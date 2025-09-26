Az élelmiszerek itt még sokat fognak drágulni, az erős forint pedig hozza a spekulánsokat

Jövőre lassulhat az áremelkedés üteme, de nem az élelmiszereknél, amelyeknél a jegybank szerint éppen hogy gyorsulás várható. A választási évben a bérek jelentősen emelkednek, és kis mértékben nő a munkanélküliség kockázata is.