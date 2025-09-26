Donald Trump feloldaná a Törökország elleni szankciókat, de azt akarja, hogy Ankara álljon le az orosz kőolaj vásárlásával

Egyesült Államok;Törökország;szankciók;Recep Tayyip Erdogan;Donald Trump;orosz olaj;

Az amerikai elnök csütörtökön a Fehér Házban fogadta Recep Tayyip Erdogant.

Az Egyesült Államok feloldhatja a Törökország elleni szankciókat és hozzájárulhat korszerű F-35-ös típusú vadászgépek vásárlásához, de azt akarja, hogy Ankara állítsa le az orosz kőolaj vásárlását – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök, aki a Fehér Házban fogadta csütörtökön török hivatali partnerét, Recep Tayyip Erdogant.

Erdogan mintegy hat év óta először jár a Fehér Házban. Az Ovális Irodában egymás mellett ülve Trump „nagyon kemény embernek” nevezte Erdogant, és közölte, kész szinte azonnal feloldani a szankciókat, de szeretné, hogy Törökország leállítaná az orosz kőolaj vásárlását.

– Azt szeretném, hogy állítsanak le minden olajvásárlást Oroszországtól, amíg folytatja az Ukrajna elleni tombolását

– mondta az amerikai elnök újságírók előtt utalva arra, hogy Törökország is az orosz kőolaj legnagyobb vásárlói közé tartozik.

– Hosszú idő óta barátok vagyunk, beleértve azt a négy évet is, amikor száműzetésben voltam – jelentette ki Trump Joe Biden elnökségére utalva.

Törökország reméli, hogy az Egyesült Államok feloldja a szintén Trump elnöksége alatt, 2020-ban az orosz Sz-400Sz rakétavédelmi rendszerek vásárlása után kirótt szankciókat, és lehetővé teszi számára a Lockheed Martin által gyártott fejlett F-35-ös vadászgépek beszerzését. Ankara emellett 40 darab F-16-os vadászgépet is szeretne vásárolni.

Arra az újságírói kérdésre válaszolva, hogy mikor oldják fel a szankciókat, Trump a tárgyalások előtt kijelentette:

„szinte azonnal, ha jól alakul a találkozónk”.

A NATO második legnagyobb hadseregével rendelkező Törökország erősíteni kívánja légvédelmét a térségbéli fenyegetésekkel szemben.

A Fehér Házban tartott tárgyalások befejeztével a két elnök közös vacsorán vesz részt.