnak el. Ez a tőkebeáramlás viszont tovább erősíti a forintot, ami rövidtávon akár tetszhet is a MNB-nek. De jelentős spekulatív befektetésállománynak kockázatai is vannak, hisz egy ellenirányú tőkemozgás, azaz profitkivitel a forintot gyengítené. A lecke fel adva a jegybanknak, de a célok között láthatón az első helyen az infláció tartós csökkentése áll, így akár maradhat a jelenlegi árfolyam.
Kitartóan magas marad az inflációs várakozás
Idehaza éves átlagban az idei 4,6 százalék után jövőre 3,8 százalékos áremelkedés várható, ám az feldolgozatlan élelmiszerek ára az idei 5,3 százalék után 2026-ban átlagosan 5,9 százalékkal emelkedhet – vagyis a drágulás üteme gyorsul 2026-ban, nem függetlenül az árrésstopok várható kivezetésétől. Az élelmiszerek árváltozása nagymértékben befolyásolja a lakosság inflációs érzetét. Ezen a téren jövőre romlik a helyzet, pedig a jegybank nem győzi hangsúlyozni, hogy az inflációs várakozások csökkenése alapfeltétele az inflációs tartós csökkenésének is. Az MNB szerint 2026-ban benzinárak bőven infláció alatt, 2,3 százalékkal emelkedhetnek, az alkohol és dohánytermékeknél pedig 5,5 százalékos emelés várható. 2027-re az MNB már beírta prognózisába a 3 százalékos éves inflációt, ám az élelmiszerek még abban az évben is 4,7 százalékkal drágulhatnak.