Az ukrán elnök szerint az oroszok véget vetnek a háborúnak vagy a Kreml tisztviselői kereshetnek óvóhelyet

Oroszország;Ukrajna;Egyesült Államok;Vlagyimir Putyin;Kreml;Donald Trump;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;

2025-09-25 16:31:00 CEST

Volodimir Zelenszkij egy interjúban arról beszélt, hogy Donald Trumptól kért egy új fegyverrendszert, amelyet ha meg is kap, az tárgyalóasztalhoz fogja kényszeríteni Vlagyimir Putyint. Az amerikai elnök támogatja azt is, hogy Ukrajna válaszcsapásokat mérjen Oroszországra.

Volodimir Zelenszkij az Axiosnak adott interjújában azt mondta: ha Oroszország nem vet véget a háborúnak, akkor a Kreml tisztviselőinek meg kell győződniük arról, hogy tudják, hol van a legközelebbi bombabunker.

Az ukrán elnök interjújának teljes változata pénteken jelenik meg, de az amerikai újság csütörtökön nyilvánosságra hozott belőle részleteket. A beszélgetés során Zelenszkij elmondta, hogy Donald Trump amerikai elnök egyértelmű támogatásáról biztosította az oroszországi célpontok, például az energetikai infrastruktúrára és a fegyvergyárakra mért csapások terén.

Hozzátette, ha Ukrajna további nagy hatótávolságú fegyvereket kap az Egyesült Államoktól, „akkor azokat be is fogják vetni”. Zelenszkij elárulta, hogy az amerikai elnökkel folytatott keddi kétoldalú találkozóján kéréssel fordult Trumphoz: egy új fegyverrendszerről beszélt, amely szerinte tárgyalóasztalhoz kényszeríthetné Vlagyimir Putyin orosz államfőt.

Elmondása szerint Donald Trump erre azt válaszolta neki, hogy dolgoznak rajta. Hogy pontosan milyen fegyverrendszerről van szó, azt csak kamerán kívül mondta el az újságírónak. Az interjúban azt hangoztatta, hogy Ukrajna nem bombáz civil célpontokat. – Nem vagyunk terroristák” – fogalmazott az ukrán elnök, hozzáfűzve azonban, hogy az orosz hatalmi központokat, mint például a Kreml, nagyon is célkeresztbe vesznek.

Tudniuk kell, hol vannak az óvóhelyek. Szükségük lesz rá, ha nem állítják le a háborút

– mondta Volodimir Zelenszkij a Kreml tisztviselőiről. „Ha támadják az energiaellátásunkat, mi is ezzel válaszolunk, ezt Trump elnök támogatja” – fogalmazott, majd hozzátette, az amerikai elnök a dróngyárak és rakétabázisok terén is hasonlóan vélekedik.

Megjegyezte, Ukrajna már rendelkezik olyan drónokkal, amelyekkel mélyen Oroszország területén tudnak csapást mérni, de azt is elmondta, hogy igényt tart egy bizonyos további fegyverrendszerre, amely szerinte felgyorsítaná a háború lezárását. – Szükségünk van rá, de ez nem jelenti azt, hogy használni is fogjuk. Ha megkapjuk, az szerintem további nyomást helyez majd Vlagyimir Putyinra, hogy leüljön tárgyalni – folytatta.