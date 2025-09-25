Úgy került a kínai mozikba egy ausztrál film, hogy heteroszexuálisra változtattak benne egy azonos nemű párt

film;mozi;mozifilm;Kína;cenzúra;homoszexualitás;horrorfilm;

2025-09-25 18:35:00 CEST

Minden jel szerint mesterséges intelligencia segítségével módosították az eredeti filmet, a homoszexuális kapcsolatra vonatkozó utalásokat is eltávolították belőle. A film globális forgalmazója ezt nem hagyta jóvá, határozottan elítélte a változtatásokat.

Botrány tört ki egy ausztrál horrorfilm körül Kínában, miután kiderült, hogy a helyi forgalmazásra szánt változatát digitálisan módosították: egy azonos nemű párt heteroszexuálisra változtattak benne – számol be a BBC.

Az Együtt (Together) című, Dave Franco és Alison Brie főszereplésével készült horrofilmről van szó, amelyet Michael Shanks ausztrál filmrendező írt és rendezett. A film szeptember 12-én kapott elővetítést néhány kínai moziban, ám a közönség gyorsan észrevette, hogy bizonyos jeleneteket megváltoztattak, miután az eredeti verzióról szóló képernyőfotók felkerültek a netre.

A film egyébként egy vidékre költöző párról szól, akik különös, testüket és kapcsolatukat egyaránt próbára tevő erővel találják szemben magukat. Idén januárban a Sundance Filmfesztiválon debütált, majd júliusban került a mozikba az Egyesült Államokban és Ausztráliában. A kritikusok kedvezően fogadták, a Rotten Tomatoes oldalán például 90 százalékos értékelést kapott. Kínában azonban a közönség észrevette, hogy nemcsak meztelen jeleneteket fedtek el benne – például plusz gőzt adtak egy zuhanyjelenethez –, hanem

egy azonos nemű pár egyik szereplőjének arcát egy nő arcára cserélték, és több utalást is eltávolítottak a filmből, amelyek a homoszexuális kapcsolatra vonatkoztak. A változtatásokhoz minden jel szerint mesterséges intelligenciát használtak.

A film nemzetközi forgalmazója, a Neon szerdán határozottan elítélte a változtatásokat, hangsúlyozva, hogy nem hagyták jóvá ezt az engedély nélküli szerkesztést, és követelik a manipulált változat forgalmazásának leállítását. A kínai forgalmazó (Hishow) még nem nyilatkozott az ügyről.

Nem először fordul elő, hogy Kínában az LMBTQ-témájú tartalmak cenzúrával szembesülnek, hiszen az országban a melegházasság továbbra sem elismert, és a nyilvános diskurzusban a téma tabunak számít. Az sem újdonság, hogy mesterséges intelligencia segítségével nyúlnak bele a szexuális tartalmakba. Az Oscar-díjas Oppenheimer című filmben Florence Pugh meztelen jelenetét például úgy módosították, hogy fekete ruhát adtak rá a filmben, kitakarva a testét.