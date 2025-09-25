film;mozi;mozifilm;Kína;cenzúra;homoszexualitás;horrorfilm;

Úgy került a kínai mozikba egy ausztrál film, hogy heteroszexuálisra változtattak benne egy azonos nemű párt

Minden jel szerint mesterséges intelligencia segítségével módosították az eredeti filmet, a homoszexuális kapcsolatra vonatkozó utalásokat is eltávolították belőle. A film globális forgalmazója ezt nem hagyta jóvá, határozottan elítélte a változtatásokat. 

Botrány tört ki egy ausztrál horrorfilm körül Kínában, miután kiderült, hogy a helyi forgalmazásra szánt változatát digitálisan módosították: egy azonos nemű párt heteroszexuálisra változtattak benne – számol be a BBC

Az Együtt (Together) című, Dave Franco és Alison Brie főszereplésével készült horrofilmről van szó, amelyet Michael Shanks ausztrál filmrendező írt és rendezett. A film szeptember 12-én kapott elővetítést néhány kínai moziban, ám a közönség gyorsan észrevette, hogy bizonyos jeleneteket megváltoztattak, miután az eredeti verzióról szóló képernyőfotók felkerültek a netre.

A film egyébként egy vidékre költöző párról szól, akik különös, testüket és kapcsolatukat egyaránt próbára tevő erővel találják szemben magukat. Idén januárban a Sundance Filmfesztiválon debütált, majd júliusban került a mozikba az Egyesült Államokban és Ausztráliában. A kritikusok kedvezően fogadták, a Rotten Tomatoes oldalán például 90 százalékos értékelést kapott. Kínában azonban a közönség észrevette, hogy nemcsak meztelen jeleneteket fedtek el benne – például plusz gőzt adtak egy zuhanyjelenethez –, hanem

egy azonos nemű pár egyik szereplőjének arcát egy nő arcára cserélték, és több utalást is eltávolítottak a filmből, amelyek a homoszexuális kapcsolatra vonatkoztak. A változtatásokhoz minden jel szerint mesterséges intelligenciát használtak.

A film nemzetközi forgalmazója, a Neon szerdán határozottan elítélte a változtatásokat, hangsúlyozva, hogy nem hagyták jóvá ezt az engedély nélküli szerkesztést, és követelik a manipulált változat forgalmazásának leállítását. A kínai forgalmazó (Hishow) még nem nyilatkozott az ügyről.

Nem először fordul elő, hogy Kínában az LMBTQ-témájú tartalmak cenzúrával szembesülnek, hiszen az országban a melegházasság továbbra sem elismert, és a nyilvános diskurzusban a téma tabunak számít. Az sem újdonság, hogy mesterséges intelligencia segítségével nyúlnak bele a szexuális tartalmakba. Az Oscar-díjas Oppenheimer című filmben Florence Pugh meztelen jelenetét például úgy módosították, hogy fekete ruhát adtak rá a filmben, kitakarva a testét. 

Volodimir Zelenszkij egy interjúban arról beszélt, hogy Donald Trumptól kért egy új fegyverrendszert, amelyet ha meg is kap, az tárgyalóasztalhoz fogja kényszeríteni Vlagyimir Putyint. Az amerikai elnök támogatja azt is, hogy Ukrajna válaszcsapásokat mérjen Oroszországra. 